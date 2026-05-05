Энергетические войны: ОАЭ вышли из нефтяных картелей, а Китай ввёл "контрсанкции" против компаний США
Энергетические войны: ОАЭ вышли из нефтяных картелей, а Китай ввёл "контрсанкции" против компаний США
Выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ стал не только неожиданным последствием войны Израиля и США против Ирана, но также одним из самых значимых сдвигов в мировой энергетической политике за последние годы.
Выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ стал не только неожиданным последствием войны Израиля и США против Ирана, но также одним из самых значимых сдвигов в мировой энергетической политике за последние годы.
ОАЭ вышли из ОПЕК и ОПЕК+, но на цену нефти это пока не повлияло
Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) 28 апреля сообщили, что с 1 мая 2026 года страна выходит как из ОПЕК, так и из более широкого альянса ОПЕК+, в который входит и Россия. А 3 мая страна объявила о выходе также из Организации арабских стран-экспортеров нефти, хотя она и не устанавливает политику добычи нефти для своих членов.
Эти решения стали не только неожиданным последствием войны Израиля и США против Ирана, но также одним из самых значимых сдвигов в мировой энергетической политике за последние годы, вызвав вопросы о поставках нефти и стабильности глобального рынка. По мнению аналитиков, этот шаг арабского государства отражает более широкую напряжённость внутри ОПЕК+, где решения о добыче всё больше определяются сотрудничеством между Саудовской Аравией и Россией.
При этом власти ОАЭ заявили, что их политика в сфере добычи по-прежнему будет определяться "ответственностью и стабильностью рынка с учётом мировой конъюнктуры спроса и предложения". Также было отмечено, что ОАЭ продолжат инвестировать в нефть, газ, возобновляемые источники энергии и низкоуглеродные технологии в рамках своей долгосрочной энергетической стратегии.
Напомним, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), глобальный картель 11 нефтедобывающих стран, использует систему квот, которая ограничивает объемы добычи нефти каждым членом организации. В 1967 году к ОПЕК присоединился эмират Абу-Даби, вошедший в состав Объединенных Арабских Эмиратов в момент создания этого государства в 1971 году.
В течение многих лет из-за принципа квот ОАЭ конфликтовали с Саудовской Аравией, самым влиятельным участником картеля. ОАЭ вложили значительные средства в расширение своей нефтяной промышленности и увеличение доли рынка, но ограничения в рамках ОПЕК неоднократно сдерживали этот процесс. ОАЭ – не первый член ОПЕК, покинувший эту организацию. Катар поступил так в 2019 году, а Ангола, Эквадор, Габон и Индонезия в последние годы не раз выходили или приостанавливали членство в ней из-за разногласий по поводу квот на добычу.
Однако выход ОАЭ лишает ОПЕК одного из немногих членов, обладающих значительными резервными мощностями по добыче нефти, в результате чего Саудовская Аравия не сможет легко разделить бремя корректировки объемов добычи. Эр-Рияд традиционно регулировал цены на нефть, сокращая собственное производство и обеспечивая дисциплину в рамках всего картеля.
Демарш ОАЭ вряд ли вызовет немедленные значительные колебания мировых цен на "чёрное золото". Главным образом потому, что доминирующее влияние на рынок оказывают продолжающиеся перебои с поставками из-за блокирования Ормузского пролива. Подавляющую часть экспортировавшейся ранее из региона нефти сейчас невозможно из него вывезти, поэтому любые дополнительно добытые объемы нефти – а их ОАЭ планируют увеличить – не смогут сразу попасть на рынок.
Олег Хавич интервью
19 августа 2021, 17:17
Олег Хавич: кто онУкраинский журналист, политолог, политический аналитик, собственный корреспондент издания Украина.ру в Восточной Европе
Но как только ситуация в Ормузском проливе нормализуется, ОАЭ смогут выбрасывать на рынок дополнительно несколько сотен тысяч баррелей в сутки. В долгосрочной перспективе это может привести к небольшому снижению цен на нефть и их большей волатильности. Как сообщило британское агентство Reuters, ОАЭ добывали в рамках квот примерно от 3,2 до 3,6 млн баррелей нефти в сутки. Это третье место в ОПЕК после Саудовской Аравии и Ирака, доля ОАЭ в общем производстве картеля превышает 11%. Однако ОАЭ располагают резервными мощностями почти в 4,8 млн, и уже к следующему году планируют увеличить добычу до уровня в 5 млн баррелей в сутки.
Аналитики считают выход ОАЭ из ОПЕК победой президента США Дональда Трампа, который критикует организацию за влияние на цены через сдерживание добычи. Однако решение Абу-Даби также предоставит Пекину большую гибкость в закупках нефти на спотовом рынке по потенциально более конкурентоспособным ценам. Кроме того, Китай может использовать выход ОАЭ из ОПЕК для усиления стратегического и геополитического ослабления влияния глобального нефтяного картеля. У ОПЕК же уменьшается возможность контролировать мировые поставки в результате коллективного сокращения добычи, что также выгодно Китаю.
Для РФ как для участницы ОПЕК+ ситуация сложнее. В Кремле уже заявили, что Москва уважает решение Абу-Даби, но не собирается выходить из этого формата. Позиция логичная: России выгоден механизм, который помогает влиять на баланс предложения и поддерживать цены, особенно при санкционных ограничениях, дисконтах на российскую нефть и зависимости бюджета от сырьевых доходов.
При нынешней цене в $110-120 за баррель нефти сорт Brent (российские сорта торгуются выше $90 впервые с 2014 года) Россия получает увеличение валютной выручки. Но она держится не на сильных ОПЕК/ОПЕК+, а на нестабильности на Ближнем Востоке и риске поставок. Если "геополитическая премия" уйдёт, а ОАЭ начнут наращивать добычу, Россия столкнется с двойным давлением: мировая цена может снизиться, а переговорная сила ОПЕК+ ослабнет.
