ВС РФ уничтожили ударные дроны ВСУ "Марсианин-2". Новости СВО

Операторы БПЛА отдельного полка беспилотных систем "Буревестник" Добровольческого корпуса "Южной" группировки войск уничтожили ударные дроны ВСУ "Марсианин-2". Об этом и других важных событиях рассказал 5 мая телеграм-канал Украина.ру

2026-05-05T07:52

Эти аппараты применяются ВСУ для автономного поиска и поражения целей, что делает их особенно опасными на переднем крае, пояснили в Минобороны РФ.🟥 Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Запорожье.🟥 Взрыв прозвучал в Харькове.🟥 Российские военные обнаружили и с помощью FPV-дрона уничтожили на Сумском направлении замаскированную в лесу станцию радиоэлектронной борьбы "Дамба" ВСУ, предназначенную для глушения систем наведения.🟥 Военнослужащие группировки войск "Север" с помощью крылатых дронов "Молния-2" поразили в Сумской области два укрепления ВСУ, в том числе пункт управления беспилотниками.🟥 Два мирных жителя ранены при атаке дронов-камикадзе в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз."ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Демьянки Стародубского муниципального округа. В результате террористической атаки, к сожалению, ранены мирные жители", - написал он в своем канале на платформе "Макс".🟥 ВСУ ночью атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.🟥 Серия взрывов прогремела над Чебоксарами. В небе видны следы от сбитых беспилотников. Число пострадавших при ночной атаке увеличилось до трех человек. В данный момент на взлет и посадку закрыты аэропорты Бугульмы, Оренбурга, Уфы и Чебоксар. Министр образования объявил, что школы сегодня переходят на дистанционное обучение.🟥 От атак ВСУ за неделю с 27 апреля по 3 мая погибли 34 российских мирных жителя, в том числе двое несовершеннолетних, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.О других событиях - в материале Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Ленинградскую область на сайте Украина.ру.

