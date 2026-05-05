https://ukraina.ru/20260505/dmitriy-drobnitskiy-evropa-budet-obespechivat-vsu-vsem-poka-v-belyy-dom-ne-pridet-pravilnyy-paren-1078599386.html

Дмитрий Дробницкий: Европа будет обеспечивать ВСУ всем, пока в Белый дом не придет "правильный парень"

Дмитрий Дробницкий: Европа будет обеспечивать ВСУ всем, пока в Белый дом не придет "правильный парень" - 05.05.2026 Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: Европа будет обеспечивать ВСУ всем, пока в Белый дом не придет "правильный парень"

Европа сумела нарастить производство беспилотников, она может обеспечивать Украину, выпуская от 500 до 800 дронов в день. Деньги, которые они сами у себя взяли в долг, будут тратиться на снабжение ВСУ. Европейцы считают, что благодаря этому ВСУ продержатся до января 2029 года, когда в Вашингтон придет правильный парень.

2026-05-05T06:50

2026-05-05T06:50

2026-05-05T06:50

интервью

иран

украина

европа

дональд трамп

джеффри эпштейн

стив уиткофф

вооруженные силы украины

politico

марко рубио

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/12/1036522224_47:31:837:476_1920x0_80_0_0_4beeffab1730c102d2a9e2a87ceefecb.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.Дональд Трамп может попытаться вернуть себе поддержку избирателей, еще больше снизив поддержку Украины в преддверии президентских выборов в США в 2028 году, пишет издание Politico. - Дмитрий Олегович, какую именно поддержку Украине может снизить Трамп, чтобы вернуть доверие своих избирателей?- Это довольно сложная конструкция. Попытки Трамп выскочить из цепких лап внешних управляющих контуров оказались безрезультатными. Пока бюджет США не предполагает никакой помощи Украине. Этого удалось избежать благодаря принципиальной позиции трамповской администрации.Но не факт, что демократам не удастся подцепить помощь Украине в сентябре этого года (Процесс утверждения Федерального бюджета должен завершиться до 30 сентября, чтобы избежать "шатдауна" – ред.). Король Карл III приезжал не просто так после того, как израильский управляющий втянул Трампа в иранскую авантюру. Он хотел, чтобы Конгресс возобновил помощь Украине: "Давайте воевать за Украину, Украина — это Европа, а Европа это Евроатлантика, которую нам завещал великий Трумэн". Это был сильный ход. Так что не факт, что в 2026 году все не вернется назад.Статья в Politico это попытка указать на то, что снижения помощи Украине нельзя допустить. То есть необходимо говорить, что Трамп слаб, он сбитый летчик и делать то, что нужно либералам. Их раздражение в адрес Нетаньяху связано с тем, что ему удалось огромное количество ресурсов объединенного Запада утащить на Ближний Восток ради вожделенной войны с Ираном.Трамп может, чтобы сократить поддержку Украине сейчас, перестать продавать оружие европейцам, хотя там более сложная схема. Оплата американского оружия, которое прибывает в Европу, и так произойдет когда-нибудь потом… Возможно, теми деньгами, которые европейцы взяли в долг у самих себя, а скорее получили своп от ФРС. Но я не думаю, что Трамп будет в силах все это сделать.Другое дело, что самой матчасти осталось не так много. Израсходовали примерно 1200 ракет к Patriot, а за год США производят 600. Европа, конечно, сумела нарастить производство беспилотников, она может обеспечивать Украину, выпуская от 500 до 800 дронов в день. Деньги, которые они сами у себя взяли в долг, будут тратиться на снабжение ВСУ. Европейцы считают, что благодаря этому ВСУ продержатся желательно до января 2029 года, когда в Вашингтон придет правильный парень. Но они рассчитывают и на то, что Трампа можно будет убрать пораньше.Чтобы Трамп не сделал сейчас в отношении Ирана – все будет плохо. Если выйдет из конфликта, это сочтут поражением, если начнет бить по Ирану – это будет война, которая не согласована с Конгрессом. Блокада пролива — это тоже нарушение закона о военных полномочиях президента от 1973 года. Авантюрой выглядит и заявление о том, что корабли из Ормузского пролива можно провести вдоль побережья Омана. Все это придает уверенности либералам, которые рассчитывают свалить Трампа не сейчас, так потом.Трамп отвернул от себя свою базу рядом действий. Последней каплей стала война в Иране. Остаются абсолютные приверженцы Трампа, но для них поддержка Трампа сродни религиозной вере. Источник этой веры понятен. Трамп единственный, кото начал разговаривать с либералами на нормальном языке. Он прямо говорил им, то они антихристиане, продвигают извращения, удалились от здравого смысла. Но его рейтинг сейчас около 30%. Оставшаяся база не столько поддерживает его действия, сколько понимает, что на сегодняшний день это единственный человек, который говорит то, о чем они сами думают. При этом войну в Иране не поддерживает почти никто.