"Из эпохи Возрождения - в эпоху вырождения". Эксперты и политики о ситуации на Украине
В экспертном сообществе обсуждают, не придётся ли украинцам в скором времени работать до 70 или даже до 90 лет, говорят о новых видах оружия, применяемого в ходе конфликта и думают, не пора ли завершать так или иначе братоубийственную войну.
2026-04-10T06:24
В экспертном сообществе обсуждают, не придётся ли украинцам в скором времени работать до 70 или даже до 90 лет, говорят о новых видах оружия, применяемого в ходе конфликта и думают, не пора ли завершать так или иначе братоубийственную войну.
Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв отметил в эфире одного из ютуб-каналов отметил, что в перемирие не очень верит – ведь, если говорить, например, о пасхальном перемирии, то даже Пасха у Зеленского теперь "какая-то другая". Словом, точек соприкосновения всё меньше.
В Киеве тем временем начинают осознавать бессмысленность продолжения кровопролития, создающего всё новые угрозы, в том числе угрозу гражданской войны внутри самой Украины.
И даже рискуют писать об этом. Юрист и основатель первого добровольческого госпиталя Геннадий Друзенко заявил, что "бесконечная война без четкой реалистичной цели, без каких-либо временных рамок в сочетании с социальной несправедливостью и зависимостью от партнёров ведет к истощению, за которым могут последовать цепная реакция гражданской войны и руины".
По его мнению, уже ясно, что Россия не может захватить Украину, но ясно и то, что Украина тоже не способна уничтожить Россию - а потому надо "учиться сосуществовать". Да и внутри страны, по словам Друзенко, в ходе войны "размывается правовое поле", и это серьёзная угроза.
Комментируя это заявление Друзенко в эфире канала "UKRLIFE.TV", украинский политолог Андрей Ермолаев отметил, что действительно, такая угроза есть, "Украина не сдала экзамен на демократический формат в условиях войны".
По его словам, громкие коррупционные скандалы привели к падению доверия граждан к государству – "или к государственной элите, корректнее сказать". Скандалы как раз проявили изолированность этих "элитариев" от проблем, с которыми ежедневно сталкиваются рядовые граждане. Это привело к резкому изменения отношения к элитам, считает Ермолаев.
Политолог добавил, что до сих пор на Украине в политике наблюдалась "конкуренция гетманов", доказывавших друг другу и народу, кто из них лучше может воевать. Но никто не говорил о послевоенном устройстве страны, о том, как строить жизнь после бесконечных мобилизаций, которые начали просто пугать людей.
"Я думаю, что голос Друзенко – первая ласточка", - сказал эксперт, добавив, что, судя по всему, в стране формируется общественный запрос на контрэлиты. А жесткая власть стремится, разумеется, этого не допустить, узурпируя информационное поле, блокируя альтернативные коммуникации, словом, ограничивая возможность для звучания других голосов.
Но – "через асфальт пробивается и другое", неизбежно будет запрос на контрэлиту, просто он будет стихийным, считает Ермолаев. По его словам, этот запрос неизбежно почувствуют те, кто стоит на иных, нежели нынешняя власть, позициях – "на позициях отказа от дальнейшей милитаризации, на позициях завершения войны и формулирования приоритетов, возможно, невоенной политики, не политики реванша".
В общем, к "борьбе гетманов" добавится что-то принципиально новое, и политики, которые поймут запрос общества, могут оказаться в фокусе общественного внимания – это те, кто сможет предложить политику восстановления страны без войн и без реванша, сказал политолог.
Он также прокомментировал вызвавшее общественный резонанс заявление депутата Верховной Рады, главы парламентского Комитета по иностранным делам Александра Мережко о будто бы имеющейся у Украины (у киевского режима — ред.) возможности воевать еще 10 лет и дольше, назвав это заявление "оторванным от жизни и достаточно провокативным".
"Когда мы слышим от наших политиков, что мы можем воевать долго… Либо эти политики не понимают, в каком они мире живут… (либо) не понимают состояния общества и пределы, в которых современное общество может включаться в военное дело", - сказал Ермолаев.
В целом, по его мнению, можно констатировать, что человеческое общество (и не только на Украине) "из эпохи Возрождения переходит в эпоху вырождения", но пока у человечества "есть все возможности остановить деградацию…".
Ермолаев также отметил, что и в РФ "наблюдается определенная усталость общества от войны, тоже есть свои пределы терпения и истощения", и ближайшие выборы в Госдуму это покажут.
Но пока разрушительные процессы только набирают обороты. Боевые действия продолжаются, унося всё новые жизни. Орудия убийства постоянно совершенствуются и испытываются буквально на людях.
В этом деле киевский режим и его западные хозяева не стоят на месте, противника нельзя недооценивать. Так, глава города Горловки Иван Приходько сообщил, что в последние дни ситуация с обстрелами резко ухудшилась.
"Враг начал применять новые дроны под названием "Марсианин", которые, к сожалению, имеют крейсерскую скорость до трёхсот километров в час…", - рассказал городской глава, чьи слова приводит РИА Новости. Таким дроном управляет не оператор, а искусственный интеллект. Такой дрон не видят РЭБы, на него не реагирует дрон-деектор - "поэтому атаки участились".
За войну надо платить. Где взять деньги? На Украине звучат довольно любопытные предложения и прогнозы.
Так, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова заявила, что в стране уровень бедности сегодня вырос до 30% (до пандемии ковида говорили о 20-25%), есть проблема "засойной безработицы — когда люди долго не могут найти работу.
"Если бы Европа финансово не поддерживала Украину, она бы рухнула, как Германия во время Первой мировой войны", - сказала Либанова.
Но помощь Запада не будет вечной. Что дальше? По словам демографа, на Украине будут повышать пенсионный возраст, вскоре люди будут работать и до 70, и даже до 90 лет.
Покинувший страну известный украинский политолог Кость Бондаренко в связи с этим отметил, что "на самом деле Элла Марленова озвучивает не какие-то свои фантазии", и он бы не относился к её словам скептически.
"Я даже знаю этих украинцев, которые мечтают работать до 90 лет - без переизбрания и с сохранением военного положения в стране. По крайней мере, одного так точно знаю - как заступил на свой пост в 2019, так и мечтает остаться в своем кресле до 90 лет", - написал Бондаренко в своем телеграм-канале.
Это, конечно, сарказм, но при нынешнем состоянии украинской экономики перспектива фактической отмены пенсий для рядовых граждан ("элитные" о своём будущем заранее побеспокоятся) вовсе не выглядит какой-то фантастикой.
* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов
Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Украина обязательно взорвется". Эксперты о ситуации на Украине, в России и в Европе
