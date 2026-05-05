Выбить дверь у соседа или захватить весь город: эксперт о масштабах операции в Иране

Захватить Иран невозможно — это природная крепость, для оккупации всей страны потребуется армия от 3 до 5 миллионов человек, что не под силу ни одной армии мира

2026-05-05T04:30

Даже если США ограничатся захватом одного из островов в Ормузском проливе, удерживать его под ежедневными воздушными атаками будет проблематично. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник.По словам Крапивника, прежде всего нужно определиться с задачами такой операции. Если речь идет о захвате островов в Ормузском проливе или всей территории страны, то потребуется армия от 3 до 5 миллионов человек, которых нужно собрать, вооружить и снабжать.Эксперт подчеркнул, что захватить Иран невозможно — это не под силу ни одной армии мира, это природная крепость. Кроме того, непонятно, как продать эту идею своему народу.Он также напомнил, что возможен рейд на один из ядерных объектов Ирана — такая попытка у американцев уже была.Ранее эксперты по Ближнему Востоку заявляли, что возможная наземная операция США в Иране обернется большими потерями для американской армии.Иран неоднократно предупреждал, что даст решительный отпор любой агрессии. Администрация Дональда Трампа ранее уже проводила точечные удары по иранским объектам, включая ликвидацию генерала Касема Сулеймани.Полный текст интервью Станислава Крапивника: К концу лета Европа нарастит производство дронов, чтобы ослепить систему ПВО России читайте на сайте Украина.ру.

