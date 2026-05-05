России нужен мощный океанский флот, уверен политолог Андрей Суздальцев

Чтобы противостоять силам объединенной Европы ВМС России нужно срочно модернизировать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев

2026-05-05T06:00

Эксперт рассказал о военно-морском противостоянии, которое, вероятно, скоро развернется между Европой и Россией. Европейцы попробуют перехватывать российские танкеры с нефтью и газом.По его словам, "самой Британии подойти к танкерам, когда на горизонте маячит российский корабль, кажется как-то боязно"."Если же с ними будет несколько нидерландцев или французов, то им будет казаться, что вместе будет проще завалить российского медведя, который плавает по всем морям и океанам", — пояснил Суздальцев.Вся эта игра, по его словам, рассчитана на то, что Россия испугается и сдаст назад, что если европейцы объявят Балтийское море закрытым для российского флота, то мы в ответ не забросаем минами Датские проливы. В любом случае, по словам Суздальцева, группировку российских кораблей на Балтике и в Северной Атлантике нужно наращивать."Мы убедились, что курс на создание мощного океанского флота для нашей страны это вопрос выживания", — убежден политолог.Полный текст интервью Андрея Суздальцева: Великобритания создает пиратскую флотилию против России, но это вернется ей бумерангом читайте на сайте Украина.ру

