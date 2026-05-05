ВС РФ уничтожили ударные дроны ВСУ "Марсианин-2". Новости СВО
Операторы БПЛА отдельного полка беспилотных систем "Буревестник" Добровольческого корпуса "Южной" группировки войск уничтожили ударные дроны ВСУ "Марсианин-2". Об этом и других важных событиях рассказал 5 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-05T07:52
Эти аппараты применяются ВСУ для автономного поиска и поражения целей, что делает их особенно опасными на переднем крае, пояснили в Минобороны РФ.
🟥 Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Запорожье.
🟥 Взрыв прозвучал в Харькове.
🟥 Российские военные обнаружили и с помощью FPV-дрона уничтожили на Сумском направлении замаскированную в лесу станцию радиоэлектронной борьбы "Дамба" ВСУ, предназначенную для глушения систем наведения.
🟥 Военнослужащие группировки войск "Север" с помощью крылатых дронов "Молния-2" поразили в Сумской области два укрепления ВСУ, в том числе пункт управления беспилотниками.
🟥 Два мирных жителя ранены при атаке дронов-камикадзе в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Демьянки Стародубского муниципального округа. В результате террористической атаки, к сожалению, ранены мирные жители", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
🟥 ВСУ ночью атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.
🟥 Серия взрывов прогремела над Чебоксарами. В небе видны следы от сбитых беспилотников. Число пострадавших при ночной атаке увеличилось до трех человек. В данный момент на взлет и посадку закрыты аэропорты Бугульмы, Оренбурга, Уфы и Чебоксар.
Министр образования объявил, что школы сегодня переходят на дистанционное обучение.
🟥 От атак ВСУ за неделю с 27 апреля по 3 мая погибли 34 российских мирных жителя, в том числе двое несовершеннолетних, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.