- Недавнее покушение, по поводу которого наш президент выразил слова поддержки, не исправит ситуацию?- На этом попытались раскрутить положительный пиар, но увы промахнулись. Наоборот, это породило ряд конспирологических теорий о том, что и в Батлере в Пенсильвании в 2024 году покушение было подстроено. Причем подстроено Моссадом, чтобы Трамп пошел воевать с Ираном. Понятно, что этим теориям верят не многие, но их возникновение показывает, что эффект от этих происшествий Трамп не использовал.- Очередное обещание рассекретить файлы об НЛО — это тоже заигрывание с конспирологически настроенной частью электората?- Это уже седьмое обещание за два президентских срока Трампа. В файлах Эпштейна хоть что-то находят, но этим развлекаются в основном СМИ. Но дело Эпштейна все равно провалено, поскольку никто не сел. Базовая проблема Трампа заключается в том, что отвлечь внимание публики ни на что не удается. Нет ни аннексии Гренландии, ни победы над глубинным государством. Все сводится к недостроенному бальному залу, а это плохо.Поэтому Трамп все больше напоминает человека, который ничего не добился. Выглядит все это настолько плохо, что отвлечь внимание даже на фото Трампа с рептилоидами не получится.- Не получилось с Ираном, возможно, получится с Кубой? Авианосец "Авраам Линкольн", по словам Трампа, может по пути с Ближнего Востока заставить Остров Свободы сдаться.- Он сказал это в шутку, но сейчас это уже не поможет. Еще во время первого срока были попытки сделать ставку на часть кубинской элиты и эмигрантов кубинского происхождения в Штатах. Куба, по сравнению с Гренландией, была бы легкой прогулкой и отличным пиар-ходом в 2025 году. Но сейчас это выглядит так: у меня не очень получается с Ормузским проливом, попробую захватить Кубу. Это будет забавно.Успешными выглядели латиномериканские интервенции Рейгана. Но он при этом был успешным президентом и в других вещах.- Уиткофф и Кушнер вновь отложили визит в Киев, опасаясь, что возобновление переговоров по Украине может вновь не дать ощутимых результатов. Есть ли вообще мирный процесс вокруг Украины в планах американской администрации?- Этого никто не знает. Любопытно, что на фоне войны с Ираном, прежних обещаний завершить конфликта на Украине, Марко Рубио летит в Ватикан. Он едет не на Ближний Восток, не встречается с Лавровым в Стамбуле. То есть Госдепартамент даже в лице своего руководителя из этих процессов выключен.Осталось два универсальных солдата Трампа - Кушнер и Уиткофф. Но они заняты. Они хотя еще и спасти свой бизнес в станах залива, который серьезно пострадал во время войны.Когда у тебя внешняя политика состоит из соцсетей и этих двух универсальных солдат, которые попутно должны делать деньги, тяжело. Но это нам так кажется. Трамп может считать, что он одержал очередную победу. Стоит нам дождаться очередного поста, и мы о ней узнаем.- Если подвести итог, то Трампу нечего будет предъявить председателю Си Цзиньпину в Китай во врем своего визита середине мая?- В долгосрочной перспективе Пекин оказался крепок. Никакие проблемы с поставками углеводородов и Ирана, и других стран Персидского залива не повлияли на КНР. Не исключено, что попытка открыть Ормузский пролив — это подготовка к этому визиту. Но все прогнозируют провал этой затеи.Единственное, что остается в руках Трампа, это финансовые санкции за интеллектуальное пиратство. Но судя по тому, как Китай болезненно отреагировал на санкции против нефтяных компаний, которые имеют дело с Ираном, это была красная линия Пекина. США тоже не хотят эту линию пересекать, потому что тогда значительная часть мира пожелает окончательно отказаться от доллара и начнет предпринимать технологические шаги в этом направлении.Это потребует серьезных реформ, включая кадровые, во многих странах мира. Так что в Пекин ехать не с чем. Думаю, визит будет отложен, если же нет, то за этим будет интересно наблюдать.Также на эту тему - Иран, Украина и зерно. Грега Вайнера об играх Зеленского на фоне телефонной беседы Путина и Трампа

https://ukraina.ru/20260504/drony-pvo-i-mobilnyy-internet-aleksandr-mikhaylov-o-vyzovakh-i-resheniyakh-rossiyskoy-oborony--1078595461.html

https://ukraina.ru/20260504/kakie-rychagi-davleniya-est-u-ssha-na-zelenskogo-i-pochemu-oni-ikh-ne-ispolzuyut-1078586515.html

иран

украина

европа

ватикан

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, иран, украина, европа, дональд трамп, джеффри эпштейн, стив уиткофф, вооруженные силы украины, politico, марко рубио, ватикан, дроны