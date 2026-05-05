https://ukraina.ru/20260505/razdergivaem-rezervy-i-schupaem-slabye-mesta-noskov-o-taktike-rossii-v-donbasse-1078590315.html

"Раздергиваем резервы и щупаем слабые места": Носков о тактике России в Донбассе

"Раздергиваем резервы и щупаем слабые места": Носков о тактике России в Донбассе - 05.05.2026 Украина.ру

"Раздергиваем резервы и щупаем слабые места": Носков о тактике России в Донбассе

Успехи российских войск в Донбассе связаны не с погодой, а с тем, что ВСУ разукрупнили группировку: часть уехала в Запорожскую область, часть на ротацию

2026-05-05T07:00

2026-05-05T07:00

2026-05-05T07:00

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

спецоперация

донбасс

запорожская область

россия

вооруженные силы украины

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1b/1078336329_0:173:3074:1902_1920x0_80_0_0_31b16712413b5229a0f399decd7f2305.jpg

ВС РФ проредили их, и малые штурмовые группы пошли вперед. Никакого обвала фронта не ожидаю: дроны придают обороне вязкость. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт и военный историк, уроженец Донецка Владимир Носков.По словам эксперта, Гришино брали долго. Группировка войск "Центр" была вынуждена взять паузу после тяжелых боев за Красноармейск. ВСУ тоже разукомплектовали свою группировку: часть штурмовых войск уехала в Запорожскую область для контрударов, часть отправилась на ротацию, часть продолжала сидеть под ФАБами, неся потери.Эксперт полагает, что в эту весенне-летнюю кампанию Россия продолжит использовать хорошо зарекомендовавшие себя приемы — растягивать противника на стратегическом уровне, действуя попеременно или одновременно несколькими группировками войск."В Сумской области продвигается группировка "Север", ВСУ срочно перебрасывают туда резервы, группировка "Запад" продвигается под Купянском. ВСУ сейчас контратакуют под Красным Лиманом. Они добьются локальных успехов, собьют наше продвижение, но понесут потери. А когда они эти пожарные команды уберут на другие участки, наше продвижение продолжится", — рассказал Носков.Подытоживая, эксперт заявил, что общая логика боевых действий остается прежней: пользуясь преимуществом на стратегическом уровне, раздергиваем резервы ВСУ, щупаем слабые места и продвигаемся вперед."При этом никакого обвала фронта я не ожидаю. Ставка противника на дроны и его качественный скачок в этом отношении придает украинской обороне определенную вязкость и не дает нам возможность сокрушить ее одним решительным ударом. Причем киевский режим уже отошел от концепции удержания опорных пунктов любой ценой к сочетанию гибкой обороны с активной обороной", — резюмировал Носков.Полный текст интервью Владимира Носкова: Этим летом ВСУ потеряют преимущество в дронах на фронте и останутся без Константиновки читайте на сайте Украина.ру.

донбасс

запорожская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация, донбасс, запорожская область, россия, вооруженные силы украины, украина.ру