Эксперт: США готовят третий этап войны — уничтожение инфраструктуры Персидского залива - 13.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260413/ekspert-ssha-gotovyat-tretiy-etap-voyny--unichtozhenie-infrastruktury-persidskogo-zaliva-1077835488.html
Эксперт: США готовят третий этап войны — уничтожение инфраструктуры Персидского залива
Эксперт: США готовят третий этап войны — уничтожение инфраструктуры Персидского залива - 13.04.2026 Украина.ру
Эксперт: США готовят третий этап войны — уничтожение инфраструктуры Персидского залива
США поняли, как нанести удар по инфраструктуре Персидского залива, чтобы она не восстановилась 7-10 лет. Третий этап войны станет последним для существующего миропорядка. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик, экономист, автор книги "Геостратегический взгляд на будущее мира и России 2021–2090 годов" Андрей Школьников
2026-04-13T13:20
2026-04-13T13:48
новости
сша
китай
россия
украина.ру
главные новости
главное
иран
война в иране
ближний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0d/1076736214_0:916:2036:2061_1920x0_80_0_0_c880e1a0c06b8abf6a5e82932abf3ba6.jpg
Журналист спросил, означает ли это, что в следующем раунде боевых действий энергетическая инфраструктура Персидского залива будет полностью разрушена. Эксперт заявил, что судя по темпу, который США набрали в этот раз, им уже понятно, как ударить так, чтобы это не восстановилось в ближайшие семь-десять лет."Если исходить из логики общего противостояния США и Китая, то американцам нужно не просто обложить Китай, а разрушить все вокруг него. Надо нанести удары в разных точках, чтобы масштаб начал резонировать и шансов не было", — заявил аналитик.Школьников пояснил, что сейчас уничтожать Персидский залив смысла нет, потому что США только готовятся к решающему удару. "Китай – большой и серьезный противник. Его надо бить наверняка", — пояснил эксперт логику Запада."Третий этап будет начат с того, что будет уничтожаться все и вся. Это и есть загонная охота. Следующий этап будет последним для существующего миропорядка", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Андрей Школьников: США ищут основания отказаться от Украины и Европы, чтобы нанести новые удары по Китаю" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты ближневосточного конфликта — в материале "Ормуз открыт, но мир в опасности. Дмитрий Краснов о том, почему перемирие США и Ирана — игра с огнем" на сайте Украина.ру.
сша
китай
россия
иран
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0d/1076736214_0:933:2037:2460_1920x0_80_0_0_642a77f03688958d6530f80fee7b0219.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, китай, россия, украина.ру, главные новости, главное, иран, война в иране, ближний восток, война, война на украине, международные отношения, международная политика, геополитика
Новости, США, Китай, Россия, Украина.ру, Главные новости, главное, Иран, война в Иране, Ближний Восток, война, война на Украине, международные отношения, Международная политика, геополитика

Эксперт: США готовят третий этап войны — уничтожение инфраструктуры Персидского залива

13:20 13.04.2026 (обновлено: 13:48 13.04.2026)
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© AP
Читать в
ДзенTelegram
США поняли, как нанести удар по инфраструктуре Персидского залива, чтобы она не восстановилась 7-10 лет. Третий этап войны станет последним для существующего миропорядка. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик, экономист, автор книги "Геостратегический взгляд на будущее мира и России 2021–2090 годов" Андрей Школьников
Журналист спросил, означает ли это, что в следующем раунде боевых действий энергетическая инфраструктура Персидского залива будет полностью разрушена. Эксперт заявил, что судя по темпу, который США набрали в этот раз, им уже понятно, как ударить так, чтобы это не восстановилось в ближайшие семь-десять лет.
"Если исходить из логики общего противостояния США и Китая, то американцам нужно не просто обложить Китай, а разрушить все вокруг него. Надо нанести удары в разных точках, чтобы масштаб начал резонировать и шансов не было", — заявил аналитик.
Школьников пояснил, что сейчас уничтожать Персидский залив смысла нет, потому что США только готовятся к решающему удару. "Китай – большой и серьезный противник. Его надо бить наверняка", — пояснил эксперт логику Запада.
"Третий этап будет начат с того, что будет уничтожаться все и вся. Это и есть загонная охота. Следующий этап будет последним для существующего миропорядка", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Андрей Школьников: США ищут основания отказаться от Украины и Европы, чтобы нанести новые удары по Китаю" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты ближневосточного конфликта — в материале "Ормуз открыт, но мир в опасности. Дмитрий Краснов о том, почему перемирие США и Ирана — игра с огнем" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАКитайРоссияУкраина.руГлавные новостиглавноеИранвойна в ИранеБлижний Востоквойнавойна на Украинемеждународные отношенияМеждународная политикагеополитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:46Глава МИД Ирана обвинил США в срыве мирных переговоров
14:45Зачем Россия объявила Пасхальное перемирие, и почему Украина снова его нарушила: итоги гуманной миссии
14:37Зеленский заявил о потенциале сотрудничества с государствами бывшего СССР и Ближнего Востока
14:29Школьников: ядерный зонтик над КНДР и соглашения с Вьетнамом ограничили возможности США
14:20"Это другое": русским и украинцам запретили посещение музея в Германии
14:20Сибига рассказал, чего Киев ждет от Будапешта
14:20На Украину летят сразу четыре российских Ту-22м3: ВСУ в панике
14:12В Киеве отца пятерых детей оштрафовали за уклонение от мобилизации
14:10Иран назвал Трампа пиратом: что дальше
13:56Россия активизировала наступление в Сумской области. Новости СВО
13:51"Китаю пора выходить из глухой обороны": Школьников рассказал о тактической ошибке Пекина
13:31"После ночных полетов жутко болят глаза" — боец "Сокол"
13:26Песков рассказал о поставках в ЕС по "Дружбе", об СВО и войне с Ираном
13:20Эксперт: США готовят третий этап войны — уничтожение инфраструктуры Персидского залива
13:10Бужанский высмеял фантазии Киева о космическом доминировании
13:02Планете грозит голод. Украина рано радуется поражению Орбана. Хроника событий на 13.00 13 апреля
12:56ПВО прикрывает Донецк, новые взрывы в Сумах. Новости СВО
12:45Кризис на Ближнем Востоке: риски и возможности для России
12:40Руководство Франции демонстрирует чудовищный деструктив - Захарова
12:36Нужно это Норвегии? В чем плюсы? Киселев о бандеровцах в норвежских фьордах
Лента новостейМолния