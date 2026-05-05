Ракетная опасность, угроза БПЛА и 15 закрытых аэропортов. Сводка по регионам России к этому часу
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были временно закрыты 15 аэропортов. Сводку на 0:50 мск 5 мая опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и 15 закрытых аэропортов. Сводка по регионам России к этому часу

00:52 05.05.2026 (обновлено: 00:55 05.05.2026)
 
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были временно закрыты 15 аэропортов. Сводку на 0:50 мск 5 мая опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Ракетная вечером 4 мая и в ночь на 5 мая объявлялась в Краснодарском крае, в Брянской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Белгородской областях, в ЛНР, в Татарстане.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Курской, Саратовской, Тверской, Смоленской, Воронежской, Ростовской, Брянской, Новгородской, Запорожской, Белгородской, Калужской, Московской, Псковской, Орловской, Тульской, Ярославской, Волгоградской, Липецкой областях, в ЛНР и ДНР, в Краснодарском крае.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Тамбовской, Рязанской, Ленинградской, Ульяновской, Астраханской, Херсонской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Костромской, Вологодской, Пензенской, Самарской, Оренбургской областях, в Чувашии, Татарстане, Башкортостане и Мордовии.
Временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА в ночь на 5 мая были введены в аэропортах Чебоксар, Оренбурга, Уфы, Тамбова, Ульяновска, Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Пскова, Нижнего Новгорода, Ярославля, Череповца, Саратова и Волгограда.
К этому часу ограничения на взлёты и посадки самолётов в аэропорту Саратова сняты.
Ранее сообщалось, что пять муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
