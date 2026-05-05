"Черный технолог" Вова Петров: как пиарщик Януковича стал обслугой Зеленского

50-летний Владимир Петров известен как "черный политтехнолог" - причем, в самом буквальном смысле слова. Кем только он ни был: журналистом и продюсером, пропагандистом и технологом, помощником депутата ВР и обвиняемым в уголовных преступлениях.

2026-05-05T06:55

Свою карьеру Петров начал в Днепропетровске: оттуда в свое время "вылетели" и отправились покорять столицу птенцы гнезда Днепропетрова - соратники президента Кучмы и премьера Тимошенко. Среди них Александр Турчинов, Виктор Пинчук, Игорь Коломойский, Алексндр Вилкул. Эти фигуры формировали ( и формируют) не только политический ландшафт страны, но и среду, в которой такие, как Петров получили возможности для медийного роста. Уже на раннем этапе карьеры он продемонстрировал ключевой принцип: гибкость в выборе заказчика и готовность выполнять любые задачи, даже самые грязные.Смешно, но Петров, который ныне играет упоротого бандеровца - этнический русский, его отец и мать - уроженцы РФ. Закончил Криворожский технический университет по специальности "горный инженер подземной разработки", но горняком не был ни дня. Зато приложил руку к выборам нескольких украинских президентов. Ради победы Кучмы работал на "Уличном телевидении" - проекте олигарха Пинчука. Потом перешел в лагерь "донецких" - как раз восходила политическая звезда Януковича и Петров в этот период стал директором телеканала "Киевская Русь", который связывали с тогдашним генпрокурором Геннадием Васильевым. А от него уже протоптал дорожку к донецкой элите c которой работал вплоть до майдана.В 2010 году Петров зарегистрировал "Информационное агентство B&D" (плохой, злой). Еще через год компания Петрова Lumpen production купила 50% онлайн-таблоида "ragu.li". С помощью этих инструментов технолог регулярно издевался над либеральной оппозицией во главе с любимчиком Виктории Нуланд - Арсением Яценюком. Впрочем, cамый крупный политический заказ Петров исполнил на президентских выборах в России, в 2012 году. Украинский "черный технолог" работал на кандидата-миллиардера Михаила Прохорова и помог ему занять третье место. Согласно расследованию журналиста Дмитрия Гордона*, за эту работу Петров получил примерно $1,5 миллиона, часть этих денег потратив на элитную недвижимость в Киевской области. Кстати, о деньгах. В одной из лекций, которую Петров читал в школе помощников депутатов в 2014 году, он рассказывал о себе так: "В школе хотел стать юристом или экономистом, потому что хотел заработать. Но начал работать журналистом, это была романтическая профессия. Я верил, что честный и порядочный журналист, пока один из торгашей не дал мне 100 гривен (а это половина моей зарплаты) и попросил ничего плохого о нем не говорить. И я понял, кто такой журналист. И я решил, что хочу стать самым высокооплачиваемым журналистом… Мои ставки, как журналиста стали достигать пяти тысяч долларов, что для 2002-2003 годов было достаточно серьезной суммой".Особо стоит отметить, что Петров всегда работал на власть - обслуживал интересы Банковой и во времена Кучмы, и в период правления Януковича, и во время президентства Зеленского. При этом его публичные заявления и позиция менялись в зависимости от портрета первого лица на стене. Проще говоря, Владимир Петров никогда не имел собственных убеждений, а ориентировался на текущий политический запрос. И такая трансформация - от критики одних акторов к поддержке противоположных - всегда находила отклик у нанимателей "черного технолога".Например, в 2009-2013-м году пропагандист активно работал против "газовой принцессы" Юлии Тимошенко и объединенной оппозиции. Именно он является автором громких и вонючих скандалов - "педофилгейта", когда депутатов "Батькивщины" обвинили в сексуальном насилии над детьми в лагере "Артек"; "кроликогейта" с участием Арсения Яценюка, которому в 2013-м году, на митинге оппозиции "Вставай, Украина", вручили морковку как символ президентской власти. "Все политики — м*даки. Я по-своему тоже м*дак, но… у меня есть одна этическая норма: я никогда не работаю против тех, с кем когда-то работал. Кроме одного случая - если со мной не рассчитались. История с морковкой - яркий тому пример", - признавался Петров.