Пасхальное перемирие вступило в силу и ВСУ его тут же нарушили. Итоги 11 апреля
Пасхальное перемирие вступило в силу и ВСУ его тут же нарушили. Итоги 11 апреля

Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие вступило в силу. Ранее российский лидер отдал указания министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генштаба Валерию Герасимову остановить боевые действия на всех направлениях СВО в период празднования Пасхи.
"В связи с приближающимся православным праздником Пасхи (Светлого Христова Воскресения) объявляется перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля", — сообщили в Кремле.
Пасхальное перемирие поприветствовали в Русской православной церкви.
"Приветствуем объявленное президентом России В. В. Путиным пасхальное перемирие. Надеемся, что его соблюдение позволит многим людям, проживающим в зонах, затронутых боевыми действиями, безопасно посетить пасхальные богослужения. Также надеемся, что украинская сторона последует этому примеру", – заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что перемирие – это глубоко гуманный и милосердный шаг.
"Решение президента Российской Федерации о введении режима прекращения огня в преддверии Пасхи является глубоко гуманным и милосердным шагом. Пасхальное перемирие позволит активизировать работу по эвакуации раненых, поиску пропавших без вести, доставке необходимой помощи в зоны, пострадавшие от конфликта", – написала Москалькова в Мах.
Она выразила надежду, что украинская сторона последует примеру РФ и "проявит такую же готовность к милосердию".
"Ради матерей, жён, детей - всех тех, кто с тревогой ждет весточки от своих близких. Ради самой идеи человечности, которая в светлые пасхальные дни должна объединять, а не разделять", – отметила омбудсмен.
Примечательно, что Владимир Зеленский на словах также поддержал перемирие на Пасху. Он заявил, что во время пасхального перемирия будет соблюдать режим тишины и действовать "исключительно зеркально".
"Отсутствие российских ударов в небе, на земле и на море будет означать отсутствие наших ответов <...> Мы считаем, что Пасха должна быть временем тишины и безопасности. Прекращение огня на Пасху могло бы стать началом реального движения к миру", — написал он в своём телеграм-канале.
По словам Зеленского, порядок действий украинских военных в условиях прекращения огня он обсудил с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским.
На слова Зеленского отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия видела заявление Зеленского о перемирии. Песков также подчеркнул, что Россия хочет не перемирия, а устойчивого мира.
"Этот мир может наступить сегодня, в случае если президент Зеленский примет соответствующее решение, возьмет на себя ответственность", — заявил Песков.
Он также добавил, что инициатива о пасхальном перемирии носит гуманитарный характер.
"Светлый праздник Пасхи — это святой праздник для нашей страны, также и для Украины и для украинцев, для украинского народа", — указал Песков.
Однако спустя около часа после вступления пасхального перемирия в силу Украина его нарушила. Временно исполняющий обязанности главы городского округа города Новая Каховка Владимир Оганесов сообщил, что 11 апреля в Новой Каховке наблюдается повышенная активность БПЛА. В результате украинского удара пострадал мирный житель, повреждения получили три автомобиля и жилой дом. Кроме того, обнаружено и обезврежено три беспилотника с неразорвавшимися боеприпасами.
"Противник ожидаемо нарушил пасхальное перемирие. ВСУ нарушили пасхальное перемирие, атаковав Новую Каховку Херсонской области, пострадал мирный житель, сообщил врио главы города Владимир Оганесов. Разве у кого-то были сомнения, что противник перемирие сорвет? Продержались чуть больше часа. Делается это с одной-единственной целью - спровоцировать нас на ответные меры и потом заявить на весь мир, что это Россия недоговороспособна. По той же схеме они методично срывали пасхальное перемирие в прошлом году - Минобороны тогда насчитало почти пять тысяч эпизодов нарушения режима прекращения огня украинскими войсками", – прокомментировал нарушение Украиной пасхального перемирия военкор, член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества Александр Коц.
Одной Херсонской областью дело не ограничилось. Так, губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ атаковали АЗС во Льгове.
"Сегодня вражеский беспилотник атаковал заправку в городе Льгове. По предварительной информации, пострадали трое человек, среди них - годовалый ребёнок. У него осколочное ранение головы. Подлый удар врага произошёл после 16 часов - уже во время объявленного пасхального перемирия", – написал Хинштейн в МАХ.
Он отметил, что пострадали также мать ребенка и мужчина, всех направили в больницу.
В 16:28 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале заявил об украинской атаке.
"Город Шебекино под ударом со стороны ВСУ. Ранены два мирных жителя. В результате обстрела мужчина получил осколочное ранение головы и баротравму. Пострадавшему оказывают необходимую помощь в Шебекинской ЦРБ, после чего он будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вследствие прилёта боеприпаса произошло возгорание в частном доме, которое было ликвидировано. Повреждены кровля, фасад, забор, перебиты газовая труба и линия электропередачи. От удара FPV-дрона по машине пострадал мужчина. С осколочными ранениями лица, плеча, грудной клетки и ног бойцы самообороны доставили его в больницу. Медицинская помощь оказывается. Автомобиль повреждён. Информация о других последствиях уточняется", – писал он.
При этом время атак Гладков не уточнял.
Вместе с тем, украинский Генштаб уже после начала перемирия заявил, что главком ВСУ Александр Сырский определил задачи Силам обороны Украины "обеспечить соблюдение режима прекращения огня на суше, на море и в воздухе на время празднования Пасхи".
"Украина обеспечит режим тишины и будет действовать по чёткому принципу: зеркальное реагирование", – указывалось в заявлении ГШ ВСУ.
Также отмечалось, что украинские военные имеют полное право открывать огонь на поражение "в случае выявления выдвижения подразделений противника к переднему краю, проведения инженерных работ или перегруппировки сил и средств, признаков реальной подготовки к штурмовым действиям и других действий, которые могут свидетельствовать об использовании противником режима прекращения огня в агрессивных целях".
При этом утверждалось, что и запуски российской армией ракет или ударных БПЛА по украинской территории "также получат зеркальный ответ".
Однако после начала перемирия ВС РФ не атаковали украинские подразделения и не открывали огонь. Украинские же операторы БПЛА, как свидетельствуют происшествия по меньше мере в Херсонской и Курской областях, первые совершили атаку. Более того, они атаковали не военные, а гражданские цели.
