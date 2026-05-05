Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00 - 05.05.2026
Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
Российская армия продолжает уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ в различных регионах Украины. Сводку ударов на 4:00 мск 5 мая опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-05-05T04:27
Украина.ру
04:27 05.05.2026
 
Российская армия продолжает уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ в различных регионах Украины. Сводку ударов на 4:00 мск 5 мая опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Сообщения этой ночью поступали об ударах ВС РФ по целям в Одесской, Полтавской, Днепропетровской областях. По информации местных каналов, в Днепропетровске после прилёта "Герани" по объекту противника вспыхнул сильный пожар.
Взрывы прогремели и во временно оккупированном ВСУ Запорожье.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве дважды за ночь объявлялась воздушная тревога. Её также объявляли в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
Удары по объектам на Украине наносятся в ответ на террористические атаки, которым ВСУ подвергают мирных жителей российских регионов, жилые дома и социальные объекты. Российские ударные БПЛА дальнего действия, крылатые и баллистические ракеты уничтожают военные склады, оборонную промышленность, энергетические и инфраструктурные объекты, обеспечивающие киевскому режиму возможность вести военную и террористическую деятельность.
"Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют.
