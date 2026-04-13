Пляска на костях и сражение с Одессой: как оскандалился профессор-антисемит

В Одессе начали служебное расследование в отношении профессора кафедры археологии местного университета Александра Музычко. Его слова о смерти комика Владимира Комарова возмутили одесситов. Но нашлись у Музычко и защитники

2026-04-13T06:10

Администрация Одесского национального университета имени И. И. Мечникова начала служебное расследование в отношении преподавателя, профессора кафедры археологии, этнологии и всемирной истории Александра Музычко. Причиной стали его публикации в социальных сетях, связанные со смертью юмориста и участника театральной труппы "Маски-шоу" Владимира Комарова."Судя по общенациональной реакции на отход к Кобзону (смерть – Ред.) низкопробного актёришки из низкосортной группы "Маски" Владимира Комарова, эта война точно не за независимость от русского мира, русского языка, низкопробносортирной украинофобской и в целом шовинистической и ксенофобной российской "культурки"", – писал Музычко в соцсетях.Он назвал настоящие цели Украины по его мнению."Просто за границы, чтобы всё было "какраньше", о чём и мечтал данный субъект. Мечтают Барские (Борис Барский, друг Комарова, актёр театра "Маски" - Ред.) и другие носители москворотой культурки, где украинцам отведено место как смешным хлопчикам и дурным шлюхам в веночках и вышиванках", - заявил Музычко.По его словам, это "стыдно и тупо"."А для украинцев и крайне опасно, ведь сторонники Комарова и москворотости явно уничтожат их быстрее русских. А ещё убедился, что этому Комарову гораздо быстрее поставят памятник в Одессе и не только, чем Михаилу Комарову (украинский этнограф, адвокат и юрист – Ред.). Ведь сторонники этого Комарова таки руководят на всех уровнях до армии включительно", – подчеркнул профессор одесского вуза.В другой записи Музычко назвал Украину "конченой страной", ведь там "чествуют выродка Комарова".На заявление профессора в Одессе отреагировали болезненно."Не хотел бы именно сегодня обращать внимание, но Володя Комаров был моим товарищем и коллегой. А ещё он был Великим Украинцем и Одесситом. Именно так – с больших букв. А мерзавец, негодяй, шовинист и нацист Александр Музычко, который ничего полезного не сделал для воюющей страны, кроме создания ненависти, позволяет себе обижать умершего. Неужели кто-то ещё жмёт руку этому паскудному уклонисту?" – написал в соцсетях одесский краевед, боец ВСУ Александр Бабич.Не смолчали и политики."Владимир Комаров огромному количеству одесситов был другом, таким светлым пятном в жизни многих людей. Его сын служит в Вооруженных силах. Что касается Музычко, маргинализация его личности происходила практически на глазах у всей Одессы. Он работает в университете, соприкасается с молодежью, формирует вообще мировоззрение. Для меня важно, как университет, в свою очередь, отреагирует. Посмотреть результаты служебного расследования. Дальше уже есть департамент образования, есть Министерство образования и науки, в крайнем случае", — заявил депутат Одесского облсовета Февзи Мамутов.Он направил обращение в Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова. Итогом деятельности Мамутова и других неравнодушных и стала проверка университета."В связи с многочисленными обращениями и общественным резонансом относительно систематических публичных высказываний преподавателя Музычко А.Е. в социальных сетях и медиапространстве, администрацией заведения инициировано служебное расследование для проверки фактов, изложенных в обращениях. Проверка будет осуществлена в рамках действующего законодательства", – указывалось в заявлении университета.Сам Музычко заявил, что не испугался давления."Вся моя деятельность известна много лет. Она ярко националистическая, деколонизационная. Противники тоже известны. Теперь пусть каждый делает выводы, исходя из своего мировоззрения. Общество у нас четко расколото на два лагеря: украинский и российский", – сказал Музычко.Однако свою страницу в соцсетях профессор закрыл. И, как сообщили СМИ, начал удалять некоторые свои сообщения. Впрочем, это вряд ли поможет."Музычко хорошо известен как антисемит. Да, он может закрыть или даже удалить профиль (как было с тем, который содержал много именно антисемитских высказываний), но в Одессе все всё про всех помнят", — рассказал одесскому изданию "Думская" депутат одесского облсовета Михаил Шмушкович.