https://ukraina.ru/20260413/ormuz-otkryt-no-potok-upal-v-razy-shkolnikov-o-provale-ssha-v-voyne-protiv-irana-1077819554.html

"Ормуз открыт, но поток упал в разы": Школьников о провале США в войне против Ирана

Ормуз номинально открыт, но поток нефти упал в разы — раньше там проходил десяток танкеров, а сейчас один-два. Никаких реальных договорённостей между США и Ираном нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик, экономист, автор книги "Геостратегический взгляд на будущее мира и России 2021–2090 годов" Андрей Школьников

2026-04-13T04:15

новости

сша

иран

китай

владимир школьник

украина.ру

главные новости

главное

ближний восток

война в иране

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077182944_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_925101f5895903df0385feae99efca64.jpg

Журналист напомнил, что в прошлый раз Школьников говорил о цели США перекрыть Ормузский пролив руками Ирана, чтобы лишить Китай энергоресурсов, и спросил, означает ли успешное посредничество Китая и поставки нефти через Пакистан, что у США не получилось реализовать замысел. Школьников не согласился с таким оптимизмом.Эксперт объяснил, что проблема в пропускной способности. "Сейчас там проходят один-два танкера, а раньше проходил десяток. Раньше там шел целый поток в разные стороны, в том числе в Китай. Когда оно номинально вроде бы открыто, но по факту уменьшилось в разы, этого явно недостаточно", — заявил Школьников. По словам эксперта, реальные потоки не идут, а сам он с оптимистичным посылом "всё не так уж плохо" не согласен.Что касается посредничества Китая, то, по мнению эксперта, никаких договорённостей до сих пор нет. "Там ситуация даже хуже, чем по нашим переговорам. Все обозначили позиции, но сближения нет", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Андрей Школьников: США ищут основания отказаться от Украины и Европы, чтобы нанести новые удары по Китаю" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты ближневосточного конфликта — в материале "Ормуз открыт, но мир в опасности. Дмитрий Краснов о том, почему перемирие США и Ирана — игра с огнем" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

