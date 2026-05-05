Зеленский неприкосновенен, остальных — в топку? Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг

В экспертном сообществе обсуждают, насколько украинские власти собираются ужесточить мобилизацию и к чему это может привести. Думают и над тем, чем обернётся публикация очередной порции разоблачительных "плёнок Миндича"

2026-05-05T06:10

Украинцев для нужд фронта собираются отлавливать повсюду. Популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" цитирует заявление депутата Верховной Рады Сергея Нагорняка о намерении сотрудников ТЦК ходить по предприятиям, где есть забронированные работники - "собираются смотреть на живых мужчин и искать тех, кто не имеет инвалидности"."У нас недостаток людей, надо их где-то находить", - пояснил парламентарий.Комментируя это заявление, "Резидент" напомнил, что его источники сообщали ещё в феврале о том, что главкому ВСУ Александру Сырскому необходимо 200-300 тысяч резервистов "для защиты Славянска и Краматорска"."Главком просто хочет создать из ВСУ живой щит для городов. Фактически мобилизация коснётся всех, кроме родственников чиновников/политиков/силовиков", - пишут авторы канала, отмечая, что при этом никто не говорит о том, что надо бы отправить на фронт самих сотрудников ТЦК и полицейских, которых в стране более 200 тысяч человек."Ситуация с мобилизацией критическая, но войну никто останавливать не собирается, новые кредиты нужно освоить на закупку вооружения, пока простые украинцы будут гибнуть на фронте", - констатирует "Резидент".Ранее украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что в стране 1,6 млн уклонистов, которые "сейчас могут пополнить войско", и Минобороны Украины будто бы ищет каналы "правильной коммуникации" с ними. По всей видимости, обход военкомами предприятий с целью отлова оставшихся мужчин сочтён одним из таких "каналов коммуникации".Умирать простым украинцам предлагается фактически за интересы отпетых коррупционеров и воров. Именно такой вывод могут сделать, ознакомившись с очередной порцией "плёнок Миндича" (разоблачительные материалы публикуют почему-то именно такими небольшими порциями).Комментируя очередную такую публикацию, украинский политолог Руслан Бортник отметил в очередном выпуске своего видеоблога, что на этот раз, в частности, "проводилась легализация имени президента", возможно, фигурирующего как некий "Вова" - дают понять, что Владимир Зеленский кое о чём знал. Втягивают и бывшего главу Офиса президента (ОП) Андрея Ермака.Какие будут последствия? По мнению Бортника, можно ожидать отставки главы Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова — он фигурирует в записях, ведя "слишком грязные", по выражению политолога, переговоры с Тимуром Миндичем.При этом Бортник напомнил, что при предыдущем "сливе" Зеленского заставили отправить в отставку (тогда главу ОП) Ермака, несмотря на юридическую недоказанность… и здесь ситуация может повториться". Кстати, на этот раз есть вероятность, что Ермаку могут выдвинуть и какое-то подозрение со стороны НАБУ, считает эксперт.По его словам, "параллельно пачкают" и Зеленского, но тот, с точки зрения права - "неприкасаемый, ему нельзя выдвинуть сегодня подозрение".Что ж, это сегодня так, но время летит, наступит и завтра. По мнению Бортника, ещё одной целью информационной атаки могут быть "новые олигархи". Эксперт отметил, что из публикации вообще сложно что-то понять, если не знать тонкостей, но в целом можно сделать вывод, что "ситуация начинает прорываться" - пока в информационном плане."Ситуативно против Зеленского могут объединиться все. Слишком много врагов...", - констатировал Бортник, рассуждая о том, кто мог слить информацию на этот раз. По его словам, даже в том случае, если юридических последствий не будет, то "кризис политический — существенный", власти нанесён существенный "информационный и политический урон".Эксперт в связи с этой ситуацией задал вопрос — а где же НАБУ и САП, где их реакция на новые разоблачения? Чего ждут в "антикоррупционной вертикали", почему до сих пор нет правовой реакции?Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире интернет-канала Politeka отметил, что общество давно пребывает в "информационном шоке" ещё с момента публикации первых "плёнок", теперь же можно говорить о том, что "тот морально-нравственный удар, который был нанесён деятельностью организованной преступной группы, которая связана была с коррупцией и представляется как окружение Зеленского, даже сложно переоценивать".По его словам, дело даже не в деталях, но в "общем контексте морально-нравственного разрушения, которое сейчас происходит с общественным сознанием, когда в условиях войны, мобилизации, трагедий уже есть неоспоримая информация, поскольку мы имеем дело с материалами судебного процесса, о том, что страну разворовывали и трофеили, подрывая, по сути, национальную безопасность".Ермолаев подчеркнул, что он бы именно в этом масштабе рассматривал происходящее - "это удар по национальной безопасности", вообще всё это — на руку противнику (для политолога это Россия), "а контрагентами этой выгоды являлись те, кто под прикрытием власти занимался и, не исключено, занимается до сих пор вот этими трофеями, связанными с военной экономикой и военным бюджетом, вот что самое опасное".По мнению эксперта, "осознание этого факта сейчас постепенно будет наступать у многих, ведь количество информации идёт валом… ответственность концентрируется на президенте".Это отразится на настроениях как в тылу, так и на фронте — люди в окопах, которым всего не хватает, вдруг "получают такой информационный заряд, как это всё тырится", сказал Ермолаев. Он добавил, что такую ситуацию нельзя затягивать, потому что "общество реактивно, заработали рефлексы революции...".По мнению Ермолаева, затягивать расследование никак нельзя, это - "стрелять себе в обе ноги". Вопрос о правовой и политической ответственности главы государства фактически уже поставлен - "именно потому, что это коррупция высокого уровня, это организованная преступная деятельность".При этом эксперт отметил, что многих удивляет молчание Зеленского — тот, "как говорится, отморозился".А вот покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко в эфире одного из каналов высказал сомнение в действенности публикации всё новых порций записей-разоблачений в ракурсе их влияния на общественное мнение. По его словам, это хорошо работало раньше (можно вспомнить о "кассетном скандале", о деле Георгия Гонгадзе), тогда эффект был подобен взрыву. Но со временем ко всяким и всяческим разоблачениям просто привыкли. Так что ожидать какого-то громоподобного эффекта в обществе от новых публикаций не стоит.В свою очередь, Бортник отмечает, что на этот раз - "кризис серьёзный", однако быстрого переформатирования власти из-за этого не стоит ожидать, по Зеленскому это всё бьёт только информационно, он, по словам эксперта, пока "сохраняет высокий рейтинг и он сохраняет юридическую неприкосновенность".А вот в будущем это скажется, это такая "политическая тень", с какой Зеленский пойдёт на выборы, сказал эксперт, добавив, что это в том случае, если, конечно, пойдёт. И если сами выборы на Украине ещё будут происходить.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Вывернуть карманы и отправить на смерть. Эксперты и политики о будущем Украины и украинцев"

