Максимально быстро: Вайнер о едином желании Путина и Трампа закончить войну - 05.05.2026 Украина.ру
Максимально быстро: Вайнер о едином желании Путина и Трампа закончить войну
Полуторачасовой разговор российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа — это всегда хорошо. Глава Белого дома уже сказал канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу: "Сначала закончи украинский конфликт, а потом звони мне"
2026-05-05T05:45
Максимально быстро: Вайнер о едином желании Путина и Трампа закончить войну

05:45 05.05.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВстреча президентов России и США на Аляске
Встреча президентов России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Полуторачасовой разговор российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа — это всегда хорошо. Глава Белого дома уже сказал канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу: "Сначала закончи украинский конфликт, а потом звони мне"
И Путин, и Трамп хотят закончить войну максимально быстро. Европа тоже не хочет вступать в прямую конфронтацию с Россией. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Грег Вайнер.
По словам эксперта, подобные разговоры, тем более полуторачасовые, между первыми лицами — всегда хорошо. Видимо, у Путина и Трампа было много вопросов для обсуждения.
Отвечая на вопрос об эффективности беседы, Вайнер привел слова Трампа, которые тот адресовал Мерцу в ответ на обвинение, что США плохо себя ведут в Иране.
"Трамп сказал немецкому канцлеру: "Сначала закончи украинский конфликт, а потом звони мне"", — напомнил политолог.
Эксперт подчеркнул, что и Трамп, и Путин хотят закончить украинскую войну максимально быстро. Более того, даже европейцы желают положить конец этому кризису, потому что рассматривают Украину как часть Европы.
"А там никто не хочет вступать ни в какие прямые военные конфронтации с Россией, тем более обмениваться ударами. Ситуация на Украине лишь подталкивает Европу к этому", — резюмировал Вайнер.
Полный текст интервью Иран, Украина и зерно. Грега Вайнера об играх Зеленского на фоне телефонной беседы Путина и Трампа читайте на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