Помимо политического киллерства, днепропетровский журналист активно противостоял соросятским СМИ и общественным организациям типа "Стоп, цензура". Он публично обещал приложить все усилия, чтобы журналистская тусовка, которую упорно накачивали структуры Сороса, исчезла из Украины и даже создавал "антизеркало" рупора Госдепа "Украинская правда" - газету "Украинская кривда". Он также нецензурно высказывался о сформированном Западом "гражданском обществе" и признавался, что "майдан в рот еб..л". Но уже через 10 лет Петров танцевал с ними под одну дудочку… Да-да, вот так причудливо тасуется колода. Журналист, который в 2015 году утверждал, что Вооруженные силы Украины обстреливают мирных жителей Донецка в 2025-м призывал ВСУ бомбить Москву.И это при том, что своими креативными идеями и политтехнологическими талантами Петров во многом обязан… Алексею Ситникову, российскому политтехнологу, доктору психологических наук, сертифицированному тренеру НЛП. Он в 2010-х годах зарабатывал на Украине и "вел" днепропетровского "люмпена". В частности, порекомендовал его лидеру партии "Родина" одесситу Игорю Маркову, которого грантоеды именовали не иначе как "главным украинофобом". Петров участвовал в избирательной кампании Маркова и помог ему получить мандат депутата ВР, а себе сделал имя политтехнолога - ведь до этого его знали, как журналиста и телеведущего.Именно после победы Маркова на выборах, Петров выходит на столичный уровень уже по настоящему, сотрудничает с администрацией Януковича. К слову, именно с легкой руки Петрова в политическом лексиконе Украины появился термин "титушки" - после столкновения в мае 2013 года на Софийской площади сторонников Януковича и активистов движения "Восстань, Украина". Тогда молодые спортсмены во главе с Вадимом Титушко наваляли будущим любителям кружевных трусиков. Считалось, что их организовал как раз Вова Петров. Впрочем, после евромайдана грантоеды вешали на него чуть ли не убийство "Небесной сотни" и "аннексию Крыма" - ведь технолог публично симпатизировал Азарову и Януковичу. И до сих пор не извинился за свои слова о святом майдане, просто сделал вид, что оскорблял майдаунов под кайфом в одном из коше-шопов Амстердама.В период президентства Петра Порошенко* и "Армовира" Петров особо не активничал - уехал в Россию и вел программу "Опасные гастроли" на российском федеральном телеканале "Пятница" вместе с телеведущей Жанной Бадоевой. Но в 2018 году днепропетровский пиарщик оказался в зоне внимания СБУ на фоне конфликта вокруг Государственного бюро расследований. Триггером стала публичная история с заместителем главы ГБР Александром Варченко: студентка КПИ, подстрекаемая медиа-киллером, обвинила силовика в домогательствах. Это быстро превратилось в медийный кейс и нанесло серьёзный репутационный удар по одному из руководителей ГБР. Но и Петрову это не сошло с рук: против него возбудили уголовное дело, и СБУ посадило "люмпена" на крючок. Не факт, что политехнолог не болтается там до сих пор.Недаром же в 2026-м СБУ открыла против Петрова дело о государственной измене. Причем - с подачи тех самых соросят, с которыми Петров воевал всю cвою журналистскую жизнь. Разоблачением занимался депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, который поведал, что "борец с уклонистами" Владимир Петров получил фиктивную бронь … на кладбище. Через министерство ветеранов пиарщика Банковой спрятали от службы в ВСУ на "Национальном военно-мемориальном кладбище". Там соведущий "Исландии" занимал должность ведущего коммуникационщика и лоббировал продление боевых действий. "Если стране нужна война, то это война будет- несмотря на количество погибших. Война- это государствообразующий проект. И нельзя говорить: давайте закончим войну, только потому что гибнут люди. Какие люди? Военные? Так люди всегда гибнут. Те люди, которые сейчас погибают на войне…их не так много, чтобы считать это трагедией Украины", - не стесняясь, говорил журналист в эфире. Впрочем, и раньше заявления Петрова не отличались деликатностью - недаром же его называют медийным киллером Банковой.