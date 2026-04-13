"Мы не предугадали масштабное развитие БПЛА": эксперт указал на "пробелы" в развитии флота - 13.04.2026 Украина.ру
"Мы не предугадали масштабное развитие БПЛА": эксперт указал на "пробелы" в развитии флота
Россия не предугадала масштабное развитие БПЛА — воздушных, надводных и подводных. Но главная ошибка в том, что вовремя не искали способы защиты от дронов. Об этом доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру
Журналист спросил эксперта, что не хватает российскому флоту — проблема именно в морских дронах или были допущены смысловые ошибки при строительстве. Перенджиев ответил, что ошибка была допущена в другом."Смысловая ошибка была допущена именно в том, что мы не предугадали такое масштабное развитие беспилотных систем: воздушных, надводных и подводных. Но даже не это главное. Главное, что мы не искали способы от этих дронов защищаться", — заявил политолог.Он отметил, что сейчас началось движение в сторону создания антидроновой ПВО. "Но нашему флоту еще нужна противонадводная и противоподводная оборона по такому же принципу. И, конечно, нужны дроны-перехватчики по всем этим составляющим: воздушные, надводные и подводные", — пояснил собеседник Украина.ру.По словам эксперта, пока система развита не до конца. "У нас тут два крупных пробела. Во-первых, ощущается нехватка кадров. Во-вторых, нехватка самих технических средств (изготовление и логистика)", — подчеркнул Перенджиев."Тем не менее, военная наука должна развиваться именно в этом направлении. Мы немножко отстаем в ответе на эти вызовы. Надо ускоряться. И такое понимание есть", — заключил собеседник издания.
"Мы не предугадали масштабное развитие БПЛА": эксперт указал на "пробелы" в развитии флота

04:00 13.04.2026
 
Россия не предугадала масштабное развитие БПЛА — воздушных, надводных и подводных. Но главная ошибка в том, что вовремя не искали способы защиты от дронов. Об этом доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру
Журналист спросил эксперта, что не хватает российскому флоту — проблема именно в морских дронах или были допущены смысловые ошибки при строительстве. Перенджиев ответил, что ошибка была допущена в другом.
"Смысловая ошибка была допущена именно в том, что мы не предугадали такое масштабное развитие беспилотных систем: воздушных, надводных и подводных. Но даже не это главное. Главное, что мы не искали способы от этих дронов защищаться", — заявил политолог.
Он отметил, что сейчас началось движение в сторону создания антидроновой ПВО. "Но нашему флоту еще нужна противонадводная и противоподводная оборона по такому же принципу. И, конечно, нужны дроны-перехватчики по всем этим составляющим: воздушные, надводные и подводные", — пояснил собеседник Украина.ру.
По словам эксперта, пока система развита не до конца. "У нас тут два крупных пробела. Во-первых, ощущается нехватка кадров. Во-вторых, нехватка самих технических средств (изготовление и логистика)", — подчеркнул Перенджиев.
"Тем не менее, военная наука должна развиваться именно в этом направлении. Мы немножко отстаем в ответе на эти вызовы. Надо ускоряться. И такое понимание есть", — заключил собеседник издания.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
