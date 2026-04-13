Пасхальное перемирие закончилось. Зафиксированы массовые нарушения со стороны ВСУ - 13.04.2026 Украина.ру
Пасхальное перемирие закончилось. Зафиксированы массовые нарушения со стороны ВСУ
Пасхальное перемирие закончилось. Зафиксированы массовые нарушения со стороны ВСУ - 13.04.2026 Украина.ру
Пасхальное перемирие закончилось. Зафиксированы массовые нарушения со стороны ВСУ
Завершилось пасхальное перемирие, которое объявил президент России Владимир Путин, зафиксированы массовые нарушения перемирия со стороны ВСУ. Об этом в ночь на 13 апреля сообщает РИА Новости
2026-04-13T01:19
2026-04-13T01:46
Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие действовало с 16:00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Российский лидер отдал указания министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генштаба Валерию Герасимову остановить боевые действия на всех направлениях СВО в период празднования Пасхи. Пасхальное перемирие приветствовали в Русской православной церкви.По последним данным Минобороны РФ, с начала перемирия и только до 8:00 мск 12 апреля ВСУ 1971 раз нарушили этот режим. Формирования киевского режима трижды атаковали российские позиции из района поселка Покровское в Днепропетровской области, но потерпели неудачу. Также бойцы ВС РФ сорвали четыре попытки выдвижения противника в Сумской области и ДНР.Всего за первые 16 часов перемирия ВСУ 258 раз обстреляли приграничные территории и позиции российских войск, нанесли 1329 ударов FPV-дронами, сбросили 375 боеприпасов. В Курской и Белгородской областях пострадали несколько мирных жителей, в том числе ребенок.Минобороны РФ подчеркнуло, что российская армия строго соблюдала режим прекращения огня.
украина.ру, россия, владимир путин, андрей белоусов, генштаб, генеральный штаб вооруженных сил рф, наступление вс рф, вс рф, сво, спецоперация, новости сво, война на украине, минобороны рф, валерий герасимов, днепропетровская область, сумская область, вооруженные силы украины, всу, украина
Украина.ру, Россия, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Генштаб, Генеральный штаб Вооруженных сил РФ, наступление ВС РФ, ВС РФ, СВО, Спецоперация, новости СВО, война на Украине, Минобороны РФ, Валерий Герасимов, Днепропетровская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Украина

Пасхальное перемирие закончилось. Зафиксированы массовые нарушения со стороны ВСУ

01:19 13.04.2026 (обновлено: 01:46 13.04.2026)
 
Завершилось пасхальное перемирие, которое объявил президент России Владимир Путин, зафиксированы массовые нарушения перемирия со стороны ВСУ. Об этом в ночь на 13 апреля сообщает РИА Новости
Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие действовало с 16:00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Российский лидер отдал указания министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генштаба Валерию Герасимову остановить боевые действия на всех направлениях СВО в период празднования Пасхи. Пасхальное перемирие приветствовали в Русской православной церкви.
По последним данным Минобороны РФ, с начала перемирия и только до 8:00 мск 12 апреля ВСУ 1971 раз нарушили этот режим. Формирования киевского режима трижды атаковали российские позиции из района поселка Покровское в Днепропетровской области, но потерпели неудачу. Также бойцы ВС РФ сорвали четыре попытки выдвижения противника в Сумской области и ДНР.
Всего за первые 16 часов перемирия ВСУ 258 раз обстреляли приграничные территории и позиции российских войск, нанесли 1329 ударов FPV-дронами, сбросили 375 боеприпасов. В Курской и Белгородской областях пострадали несколько мирных жителей, в том числе ребенок.
Минобороны РФ подчеркнуло, что российская армия строго соблюдала режим прекращения огня.
Подробнее о ситуации в зоне СВО в первый день перемирия в материале Егора Леева - Пасхальное перемирие вступило в силу и ВСУ его тут же нарушили. Итоги 11 апреля.