Однако, именно вышеприведенные высказывания вкупе с кладбищенской бронью легли в основу обвинений Петрова в том, что он продвигал отказ от использования государственных символов Украины ( настаивал на отъеме у уклонистов паспортов Украины) и участвовал в информационно-психологических операциях, которые имели целью подорвать мобилизацию в вооружённые силы Украины. Действительно, кто ж добровольно пойдет защищать страну, считающую своих "героев" расходным материалом?В общем, соросята всерьез взялись за человека, на цинизме и хуцпе которого, во многом держалась медийка Владимира Зеленского. Петрову припомнили и оскорбления экс-канцлера Германии Меркель, которую пиарщик в эфире государственного канала "Рада" обозвал свиньей, и насмешки над журналистками прозападных изданий, которых он именовал "эскортницами". Ну, а журналист Дмитрий Гордон* в своем расследовании уверял, что политтехнолога погнали с парламентского телеканала из-за кражи бюджетных денег. Помните ж, Петров всегда хотел стать самым высокооплачиваемым журналистом? При Зеленском его мечта сбылась. Бывший сотрудник "Уличного ТВ" вырос до пропагандиста Банковой и получил не только деньги, но и звание главного информационного убийцы ОП. Он мог замочить и мочил любого врага Зеленского - начиная от экс-главкома Залужного и заканчивая Петром Порошенко*.Однако, его любимым коньком была тема насильственной мобилизации, преследования уклонистов, cнижение призывного возраста. Петров не раз требовал поразить в правах выехавших из страны украинцев, а также высказывался о необходимости гнать в окопы "всех, кто шевелится". То есть, с матами и угрозами проводил главную линию ОП - продолжать войну в интересах внешних кураторов Зеленского.Сам пиарщик, напомним, в окопы не спешил, и строил свои личные "укрепления" на заработанные в ОП средства. По данным нардепа Железняка, на сегодняшний день против Петрова открыли уже пятое уголовное дело - за неуплату налогов в особо крупных размерах. Оказалось, что продажный журналист за последние несколько лет купил три участка под Киевом, шестикомнатные апартаменты в центре столицы Украины и еще одну квартирку поскромнее, земельный участок и дачу ( 140 квадратных метров) в Бабинцах. Что ж, это только доказывает, что Зеленский щедро платит своим медийщикам и пропускает мимо ушей все обвинения в адрес тех, кто готов отмывать мундир "генералиссимуса" от биоотходов любой консистенции.А обвинения более чем серьезные: изобретатель "титушек" и "ученик ФСБ" работает в пользу России. Он продвигает на Украине прокремлевские месседжи об украинских политиках, журналистах и публичных людях. По крайней мере, такой вывод делает оппонент Петрова - Дмитрий Гордон* - который не устает копаться в зловонной яме петровского пиара. Но даже такие серьезные предъявы не заставили Зеленского расстаться со своим днепропетровским земляком. После скандала с кладбищем, Петрова перебронировали и теперь он формально оформлен журналистом телеканала "Полезное ТВ", рассказывающем о природе и прочих нейтральных новостях. Бронь осуществила компания "Film.ua", cвязанная с партнерами Владимира Зеленского, а опекает "черного технолога" теперь не Министерство по делам ветеранов, а МВД, что лишний раз указывает на ценность пропагандиста для Банковой- особенно в трудный для главы киевского режима период, когда Украину рвут на части "пленками Миндича" и коррупционными скандалами. И тут без талантов Вовы Петрова ну никак не обойтись. Потому что для него украинская политика - это не система убеждений, а рынок услуг. Как и для Зеленского, кстати, который легко перешел от продюсирования российских фильмов к лоббированию войны против РФ. Неудивительно, что бывший актер не желает расставаться с Петровым, ведь они идеально понимают друг друга - легко меняют риторику, переходят между лагерями и работают с любым заказчиком, если это обеспечивает ресурсы и влияние.Вывод? Такие информационные киллеры куда опасней открытых радикалов или внешних агентов. Ведь "петровы" куда более искусно, через медийные кампании, провокации и управляемые скандалы создают и усиливают линии раскола, превращая частные эпизоды в общественные кризисы. И в этом смысле многие резонансные конфликты на Украине (от церковного до мобилизационного) надо рассматривать именно как результат системной работы таких пиар-асов.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов, признан иноагентом

2026

Елена Кирюшкина

