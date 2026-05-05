https://ukraina.ru/20260505/vozobnovlenie-kontaktov-s-yaponiey-vozmozhno-no-pri-uslovii--mid-rossii-1078610263.html

Возобновление контактов с Японией возможно, но при условии — МИД России

Возобновление контактов с Японией возможно, но при условии — МИД России - 05.05.2026 Украина.ру

Возобновление контактов с Японией возможно, но при условии — МИД России

Возобновление диалога Москвы и Токио обсудили замглавы МИД РФ Андрей Руденко с депутатом палаты советников Парламента Японии Мунэо Судзуки. Об этом сообщает пресс-служба МИД России

2026-05-05T04:49

2026-05-05T04:49

2026-05-05T04:51

украина.ру

россия

мид рф

москва

переговоры

международные отношения

международная политика

япония

токио

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101798/06/1017980669_0:283:3076:2013_1920x0_80_0_0_627029f57cdba4b1cc545bf7a274bcd0.jpg

Отмечается, что нынешнее состояние двусторонних отношений с Японией "стараниями Токио отброшены на десятилетия назад". Внимание представителя парламента было привлечено к шагам японского руководства по милитаризации страны, а также к действиям Страны восходящего солнца по "расширению военно-технического содействия киевскому режиму"."Было указано, что для возобновления межгосударственных контактов требуется подкреплённый предметными мерами отказ японских властей от враждебного антироссийского курса, не отвечающего интересам Японии и её народа", — говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи.Ранее политолог, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов рассказал изданию Украина.ру, что клуб ядерных держав будет расширяться. Подробнее в публикации - Политолог о новых угрозах: "Саудовская Аравия и Япония собираются получить ядерное оружие".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

москва

япония

токио

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, россия, мид рф, москва, переговоры, международные отношения, международная политика, япония, токио, новости, русофобия, военная помощь украине