ПВО за ночь сбила почти 300 вражеских дронов над Россией

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 289 украинских беспилотников над российскими регионами и Азовским морем, сообщили в Минобороны, передает 5 мая телеграм-канал Украина.ру

2026-05-05T07:30

Их уничтожили над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областями, Московским регионом, Республиками Крым и Татарстан, Краснодарским краем и над Азовским морем.Мэр Москвы Сергей Собянин в канале на платформе "Макс" сообщил, что силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву, на месте падения обломков работают специалисты.Над Ленинградской областью сбито 16 БПЛА, силы и средства ПВО продолжают отражать атаку, проинформировал губернатор Александр Дрозденко.ПВО сбила 13 украинских БПЛА над Тульской областью, рассказал губернатор Дмитрий Миляев. Пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.Силы ПВО за ночь уничтожили 10 БПЛА над Калужской областью, предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь указал, что 10 беспилотников уничтожили вечером и ночью в Миллеровском, Милютинском, Шолоховском и Кашарском районах региона. Жертв нет.Слюсарь уточнил, что в результате ракетной атаки в поселке Теплые Ключи Кашарского района пришлось эвакуировать жителей одной из квартир частного дома. Люди не пострадали, находятся у родственников. Повреждены кровля, окна дома и ограждение участка. Губернатор также подчеркнул, что для уточнения последствий и оценки ущерба на место выехали специалисты администрации Кашарского района, жителям будет оказана необходимая помощь.Подробнее об атаках - в материале Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Ленинградскую область на сайте Украина.ру.

