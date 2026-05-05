Антироссийский форум в Ереване. Украинизация Армении, ведущая к окончательной потере государственности

В Ереване стартовал двухдневный саммит, который объединил встречу в формате ЕС — Армения и саммит Европейского политического сообщества (ЕПС).

2026-05-05T06:30

В столицу Армении прибыли лидеры 40 стран, включая глав правительств Великобритании, Франции, Польши и Канады. Не обошлось и без Зеленского и его традиционных угроз в адрес России, в которых он намекнул на атаки Москвы в день празднования Великой Победы 9 мая. Значит ли это окончательный разворот Армении за Запад – отвечали эксперты в своих соцсетях.Публицист Семён УраловВ Ереван слетелись начальники из Евросоюза и Британии на торжественный саммит.Понятно, что у этого мероприятия есть политтехнологическое измерение: Пашиняну и его партии необходимо побеждать на грядущих выборах, чтобы сохранить власть.Кроме высших чинов западной Европы особая публичная роль у Владимира Зеленского и Майи Санду. Ильхам Алиев лично не поехал, но будет выступать в онлайне. Зато прибыл представитель Турции в статусе вице-президента. Также замечен главный чиновник НАТО Рютте. На стратегическом уровне это расширение "коалиции желающих" и укрепление военного альянса гибридного типа. Просматриваются "белые господа", которые финансируют и технически обеспечивают войну. Отдельно видим группу "индейских вождей в цилиндрах", торгующих своими соплеменниками и территориями.Пашиняну нужно выиграть выборы, а "коалиция желающих" стремится воевать с Россией чужими руками.Война в Закавказье запланирована после 2030 года - сразу после втягивания Прибалтики. Либо закавказский фронт могут открыть немного раньше - если начнет сыпаться ситуация на постУкраине.Политолог Юрий БаранчикУ нас же есть план для Армении? Правда?ЕС направляет в Армению группу экспертов, "специализирующихся на борьбе с российской пропагандой и вмешательством в дела других стран", в рамках "расширения поддержки бывшей советской республики в напряженный политический период", пишет The Guardian.Напряжённый период – это выборы, которые запланированы на 7 июня. И Западу критически важно, чтобы Пашинян усидел на своём премьерском кресле.Во вторник, после общеевропейского саммита Европейского политического сообщества в Ереване, на котором соберутся около 45 лидеров, лидеры стран ЕС "проведут свой первый саммит с Арменией".Британское издание уточняет, что "ЕС углубляет связи с Арменией на фоне ослабления влияния России после полномасштабного вторжения на Украину, которое, как считается, отвлекло внимание Москвы от других стран, которые она считает своим "ближним зарубежьем". Ожидается, что уже завтра Пашинян, Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель в Ереване официально одобрят концепцию миссии ЕС по противодействию иностранному вмешательству в дела Армении.Напомню, там же со вчерашнего дня сидит и Зеленский. ЕС формирует группу из 20–30 гражданских экспертов для "двухлетней миссии в Армении, направленной на повышение эффективности реагирования на российские кибератаки, манипуляции с информацией и вмешательство в дела страны, а также на противодействие незаконным финансовым потокам".Надо понимать, что 20-30 экспертов превратятся ещё в 200-300 хохлов, которые максимально отработают возникающие возможности – от провокаций в отношении российской базы до шпионажа и обеспечения диверсий.Кроме того, внешнеполитическое ведомство ЕС объявило о создании "гибридной группы быстрого реагирования" для борьбы "с иностранным вмешательством в преддверии выборов". Излишне напоминать, что вмешиваться в выборы в Армении запрещено только России. А десант из десятков политсоветников из ЕС в штаб Пашиняна – это нормально. Судя по усам и лапам, до уверенного дрейфа Армении к образу Украины осталось года полтора-два. Это максимум.Общественный деятель Александр СкубченкоДва клоуна, Зеленский и Пашинян, встретились и пообщались друг с другом на понятном обоим — нет, не русском! — английском языке. Это мерзко вдвойне, потому что оба русский знают гораздо лучше, но кривлялись по-английски. Пашинян ещё в присутствии большого начальника из Лондона выдал:"Сегодня в Ереване встречаются друзья. Лидеры стран, которые выбрали демократический путь, готовые жить в мире. Только одна страна бывшего СССР с этим не согласна. Многие уже покинули СНГ именно из-за неё. Будет правильным — создание нового содружества по настоящему независимых от России государств, включая 14 стран бывшего СССР".Я так и не понял, Россия уже не друг для Пашиняна? Больше на велосипеде по Москве кататься не будет, или в Москве снова о "вечной дружбе" расскажет?И, вообще, эта политическая проститутка давно на политическую карту мира смотрела? Где та Армения, и где Британия с Европой, видела хоть? А с Россией — общая история, общие связи, общая граница. Армяне, вы в июне серьёзно будете голосовать за Зеленского Пашиняна? Вы тоже захотели стать "фронтом" Европы против России? Ну, ведь, только тупой может верить, что эти черти из Британии и Европы (враги России) слетелись в Армению только потому, что очень сильно хотят Армению "лучше сделать", а не чтобы натравить Армению на Россию.Блогер Мика БадалянЕреван окончательно превращают в полигон, а Пашиняна откровенно ведут на убой для максимальной провокации России. Заведение украинской темы в Армению – это не внешняя политика, а осознанное сжигание мостов.​Западные кураторы понимают: по закрытым европейским соцопросам у Никола нет шансов переизбраться. Именно поэтому из него сейчас выжимают максимум, заставляя идти на радикальные шаги, пока он еще у власти.​Главный провал форума – сорванный сценарий с Эрдоганом, который должен был картинно перейти пешеходный мост на границе. Символического открытия не случилось, но режим продолжают толкать в спину.​Цена этой игры – "украинизация" Армении, последствия которой будут трагическими. Нас используют как расходный материал в чужой войне, итогом которой станет окончательная потеря государственности.

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

