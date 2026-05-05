"Мы успеем нажать на кнопку": Громак о том, почему НАТО не рискнет захватить Калининград
Частичный захват Калининградской области невозможен — это сразу будет третья мировая. Они долбанут серьезно, а мы серьезно ответим. Наши гиперзвуковые ракеты долетят до Варшавы за 65 секунд, до Вильнюса за 40. "Искандер-1000" дотянется до базы Рамштайн
2026-05-05T05:30
Запад их не перехватит. Мы успеем нажать на кнопку. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал капитан 1 ранга в запасе, военный журналист, общественный деятель Валерий Громак.По словам эксперта, если мы форпост, то в случае начала боевых действий первыми попадем под удар. Но нужно понимать главное: частичный захват Калининградской области невозможен.Эксперт перечислил вооружения региона: береговые комплексы "Бастионы" и "Балы", морская авиация с "Кинжалами", на катерах "Калибры". В НАТО прекрасно знают, что гиперзвуковые ракеты из Калининграда долетят до Варшавы за 65 секунд и до Вильнюса за 40 секунд. Баллистический "Искандер" до Варшавы долетит за две минуты."Кстати, у нас уже появился "Искандер-1000". Он спокойно дотянется до главной американской базы Рамштайн в Германии", — заявил Громак.Запад эти ракеты не сможет перехватить из-за их высокой скорости и высоты полета."Мы успеем нажать на кнопку", — резюмировал капитан 1 ранга.
"Мы успеем нажать на кнопку": Громак о том, почему НАТО не рискнет захватить Калининград

Запад их не перехватит. Мы успеем нажать на кнопку. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал капитан 1 ранга в запасе, военный журналист, общественный деятель Валерий Громак.
По словам эксперта, если мы форпост, то в случае начала боевых действий первыми попадем под удар. Но нужно понимать главное: частичный захват Калининградской области невозможен.
"Они по нам долбанут серьезно, а мы серьезно ответим", — подчеркнул Громак.
Эксперт перечислил вооружения региона: береговые комплексы "Бастионы" и "Балы", морская авиация с "Кинжалами", на катерах "Калибры". В НАТО прекрасно знают, что гиперзвуковые ракеты из Калининграда долетят до Варшавы за 65 секунд и до Вильнюса за 40 секунд. Баллистический "Искандер" до Варшавы долетит за две минуты.
"Кстати, у нас уже появился "Искандер-1000". Он спокойно дотянется до главной американской базы Рамштайн в Германии", — заявил Громак.
Запад эти ракеты не сможет перехватить из-за их высокой скорости и высоты полета.
"Мы успеем нажать на кнопку", — резюмировал капитан 1 ранга.
Полный текст интервью Валерия Громак: Чем дольше длится война на Украине, тем труднее России защищать свои форпосты на Балтике читайте на сайте Украина.ру.