Пока же семь стран ОПЕК+ без конфликтов договорились увеличить целевые показатели добычи нефти в июне 2026 года на 188 тысяч баррелей в сутки, сообщила организация 3 мая на своем сайте. В своем заявлении она не прокомментировала решение Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в условиях энергетического кризиса выйти из ее состава. Решение ОПЕК+, как и выход ОАЭ из этой организации, на цену нефти особо не повлияло.
Китай ввёл "контрсанкции" в отношении американских и других транснациональных компаний
Министерство коммерции КНР запретило признавать и соблюдать санкции США против пяти частных китайских нефтяных компаний. Соответствующее постановление опубликовано на сайте министерства 2 мая 2026 года.
Китайские НПЗ попали под санкции США за участие в импорте иранской нефти и в связи с использованием схем с так называемым "теневым флотом". Первой ласточкой стала компания Shouguang Luqing (внесена в санкционный список 20 марта 2025 г.), затем последовали Shengxing Chemical (16 апреля), Hebei Xinhai Chemical (8 мая) и Shandong Jincheng (9 октября). Финальным аккордом стали санкции против нефтяного гиганта Hengli Petrochemical, введённые 24 апреля 2026 года. Это и стало последней каплей для Китая.
Теперь "в целях защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития, а также для защиты законных прав и интересов граждан Китая, юридических лиц и других организаций", Министерство коммерции КНР постановило, что санкции США, включая включение компаний в SDN List, замораживание их активов и запреты на сделки, не должны признаваться, применяться или соблюдаться на территории КНР.
Постановление ставит транснациональные компании в Китае – особенно финансовые учреждения, судоходные и логистические фирмы, а также международные торговые компании – в классическое безвыходное положение. Например, если Citibank, китайские филиалы HSBC, или китайские банки с международным участием продолжат применять санкции США, отказываясь предоставлять расчетные услуги пяти упомянутым НПЗ, или замораживая их счета, они могут напрямую нарушить распоряжение Министерства коммерции КНР о несоблюдении санкций.
На данный момент неясно, как именно будут работать китайские "контрсанкции" – правила противодействия необоснованному экстерриториальному применению иностранного законодательства в Китае были приняты еще в 2021 году, но их практическое применение реализовано впервые.
На рынке растут опасения по поводу дальнейшей эскалации торговой напряженности между США и Китаем, хотя некоторые комментаторы считают, что речь пока идёт о политическом козыре, который может использовать Си Цзиньпин на переговорах с Дональдом Трампом. Ведь ни одну из серьёзных угроз, адресованных США (вроде прекращения поставок редкоземельных металлов), Китай так и не реализовал.
Россия наращивает танкерный флот для транспортировки СПГ
Россия расширила свой флот танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) за счёт четырех новых судов, сообщило 1 мая американское агентство Bloomberg.
По данным агентства, в настоящее время четыре танкера-газовоза, недавно сменившие флаг и владельцев, движутся в северной части Атлантического океана. По оценкам аналитиков, на которых ссылается Bloomberg, эти перемещения могут свидетельствовать о новых шагах России по наращиванию собственного СПГ-флота в условиях санкционных ограничений.
Согласно данным систем отслеживания судов, танкеры "Космос" и "Меркурий" следуют на север вдоль побережья Португалии, тогда как "Луч" и "Орион" направляются в сторону Западной Африки. При этом "Луч" в последние дни начал указывать конечной точкой маршрута Мурманск, где расположено плавучее хранилище "Саам ПХГ". Этот терминал используется для перевалки СПГ с подсанкционного проекта НОВАТЭКа Арктик СПГ-2. Кроме того, в районе Мурманска осуществляется перегрузка сжиженного газа с танкеров ледового класса на конвенциональные газовозы в рамках проекта Ямал СПГ.
Сервис gCaptain сообщил, что ранее эти четыре судна входили в состав флота оманской компании Asyad Shipping. В начале 2026 года они были проданы единым пакетом примерно за $110 млн. После сделки газовозы прошли серию быстрых изменений – несколько раз переименовывались, временно регистрировались в регистре судоходства Индии, а затем окончательно перешли под российский флаг и были включены Российский морской регистр судоходства. По данным источников Bloomberg в отрасли и баз морских перевозок, новые структуры владения связаны с турецкими компаниями, включая Fidelity Denizcilik ve Ticaret и Celtic Maritime & Trading, однако их конечные бенефициары остаются нераскрытыми.
Напомним, что в рамках 20-го пакета санкций ЕС запретил оказывать российским компаниям услуги СПГ-инфраструктуры (разгрузку, хранение, отпуск, швартовку, регазификацию, сжижение для обратной транспортировки, налив в автотранспорт, бункеровку СПГ и др). Дополнительно с 25 апреля 2026 года введён запрет на техническое обслуживание, брокерские услуги и финансирование танкерам-газовозам СПГ и ледокольному флоту под российским флагом или находящихся в российской собственности/управлении, что направлено на ограничение возможностей РФ по поддержанию морской инфраструктуры экспорта СПГ.
Ранее ЕС утвердил полный запрет на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027-го. При этом запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам действует с 25 апреля 2026 года, а краткосрочные контракты на поставку трубопроводного газа должны быть завершены до 17 июня 2026-го. В условиях резкого сокращения поставок СПГ на мировой рынок из-за блокады Ормузского пролива это решение Брюсселя похоже на "выстрел себе в колено". А российский СПГ, судя по увеличению танкерного флота РФ, успешно переориентировался с европейского на другие рынки.
