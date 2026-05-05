Порошенко* "хочет понравиться Путину", "мужчины бегут под водой Днестра", свадьба в Каннах по-украински

Хроники украинской светской жизни

2026-05-05T06:40

А есть ли она, светская жизнь, на Украине? Ведь в стране идёт война?Конечно же, есть. Потому что кому-то война, а кому-то - миллионы, миллиарды и золотые унитазы.Свадьба в КаннахГромкое событие произошло, правда, за пределами Украины, в Каннах. На старинной вилле, за аренду которой заплатили 650 тысяч евро, состоялась украинская "свадьба года".И жених, и невеста - из Украины, и бизнес жениха тоже частично украинский.Поженились Николай Ломия и Ника Кузнецова. Владелец фирмы, которая занимается онлайн - казино и девушка из Харькова, которая "модель с 11 лет, а теперь занимается модельным бизнесом и пишет картины на заказ".Николай Ломия - основатель фирмы Spribe, которая разрабатывает онлайн игры, самая известная из них - игра Авиатор. Все эти игры - разновидность онлайн казино.Суть игры "Авиатор" крайне проста: игрок делает ставку, самолётик на экране взлетает, и пока он летит, увеличивается коэффициент. Игрок может полёт прервать и получить свою ставку, умноженную на коэффициент. Если не успеет - самолётик улетит, и все его деньги тоже.Почему же не успевает игрок? Жадность, обычная человеческая жадность. И мысль "я везучий, я умный, я-то уж умнее других".Игра необычайно популярна на Украине.Фирма имеет офисы на Украине, в Грузии, Эстонии. Как пишут украинские СМИ, уставный капитал фирмы - 100 гривен. В некоторые годы у них нет никакой финансовой отчётности. То есть и прибыли нет? Конечно же, есть, просто хитро спрятана.На самом деле, онлайн казино на Украине приносят баснословные деньги их владельцам.Разрешено играть в такие игры даже в армии. И в ВСУ многие играют. Даже уже появилась разновидность "военной игромании".И на собственной свадьбе в Каннах Ники Ломия не постеснялся устроить "масштабную демонстрацию элитного потребления", как пишут украинские СМИ.Стоила свадьба около 6 миллионов долларов, продолжался этот "праздник жизни" два дня. Омары, шампанское, свадебный торт в несколько этажей. И так далее. И тому подобное.И это всем украинским гостям и жениху с невестой очень хорошо "зашло". Какая война? Где война? У кого?Война только у тех, кто играет в "Авиатора" и пополняет карманы онлайн мошенников.Галкин**, Меладзе И МартинРазвлекали гостей Валерий Меладзе, иноагент Максим Галкин** и певец Рики Мартин.Гонорары исполнителей: 1,5 миллиона долларов получает Рики Мартин, 180 тысяч долларов - Меладзе и 100 тысяч - иноагент Галкин.Да, измельчал бизнес "Пугалкина" после отъезда из России.А ведь Максим Галкин**, до того как решил бежать из Москвы, зарабатывал больше всех на российской эстраде, входил в список "Форбс" и занимал первое место среди звезд шоу-бизнеса с максимальными гонорарами. Вместе с Иваном Ургантом.Интересно, кстати, что оба они работали в жанре "пародист-конферансье", то есть были ведущими передач, которые читали чужие тексты. И получали баснословные гонорары.Говорят, что иноагент Галкин** получал больше, чем любая "звезда" не только российской, но и советской эстрады.Но сам же все и разрушил. Побежал спасать нажитое. Убоялся западных санкций и развала России. А ну как обломками заденет их с Аллой? И рванул!И вот, дрыгает теперь ножками на свадьбе киевского мошенника и эскортницы. Спел даже песню на украинском, зачем-то встав ногами на стул.В репертуаре Галкина** обязательно есть такие песни. Он уже участвовал в других "украинских свадьбах", и знает запросы: один номер должен быть на украинском.Излишне говорить, что вся почти свадьба (кроме песни Галкина**) шла на русском языке.