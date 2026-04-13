"Мы не предугадали масштабное развитие БПЛА": эксперт указал на "пробелы" в развитии флота

Россия не предугадала масштабное развитие БПЛА — воздушных, надводных и подводных. Но главная ошибка в том, что вовремя не искали способы защиты от дронов. Об этом доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру

2026-04-13T04:00

Журналист спросил эксперта, что не хватает российскому флоту — проблема именно в морских дронах или были допущены смысловые ошибки при строительстве. Перенджиев ответил, что ошибка была допущена в другом."Смысловая ошибка была допущена именно в том, что мы не предугадали такое масштабное развитие беспилотных систем: воздушных, надводных и подводных. Но даже не это главное. Главное, что мы не искали способы от этих дронов защищаться", — заявил политолог.Он отметил, что сейчас началось движение в сторону создания антидроновой ПВО. "Но нашему флоту еще нужна противонадводная и противоподводная оборона по такому же принципу. И, конечно, нужны дроны-перехватчики по всем этим составляющим: воздушные, надводные и подводные", — пояснил собеседник Украина.ру.По словам эксперта, пока система развита не до конца. "У нас тут два крупных пробела. Во-первых, ощущается нехватка кадров. Во-вторых, нехватка самих технических средств (изготовление и логистика)", — подчеркнул Перенджиев."Тем не менее, военная наука должна развиваться именно в этом направлении. Мы немножко отстаем в ответе на эти вызовы. Надо ускоряться. И такое понимание есть", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Александр Перенджиев: США, НАТО и Украина пытаются задушить Россию "Петлей Анаконды" от Каспия до Арктики" на сайте Украина.ру.О том, как бойцы отмечают Пасху и пекут куличи неподалеку от линии фронта — в материале Игоря Гомольского "Хорошему пекарю FPV не помеха": как в прифронте пасхальные куличи выпекают" на сайте Украина.ру.

