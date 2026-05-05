Цены в Калининграде куда выше средних в России, рассказал Выползов
Цены в Калининграде куда выше средних в России, рассказал Выползов
Литр бензина АИ-95 стоит в Калининграде 75 руб, а яйца – 130 руб за десяток. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил политолог Андрей Выползов
2026-05-05T05:00
Цены в Калининграде куда выше средних в России, рассказал Выползов

Литр бензина АИ-95 стоит в Калининграде 75 руб, а яйца – 130 руб за десяток. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил политолог Андрей Выползов
"У нас все дорожает. Прошлым летом 95-й бензин стоил 49 рублей. Я все ждал, когда он пробьет психологическую отметку в 50. А теперь он стоит 75 рублей, и по этому поводу уже никто не гудит: "Ну 75 и 75. Что поделаешь?" — отметил собеседник.
По его словам, федеральный центр наверняка оказывает какую-то финансовую поддержку. Но цены на продукты все равно высокие.
"Лично я как обыватель в магазинах иногда замечаю яйца, которые продаются по региональной программе. "Региональные" стоят 80 рублей, а "коммерческие" - 130. То же самое касается картошки", — пояснил политолог.
Полный текст интервью Андрея Выползова: Россия не обезопасит Калининград от НАТО, пока не сделает из него закрытую военную базу читайте на сайте Украина.ру.