Сейчас разбогатевшие на войне украинцы и свадьбы устраивают на Лазурном берегу, и недвижимость приобретают (как олигарх Ахметов, который купил самую дорогую квартиру в мире, в Монако).Сама же Украина стала третьей страной в Европе по количеству купленных за год дорогих "Роллс-Ройсов".Ничего удивительного. Многие из тех, кто нажился на войне, хотят блеснуть, получить свою "минуту славы", шикануть "элитным потреблением".А для многих обычных украинцев "светская жизнь" и посещение западных стран возможны только... в гидрокостюме и с риском для жизни.Бегство под водойА тем временем украинцы бегут под водой Днестра, используя акваскутеры и гидрокостюмы. Раньше через реку Тису плыли, и сейчас тоже, но через Днестр теперь больше."Днестр начал пользоваться повышенным спросом", - добавил "юмора" спикер украинской Госпогранслужбы.Рассказал, как мужчина уже в Молдавии столкнулся с волками, залез на дерево и позвонил для своего спасения в украинскую погранслужбу.Очень "смешно"! Это такой юмор, стендап в исполнении украинской погранслужбы. Почти как муж Пугачевой, "юмор" на его уровне.Сытые "прыкордонныкы" набиваются деньгами сейчас так, что уже все карманы, тумбочки и сейфы лопаются. Существуют таксы перехода через границу, которые широко известны.Это чуть ли не официально! Депутаты Рады публикуют расценки: сколько стоит откупиться в "бусике", сколько в ТЦК, сколько стоит "пересечение границы с сопровождением".Любезно сопровождать отъезжающего могут сами пограничники, за 20-25 тысяч долларов с человека. Ещё год назад пересечение границы под бдительным, но снисходительным присмотром "прикордонников" стоило 10-15 тысяч. Но аппетиты растут.Порошенко* - ценитель прекрасногоА Пётр Порошенко* опубликовал свою декларацию, где указал, что приобрел за прошедший год полотна Брюллова, Тропинина, Левитана, Коровина, Поленова и Маковского."Ни одного львовянина, киевлянина или винничанина!" - возмутился какой-то " эксперт" из тех мест Валентин Гладких.И поставил диагноз "сывочолому гетману" (так называют Порошенко его льстивые приверженцы - "седовласый гетман"):"Картины в его декларации раскрывают в Порошенко* настоящего малоросса, который живёт внутри этого политика."То есть внутри бывшего президента живет какой-то "малоросс"? Какая неожиданность!Дело же в том, что Порошенко*, может и хотел бы показать себя как настоящий "укр" и закупиться национальными полотнами. Но их же потом не продашь! А Порошенко*, как известно, чрезвычайно жаден и скуп.И перед публикой не похвастаешься тем самым "элитным потреблением".И не знает никто в мире тех, безусловно, даровитых, но никому не нужных "винничан и киевлян".А так - вот Брюллов, вот Поленов. А вот и сам Левитан, Исаак Ильич.Но интереснее другой вопрос: а откуда у Порошенко оказались вдруг Брюллов и Левитан? Потихоньку начали распродавать и грабить коллекции украинских музеев?Между тем Порошенко, из-за Левитана и Коровина, уже обвинили в стремлении "подчиняться хозяевам" и "понравиться президенту России".Левитан и Коровин - это, оказывается, символ "рабского подчинения" и "угодливости".Смотрит по вечерам Порошенко* на пейзаж Левитана и сразу возникает в его мозгу мысль: "я - малоросс!" "я - малоросс!""Чур меня, чур! " - стонет Порошенко*.Но пейзаж Левитана как бы магическим образом заставляет Порошенко* "подчиняться хозяевам" и склоняется "гетман" в угодливом поклоне, пытаясь понравиться президенту России.Да это же сюжет для Николая Васильевича Гоголя!Правда, тем, кто бежит под водой Днестра, совершенно не смешно. И в общем, мало интересно, как и на сколько ещё разбогатели украинские "гетманы" и что они там ещё себе приобрели: Роллс-Ройс, квартиру в Монако или картину знаменитого художника.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов**Признан в РФ иноагентом

Елена Мурзина

