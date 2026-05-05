Вероятность встречи Трампа и Си Цзиньпина в условиях глубинных противоречий между КНР и США

Война США против Ирана и порождённые ею проблемы осложнили дипломатическую повестку Трампа и привели к переносу его ключевой встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Изначально она была запланирована на конец марта — начало апреля, но, по последним данным из Вашингтона, перенесена на середину мая.

2026-05-05T07:04

Предполагалось, что к моменту встречи с Си, США решат вопрос установления контроля над нефтью Ирана и стран Персидского Залива, а также путями её транспортировки на мировые рынки, где её покупает прежде всего Китай и с сильных позиций продолжат торговые переговоры с Пекином. Не сложилось.Пока не ясно, состоится ли встреча в мае, но, если состоится, то США подойдут к ней в ослабленной позиции. При этом, любые договорённости и сотрудничество, скорее всего, будут направлены на получение краткосрочных выгод, поскольку глубокое структурное соперничество и взаимное недоверие по-прежнему препятствуют полноценному долгосрочному сближению США и КНР.Последние шаги США в области двустороннего экономического взаимодействия усугубляют экономический разрыв с Китаем.Федеральная комиссия США по связи единогласно проголосовала за предложение запретить всем китайским лабораториям испытывать электронные устройства для использования в США, несмотря на то, что, по данным ведомства, около 75% всех электронных товаров, предназначенных для использования в США, испытываются в Китае.Этот шаг последовал за принятием 22 апреля Комитетом по иностранным делам Палаты представителей США Закона о многостороннем согласовании технологических мер контроля в отношении аппаратного обеспечения.Тем временем, США продолжают создавать препятствия для экономического развития Китая, сосредоточившись в основном на двух направлениях.Первое. США пытаются затормозить освоение Китаем передовых технологий производства микросхем, поскольку компьютеризация и автоматизация производственных и управленческих процессов во всех областях управления лежит в основе современного экономического развития.На прошлой неделе Минторговли США отдало распоряжение нескольким компаниям, производящим оборудование для производства микросхем, прекратить поставки некоторых его видов второму по величине китайскому производителю микросхем "Хуахонг". Это произошло почти сразу после того, как компания "Хуахонг групп" разработала передовые технологии производства микросхем, которые можно использовать для программ искусственного интеллекта (ИИ).Это последовательное продолжение устойчивой американской практики расширения запретов американским компаниям поставлять оборудование на китайские заводы, производящие передовые микросхемы, чтобы сохранить лидерство США в разработке искусственного интеллекта.Второе. С 2025 года США вводят санкции против китайских нефтеперерабатывающих, судоходных и портовых предприятий под предлогом "участия в сделках с иранской нефтью", замораживая активы и запрещая сделки.Недавно вступили в действие санкции США против пяти китайских нефтехимических предприятий на основании предполагаемых их сделок с Ираном. В частности, американцы наложили запрет на операции с их активами.Реагируя на попытки американского давления на Китай, Минторговли КНР в субботу, 2 мая, издало приказ о запрете признавать, обеспечивать соблюдение или применять односторонние санкции, введённые США. В КНР делают вывод, что санкции США не повлияют на выполнение Китаем своих международных обязательств.В целом, при администрации Трампа США всё чаще прибегают к вторичным санкциям, используя их против китайских предприятий, что серьёзно ущемляет права и интересы китайских коммерческих организаций.Однако, и Пекин, и Вашингтон явно заинтересованы во встрече. Для Трампа достижение хотя бы минимальной устойчивости отношений с Китаем в условиях жёсткой конкуренции с ним даёт возможность направить свою энергию — по крайней мере, до осени — на обеспечение победы кандидатов, которых он поддерживает, на предстоящих промежуточных выборах в конгресс.Кроме того, заключение "Великой сделки" с Китаем, как следует из высказываний его ближайших советников, укрепило бы его политическое наследие. Президент США давно заявлял, что станет единственным американским лидером в новейшей политической истории, который сможет достичь стратегических соглашений с Китаем, исходя из позиции силы, а не слабости (как считает сам Трамп).В то же время, заинтересована в заключении соглашения с США также и китайская сторона. Снижение напряженности на периферии Китая по-прежнему может принести ему значительные внутриполитические и экономические выгоды, и поддержка Вашингтона в этом вопросе по-прежнему важна для Пекина.Вероятнее всего, в ходе переговоров двух лидеров на первый план выйдут три проблемы.Первая проблема, которая с высокой вероятностью может быть как-то решена — это "торговый дисбаланс". Взаимовыгодные результаты могут касаться увеличения китайских капиталовложений в нечувствительные для США отрасли и закупок американских товаров, особенно, сельскохозяйственных, в обмен на значительное ослабление ограничений на экспорт важной полупроводниковой продукции (различных микросхем) в Китай.Вторая проблема, в которой может быть достигнуто предварительное соглашение, - энергетическая безопасность. Трамп может попросить китайскую сторону повлиять на Тегеран, чтобы Иран не использовал Ормузский пролив в качестве "энергетического" оружия, что стало бы источником долгосрочных проблем для администрации США. В обмен на это Трамп может согласиться на сохранение существующих объёмов экспорта венесуэльской нефти в Китай.Третья проблема – снижение высоких пошлин на китайский импорт в США. Здесь высока вероятность предложения Пекина увязать снижение американских пошлин на китайские товары с поставками редкоземельных металлов в США.То есть, интерес Китая в том, чтобы подтолкнуть Трампа к существенному снижению тарифов на китайские товары, для которых сложно найти рынки сбыта. Если Трамп откажется, то Китай может снова уменьшить или приостановить поставки редкоземельных металлов американским производителям.Учитывая, что самодостаточность США в области добычи и переработки редкоземельных металлов наступит не скоро, Трамп с высокой вероятностью пошёл бы на такие уступки.Отношения с Японией и вопрос Тайваня, вполне могут быть подняты, но вряд ли стоит ожидать серьёзных прорывов на этих направлениях. Для каких-либо существенных сдвигов в этих вопросах между США и КНР не хватает доверия и нет серьёзных предпосылок.В целом, независимо от факта встречи и её итогов, если она состоится, видны пределы сближения между США и КНР. Основы китайско-американских отношений определяются глубинными противоречиями по принципиальным вопросам и, потому в обозримом будущем не изменятся.Двухпартийное согласие в США построено на опасениях последствий усиления Китая. США утратили мировую гегемонию в целом и как лидер Запада и пытаются не допустить, чтобы Китай превзошёл их по комплексной национальной мощи.Китайское руководство, опираясь на факты, по-прежнему убеждено, что значительная часть американского военно-промышленного комплекса, политического и разведывательного сообществ стремится помешать развитию КНР.Оценивая ситуацию в китайско-американских отношениях, китайские эксперты вспоминают китайскую пословицу: "Нет ожиданий — нет разочарований".О том, что обсуждают главы государств Европы в эти дни на форуме в Ереване - в статье "Антироссийский форум в Ереване. Украинизация Армении, ведущая к окончательной потере государственности"

Виктор Пироженко