Как рассказал тому же изданию неназванный источник в университете, там иллюзий по поводу профессора нет."Музычко — типичный одесский конъюнктурщик на зарплате. Весь "лютый патриотизм" — это просто броня от ТЦК (аналог российского военкомата – Ред.): он зубами держится за свои 0,8 ставки в университете, потому что панически боится фронта. В узких кругах активистов, которые реально в движении с 2007-го, над ним посмеиваются: "Этого Сашу на акциях никто в глаза не видел, ни одного забора он не повалил, зато теперь громче всех кричит и активно машет флагом". Его карьера — это путь техничного кидалова: от предательства своего учителя профессора Добролюбского до фиктивной работы в краеведческом музее, где он получает деньги налогоплательщиков, вообще не появляясь в залах. Музычко просто отрабатывает роль "профессионального кринжа", чтобы злить людей и монетизировать хайп", – отмечал источник.Впрочем, нашлись в Одессе и те, кто выступил в поддержку профессора-конъюнктурщика."Нам стало известно, что депутат Одесского областного совета Февзи Мамутов инициирует письмо к ректору ОНУ им. Мечникова с требованием уволить члена нашей организации Александра Музычко <…> Позиция Александра по уклонению от службы и по влиянию публичных лиц с антиукраинскими взглядами – это гражданская позиция, которую в условиях войны имеют право высказывать украинцы. Мы её разделяем", – заявила одесская общественная организация "Делаем Вам Нервы".При этом её члены заявили, что не подписываются под комментариями Музычко по поводу смерти Комарова и своевременности этих комментариев."Отдельно хотим напомнить: Александр Музычко – преподаватель и учёный, известный своей последовательной многолетней патриотической позицией. Такие люди в университетах сегодня на вес золота. Добиваться увольнения подобных преподавателей – означает собственноручно подрывать ту среду, которая формирует сознательное поколение украинцев", – подчеркнули в общественной организации.Члены "Делаем Вам Нервы" призвали прекратить кампанию против одиозного профессора, назвав "опасным прецедентом" "административное давление на частных лиц".Такие, как они, тоже есть в Одессе. Люди это особые.Агрессивное меньшинствоВ марте Одесса уже отметилась скандалом, связанным с национальной ненавистью. Так, зрительница Одесского оперного театра устроила истерику прямо в зрительном зале из-за слов благодарности в адрес артистов на русском языке.На опубликованном видео были слышны крики недовольной русским языком женщины. При этом она сама постоянно сбивалась на русский, угрожая "воткнуть отвёртку" любому, кто будет кричать на неё на русском.Позднее, 27 марта, стало известно, что в Одессе один из украиноязычных студентов донёс в офис украинского языкового омбудсмена на профессора Одесского национального технологического университета за то, что преподаватель проводил занятия на русском языке. На этом же языке были экзаменационные билеты. Профессора уволили.Сам преподаватель объяснил, что использовал старые билеты из-за проблем с компьютером. Помимо этого, он объяснил, что говорил со студентами на русском, поскольку они задавали ему вопросы на том же языке. После проверки на профессора составили протокол за нарушение закона о языке, а затем уволили.При этом, как отмечают многие одесситы, подобные скандалисты и доносчики, как правило, не уроженцы города, а люди пришлые – с Западной Украины или из-под Винницы.Большинство же жителей Одессы эту активность не поддерживает, о чём активисты знают. И дело не только в Музычко. Так, в марте украинский ЛГБТ*-активист Александр Леоненко, который в Одессе боролся с русскоязычными вывесками, а после мобилизации открыто заявил о нежелании служить и пытался откосить, заявил, что в пятый раз попал в психиатрическую больницу."Меня ненавидит почти вся Украина — кто-то за мою сексуальную ориентацию, кто-то за нежелание быть военным, кто-то за активные действия по дерусификации Украины, кто-то за мою резкость и прямолинейность, откровенность и называние вещей своими именами", - заявил Леоненко.Активист не скрывал своего разочарования."Пока мои сверстники становились заместителями министров, я так и не стал языковым омбудсменом", – сказал Леоненко.Однако вряд ли эта должность бы его обрадовала. Как свидетельствует история Музычко, шовинистов в Одессе не любят. И не только в Одессе.*Деятельность организации запрещена в РФ

Егор Леев

