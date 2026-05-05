Киев продолжает терять территории, но в состоянии воевать дальше — Трамп

Украина теряет территории, но благодаря американскому оружию в состоянии продолжать боевые действия, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом в ночь на 5 мая сообщает РИА Новости

2026-05-05T03:41

"Знаете, они [Украина] теряют территории", — сказал президент США в интервью телеканалу Salem News.Трамп напомнил, как в феврале 2025 года отчитал главу киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме, отметив, что Зеленский вёл себя агрессивно. Он назвал Зеленского "хитрецом" и вновь подчеркнул стремление США добиться мирного урегулирования украинского конфликта.Глава Белого дома также назвал смехотворной передачу Киеву вооружений на 350 миллиардов долларов при прошлой администрации Джо Байдена.В то же время Трамп заявил, что Киев в состоянии продолжать боевые действия благодаря оружию, которое Соединённые Штаты продают НАТО на деньги европейцев.На прошлой неделе президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин поговорили по телефону больше полутора часов. Подробнее о содержании и контексте разговора в материале Никиты Волковича - Какие рычаги давления есть у США на Зеленского и почему они их не используют.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

