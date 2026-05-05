Ликвидация Шухевича: во всем виноваты любовницы...

Несколько назад представлялся очень актуальным опыт сотрудников МГБ, которые добывали из лесных схронов последних бандеровцев. Сейчас такая перспектива кажется далёкой, но… мало ли как повернётся история? Да и достойным последышам бандер и шухевичей не мешало бы помнить исторический опыт

Командующий УПА* Роман Шухевич был убит (к его чести – в бою с оперативниками МГБ) 5 марта 1950 года. В отличие от Бандеры, который из-за заключения пропустил все значимые события и все больше превращался в чисто символическую фигуру, Шухевич стал ключевой фигурой в движении в 40-е годы.У уроженца Мелитополя Павла Судоплатова, который с февраля 1947 года руководил Специальной службой "ДР" (террор и диверсии) МГБ СССР, с ОУН* были давние счёты.Ещё 21 октября 1933 года во Львове подручными Степана Бандеры был убит советский разведчик Андрей Майлов, работавший под прикрытием на должности секретаря консульства СССР. Он был другом Судоплатова, поэтому и приказ о ликвидации Евгения Коновальца в 1938-м, и борьбу с подпольем ОУН-УПА этот чекист воспринимал как что-то личное.С 1944 года Народный комиссариат государственной безопасности (НКГБ) УССР приступил к проведению оперативного мероприятия "Берлога". Оно было направлено на поиск членов Центрального Провода (ЦП) ОУН на Украине и лично Романа Шухевича.Кроме того, в июле 1944 года на I-м Большом сборе Украинской Главной Вызвольной Рады (УГВР) Шухевич был избран главой генерального секретариата УГВР, который позиционировался как "надпартийный предпарламент будущего Украинского государства", а в 1946 году получил от УГВР звание генерал-хорунжего УПА.31 октября 1945 года на Романа Шухевича было заведено специальное розыскное дело "Волк". С января 1947 года ещё один экземпляр дела имело и специально созданное в МГБ УССР Управление 2-Н – по борьбе с националистами. Возглавлял Управление заместитель главы МГБ УССР, который руководил Оперативной группой во Львове.Розыском лично Шухевича, с учетом большого количества схронов и конспиративных квартир ОУН в западных областях Украины, занимались порядка 700-800 оперативных работников.Считается, что в начале марта 1950 года чекистам просто повезло, однако ситуация представляется не столь однозначной, ведь у Шухевича был давний конфликт с ещё одним видным деятелем ОУН, впоследствии возглавившим УПА, – Василием Куком.Как отмечалось в одном из рапортов МГБ УССР, "между Шухевичем и "Лемишем" существуют серьезные противоречия по организационным вопросам, которые вызвали личную неприязнь друг к другу".Шухевич, в частности, не одобрял проводимую Службой безопасности ОУН на Волыни "чистку", в результате которой было убито около 1000 националистов. Трения между лидерами подполья подтверждала также личная связная и любовница Шухевича Галина Дидык ("Анна").Активные действия советских войск и спецслужб против структур ОУН вызвали разногласия среди лидеров националистов, к которым добавились и личные противоречия между отдельными членами Провода ОУН*(б) на Украине (группой Николая Лебедя, Василия Кука и Михаила Степаняка, с одной стороны, и Романа Шухевича, Дмитрия Клячкивского и ряда других членов Провода – с другой).Как сообщил на допросах арестованный 2 августа 1944 УНКГБ по Ровенской области Михаил Степаняк ("Лекс"), им, Лебедем и Куком была инициирована конференция руководителей ячеек ОУН в Волынской, Ровенской и Тернопольской областях. Некоторые участники конференции предложили отмежеваться от ОУН, объявить Шухевича главным виновником сотрудничества с Германией, и вывести подполье упомянутых областей из-под руководства Провода ОУН.На конференции было решено, что новое крыло национал-патриотического движения будет называться "Народно-освободительной революционной организацией", а её программу поручили составить "Лексу". В октябре 1944 года она самораспустилась.Интересные свидетельства об отношениях между "генералом Чупринкой" и "Лемишем" дала в МГБ УССР ещё одна личная связная и любовница Романа Шухевича Екатерина Зарицкая:"Шухевич хотя обычно и давал высокую оценку "Лемишу" как энергичному и способному человеку, но всегда отмечал, что тот не умеет и не хочет с ним работать и всегда индивидуально решает все вопросы".В 1947 году Кук распорядился исключить из пропагандистских материалов лозунг "Да здравствует командир УПА Тарас Чупринка!" Он упрекал Шухевича за опасные поездки на лечение и отдых в Одессу в сопровождении Дидык в 1948-49 годах, причём последний на критику обиделся.Кук считал Дидык нарушительницей конспирации ещё с 1945 года. Хотя Куку оказалась выгодной смерть Шухевича, её причиной действительно могла стать халатность Дидык, а не сотрудничество Кука с госбезопасностью (правда, после своего задержания в мае 1954-го Кук всё же был завербован и принимал участие в операциях советской госбезопасности).Провалила конспиративную квартиру Шухевича не сама Дидык, а её подчинённая – Дарья Гусяк ("Нуся"), которая выполняла самые ответственные задания (к примеру, ездила в Москву с целью установления контактов с посольством США).На розыск "Нуси" была ориентирована агент Львовского УМГБ "Полина", которая добровольно вышла с повинной из подполья ОУН*, и в обмен на услуги МГБ просила освободить своего брата.3 марта 1950 года "Полина" сообщила, что Гусяк должна посетить Львов. Она была арестована.