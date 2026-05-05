России нужен мощный океанский флот, уверен политолог Андрей Суздальцев
Чтобы противостоять силам объединенной Европы ВМС России нужно срочно модернизировать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
России нужен мощный океанский флот, уверен политолог Андрей Суздальцев

06:00 05.05.2026
 
Чтобы противостоять силам объединенной Европы ВМС России нужно срочно модернизировать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
Эксперт рассказал о военно-морском противостоянии, которое, вероятно, скоро развернется между Европой и Россией. Европейцы попробуют перехватывать российские танкеры с нефтью и газом.
"На самом деле, реальным военным флотом располагает совсем немного стран ЕС. Это, конечно, Франция, остатки флота у Великобритании, флот Германии и итальянский флот. Все остальное можно вынести за скобки. Корабли Швеции выполняют приграничные миссии", — рассказал эксперт о силах противников России.
По его словам, "самой Британии подойти к танкерам, когда на горизонте маячит российский корабль, кажется как-то боязно".
"Если же с ними будет несколько нидерландцев или французов, то им будет казаться, что вместе будет проще завалить российского медведя, который плавает по всем морям и океанам", — пояснил Суздальцев.
Вся эта игра, по его словам, рассчитана на то, что Россия испугается и сдаст назад, что если европейцы объявят Балтийское море закрытым для российского флота, то мы в ответ не забросаем минами Датские проливы. В любом случае, по словам Суздальцева, группировку российских кораблей на Балтике и в Северной Атлантике нужно наращивать.
"Мы убедились, что курс на создание мощного океанского флота для нашей страны это вопрос выживания", — убежден политолог.
Полный текст интервью Андрея Суздальцева: Великобритания создает пиратскую флотилию против России, но это вернется ей бумерангом читайте на сайте Украина.ру
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
