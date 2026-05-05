"Раздергиваем резервы и щупаем слабые места": Носков о тактике России в Донбассе - 05.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260505/razdergivaem-rezervy-i-schupaem-slabye-mesta-noskov-o-taktike-rossii-v-donbasse-1078590315.html
"Раздергиваем резервы и щупаем слабые места": Носков о тактике России в Донбассе
"Раздергиваем резервы и щупаем слабые места": Носков о тактике России в Донбассе - 05.05.2026 Украина.ру
"Раздергиваем резервы и щупаем слабые места": Носков о тактике России в Донбассе
Успехи российских войск в Донбассе связаны не с погодой, а с тем, что ВСУ разукрупнили группировку: часть уехала в Запорожскую область, часть на ротацию
2026-05-05T07:00
2026-05-05T07:00
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
спецоперация
донбасс
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1b/1078336329_0:173:3074:1902_1920x0_80_0_0_31b16712413b5229a0f399decd7f2305.jpg
ВС РФ проредили их, и малые штурмовые группы пошли вперед. Никакого обвала фронта не ожидаю: дроны придают обороне вязкость. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт и военный историк, уроженец Донецка Владимир Носков.По словам эксперта, Гришино брали долго. Группировка войск "Центр" была вынуждена взять паузу после тяжелых боев за Красноармейск. ВСУ тоже разукомплектовали свою группировку: часть штурмовых войск уехала в Запорожскую область для контрударов, часть отправилась на ротацию, часть продолжала сидеть под ФАБами, неся потери.Эксперт полагает, что в эту весенне-летнюю кампанию Россия продолжит использовать хорошо зарекомендовавшие себя приемы — растягивать противника на стратегическом уровне, действуя попеременно или одновременно несколькими группировками войск."В Сумской области продвигается группировка "Север", ВСУ срочно перебрасывают туда резервы, группировка "Запад" продвигается под Купянском. ВСУ сейчас контратакуют под Красным Лиманом. Они добьются локальных успехов, собьют наше продвижение, но понесут потери. А когда они эти пожарные команды уберут на другие участки, наше продвижение продолжится", — рассказал Носков.Подытоживая, эксперт заявил, что общая логика боевых действий остается прежней: пользуясь преимуществом на стратегическом уровне, раздергиваем резервы ВСУ, щупаем слабые места и продвигаемся вперед."При этом никакого обвала фронта я не ожидаю. Ставка противника на дроны и его качественный скачок в этом отношении придает украинской обороне определенную вязкость и не дает нам возможность сокрушить ее одним решительным ударом. Причем киевский режим уже отошел от концепции удержания опорных пунктов любой ценой к сочетанию гибкой обороны с активной обороной", — резюмировал Носков.Полный текст интервью Владимира Носкова: Этим летом ВСУ потеряют преимущество в дронах на фронте и останутся без Константиновки читайте на сайте Украина.ру.
донбасс
запорожская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1b/1078336329_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_0cf5d12bf19751ea92e95a86fd51aad8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация, донбасс, запорожская область, россия, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Спецоперация, Донбасс, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

"Раздергиваем резервы и щупаем слабые места": Носков о тактике России в Донбассе

07:00 05.05.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов группировки войск "Запад" на Купянском участке фронта
Боевая работа артиллеристов группировки войск Запад на Купянском участке фронта - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Успехи российских войск в Донбассе связаны не с погодой, а с тем, что ВСУ разукрупнили группировку: часть уехала в Запорожскую область, часть на ротацию
ВС РФ проредили их, и малые штурмовые группы пошли вперед. Никакого обвала фронта не ожидаю: дроны придают обороне вязкость. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт и военный историк, уроженец Донецка Владимир Носков.
По словам эксперта, Гришино брали долго. Группировка войск "Центр" была вынуждена взять паузу после тяжелых боев за Красноармейск. ВСУ тоже разукомплектовали свою группировку: часть штурмовых войск уехала в Запорожскую область для контрударов, часть отправилась на ротацию, часть продолжала сидеть под ФАБами, неся потери.
"И как только мы изрядно проредили эту разбавленную группировку, то сразу начали продвижение. В условиях, когда у ВСУ нет большой плотности дронов и элитных подразделений, нашим малым штурмовым группам удается добиваться результатов", — пояснил Носков.
Эксперт полагает, что в эту весенне-летнюю кампанию Россия продолжит использовать хорошо зарекомендовавшие себя приемы — растягивать противника на стратегическом уровне, действуя попеременно или одновременно несколькими группировками войск.
"В Сумской области продвигается группировка "Север", ВСУ срочно перебрасывают туда резервы, группировка "Запад" продвигается под Купянском. ВСУ сейчас контратакуют под Красным Лиманом. Они добьются локальных успехов, собьют наше продвижение, но понесут потери. А когда они эти пожарные команды уберут на другие участки, наше продвижение продолжится", — рассказал Носков.
Подытоживая, эксперт заявил, что общая логика боевых действий остается прежней: пользуясь преимуществом на стратегическом уровне, раздергиваем резервы ВСУ, щупаем слабые места и продвигаемся вперед.
"При этом никакого обвала фронта я не ожидаю. Ставка противника на дроны и его качественный скачок в этом отношении придает украинской обороне определенную вязкость и не дает нам возможность сокрушить ее одним решительным ударом. Причем киевский режим уже отошел от концепции удержания опорных пунктов любой ценой к сочетанию гибкой обороны с активной обороной", — резюмировал Носков.
Полный текст интервью Владимира Носкова: Этим летом ВСУ потеряют преимущество в дронах на фронте и останутся без Константиновки читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОновости СВО сейчасновости СВО РоссияСпецоперацияДонбассЗапорожская областьРоссияВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:30ПВО за ночь сбила почти 300 вражеских дронов над Россией
07:04Вероятность встречи Трампа и Си Цзиньпина в условиях глубинных противоречий между КНР и США
07:00"Раздергиваем резервы и щупаем слабые места": Носков о тактике России в Донбассе
06:55"Черный технолог" Вова Петров: как пиарщик Януковича стал обслугой Зеленского
06:50Дмитрий Дробницкий: Европа будет обеспечивать ВСУ всем, пока в Белый дом не придет "правильный парень"
06:40Порошенко* "хочет понравиться Путину", "мужчины бегут под водой Днестра", свадьба в Каннах по-украински
06:30Антироссийский форум в Ереване. Украинизация Армении, ведущая к окончательной потере государственности
06:20Энергетические войны: ОАЭ вышли из нефтяных картелей, а Китай ввёл "контрсанкции" против компаний США
06:10Зеленский неприкосновенен, остальных — в топку? Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг
06:00России нужен мощный океанский флот, уверен политолог Андрей Суздальцев
05:45Максимально быстро: Вайнер о едином желании Путина и Трампа закончить войну
05:30"Мы успеем нажать на кнопку": Громак о том, почему НАТО не рискнет захватить Калининград
05:00Цены в Калининграде куда выше средних в России, рассказал Выползов
04:49Возобновление контактов с Японией возможно, но при условии — МИД России
04:30Выбить дверь у соседа или захватить весь город: эксперт о масштабах операции в Иране
04:27Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
03:59Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Ленинградскую область
03:41Киев продолжает терять территории, но в состоянии воевать дальше — Трамп
03:06Трамп вновь заявил о готовности направить авианосец к берегам Кубы
02:34МАГАТЭ после атаки ВСУ оценило повреждение оборудования для мониторинга Запорожской АЭС
Лента новостейМолния