На допросах Гусяк упорно отказывалась давать показания. В УМГБ решили прибегнуть к хитрости, проведя классическую внутрикамерную разработку. Поскольку "Нуся" постоянно жаловалась на состояние здоровья, её поместили в тюремный лазарет. Там она познакомилась с другой арестованной. Эта женщина имела оперативный псевдоним "Роза" и являлась опытным агентом советской контрразведки. Гусяк рассказала о своей работе в ОУН-УПА. На следующий день "Роза" сообщила "Нусе", что доказательств против неё у следствия нет, её должны отпустить, и предложила передать записку "на волю". "Нуся" объяснила, что записку нужно передать Наталье Хробак в селе Белогорща Брюховицкого района Львовской области, и детально описала, где находится её дом.После получения информации о схроне заместитель начальника Управления 2-Н МГБ УССР подполковник Шорубалка, начальник УМГБ Львовской области полковник Майструк и начальник внутренних войск МГБ Украинского округа генерал-майор Фадеев разработали "План чекистско-войсковой операции по захвату или ликвидации Волка". План утвердили Судоплатов и заместитель министра госбезопасности УССР генерал-майор Дроздов.Для руководства операцией создали оперативный штаб. К операции были привлечены 60 оперативников, 376 солдат внутренних и пограничных войск МГБ для оцепления района активных действий, 170 – для досмотра объектов, и 320 находилось в резерве.8-я рота 10-го стрелкового полка 62-й дивизии ВВ под командованием капитана Шлёмы Пикмана блокировала несколько домов, в которых мог находиться Шухевич.Группа задержала и допросила сына Натальи Хробак, который указал на дом своей сестры Анны Конюшек, домашняя работница которой была похожа на Галину Дидык. Дом находился в центре села и был двухэтажным. Ещё в 1948-м на втором этаже был оборудован специальный бункер, который представлял собой деревянный короб на нескольких человек в межэтажном пространстве, с раздвижными перегородками, выход из которого на лестницу прикрывал ковёр.5 марта 1950 года группа солдат и ответственных работников Управления 2-Н во главе с Фокиным и Шорубалкой подошли к этому дому. Дверь открыла женщина, опознанная как Дидык.Как сказано в одном из отчётов, ей было "категорически предложено, чтобы Шухевич Роман, скрывающийся вместе с ней, сдался, и чтобы она способствовала этому, тогда им будет сохранена жизнь". Тот факт, что в дом сразу вошли высокопоставленные офицеры МГБ, явно был одной из гарантий.Генерал-майор Дроздов так описывает события в своем рапорте:"Во время обыска из-за деревянной перегородки на площадке лестницы были произведены выстрелы. В это время по лестнице поднимались начальник отделения Управления 2-Н МГБ УССР майор Ревенко и заместитель начальника УМГБ Львовской области полковник Фокин.В возникшей перестрелке тов. Ревенко на площадке лестницы был убит. Во время стрельбы из укрытия выскочил бандит с пистолетом и гранатой в руке и бросился вниз по ступенькам, где наткнулся на полковника Фокина, который спускался вниз. В это время сержант Полищук, который стоял во дворе, подбежал и автоматной очередью убил бандита.В убитом был опознан главарь оуновского подполья в западных областях УССР Шухевич Роман Иосифович, известный под кличками "Генерал Тарас Чупринка", "Тур", "Белый", "Старый" и др."В марте 2000 года газета "Киевские ведомости" напечатала воспоминания сына Романа Шухевича, Юрия, рассказавшего, как следователь Гузеев привёл его в гараж Львовского областного управления МГБ, где он увидел тело своего отца."Отец лежал на соломе в вышитой рубашке, на правой стороне лица был виден след пули, а под грудью были три раны, на голове рядом с пулевым отверстием обожженные волосы. "Значит, застрелился", – подумал я".Ни один из участников операции 5 марта 1950 года правительственных наград не получил. Однако сержанты и солдаты, которые непосредственно принимали участие в попытке захвата Шухевича, получили благодарности и премии в 1000 рублей.В доме, где скрывался Шухевич, обнаружили немало ценных документов, в том числе фиктивные паспорта Шухевича и Дидык, по которым они ездили в Одессу. Кроме того, нашли секретную инструкцию "Оса-1", указания для участников оуновского подполья по легализации, инструкцию об организации информационной службы в городах, записки Шухевича, в которых упомянуты отдельные расхождения между Зарубежными частями ОУН и руководством подполья на Западной Украине. Изъяли 17 тыс. рублей, а также парашюты одной из курьерских групп с Запада.Деморализованные связные Шухевича начали давать показания, назвали 105 явочных квартир. До августа 1950 года на основании этих показаний арестовали 93, завербовали 14 и разрабатывали 39 "бандпособников" и держателей конспиративных квартир подполья.В деле о ликвидации Шухевича до сих пор остаются загадки.Во-первых, почему 5 марта он оказался без охраны и почему не покинул конспиративную квартиру 4 марта, когда Дидык узнала об аресте "Нуси"?По мнению Василия Охримовича "не находчивость и не преимущества большевистской полиции сыграли здесь свою роль, а безграничное доверие людям со стороны генерала" (рукопись была изъята после захвата этого эмиссара УГВР 6 октября 1952 года).Второй вопрос — где же могила Шухевича, и существовала ли она вообще?В 1991 году ушел из жизни комендант Львовского УМГБ Климчик, который мог знать ответ. Начиная с 1991 года СБУ неоднократно приходилось отвечать на многочисленные запросы относительно места захоронения. Ответ был неизменным: на основе имеющихся материалов установить судьбу останков Шухевича невозможно. В российских арсхивах информации тоже нет.Заведённое на Шухевича дело-формуляр в 13 томах было в основном уничтожено уже в независимой Украине – в 1997 году, остался только один том – сборник документов.* Террористическая организация, запрещённая в России.

Олег Хавич

Олег Хавич

