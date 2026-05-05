Медведев высмеял Зеленского и Пашиняна за общение на плохом английском вместо русского
Замглавы Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале прокомментировал выбор премьером Армении Николом Пашиняном и Владимиром Зеленским для переговоров английского языка, отметив, что они оба прекрасно знают русский язык
08:55 05.05.2026
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк
"Сегодня в Ереване два безмозглых русофоба, которые отлично говорят на русском, беседовали на плохом английском из-за своей ущербности", - написал Медведев.
Он допустил, что английский язык Зеленский и Пашинян использовали только в ходе публичной части встречи, а затем "чесали языками на привычном им великом и могучем".
Он в шутку добавил, что президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс могли бы "принять у неучей зачет по английскому".
Накануне в Ереване стартовала встреча Европейского политического сообщества, параллельно в армянской столице проходит первый саммит Армения - ЕС.
