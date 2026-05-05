Максимально быстро: Вайнер о едином желании Путина и Трампа закончить войну

Полуторачасовой разговор российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа — это всегда хорошо. Глава Белого дома уже сказал канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу: "Сначала закончи украинский конфликт, а потом звони мне"

2026-05-05T05:45

И Путин, и Трамп хотят закончить войну максимально быстро. Европа тоже не хочет вступать в прямую конфронтацию с Россией. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Грег Вайнер.По словам эксперта, подобные разговоры, тем более полуторачасовые, между первыми лицами — всегда хорошо. Видимо, у Путина и Трампа было много вопросов для обсуждения.Отвечая на вопрос об эффективности беседы, Вайнер привел слова Трампа, которые тот адресовал Мерцу в ответ на обвинение, что США плохо себя ведут в Иране.Эксперт подчеркнул, что и Трамп, и Путин хотят закончить украинскую войну максимально быстро. Более того, даже европейцы желают положить конец этому кризису, потому что рассматривают Украину как часть Европы."А там никто не хочет вступать ни в какие прямые военные конфронтации с Россией, тем более обмениваться ударами. Ситуация на Украине лишь подталкивает Европу к этому", — резюмировал Вайнер.Полный текст интервью Иран, Украина и зерно. Грега Вайнера об играх Зеленского на фоне телефонной беседы Путина и Трампа читайте на сайте Украина.ру.

