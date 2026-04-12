"США подавятся, пытаясь сожрать Кубу": эксперт предупредил, чем обернутся амбиции Трампа
Трамп действительно хотел бы "закрыть гештальт" времен Холодной войны и разобраться с Кубой. Президент США не строит конкретные планы, он предпочитает "пробивочки" в поиске слабого звена. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, руководитель организации "Поколение Победителей" Дмитрий Краснов
Говоря о других внешнеполитических планах Трампа, Краснов упомянул Кубу. По его словам, американский президент действительно хотел бы "закрыть гештальт" времен Холодной войны.Краснов также отметил, что Трампу не терпится обрести славу "собирателя земель". "Канада, Гренландия, Венесуэла, Иран, Куба — Трампу не терпится обрести славу "собирателя земель". Он не строит конкретные планы, он предпочитает "пробивочки" в поиске слабого звена. Только этот громкий перебор вариантов заставляет соперников быть настороже", — отметил он.Эксперт также сделал прогноз о последствиях политики Белого дома. "В среднесрочной перспективе не удивлюсь, если "собирательство" Трампа приведёт не к расширению, а к усыханию американского влияния в мире", — констатировал собеседник издания.
"США подавятся, пытаясь сожрать Кубу": эксперт предупредил, чем обернутся амбиции Трампа

05:30 12.04.2026
 
Трамп действительно хотел бы "закрыть гештальт" времен Холодной войны и разобраться с Кубой. Президент США не строит конкретные планы, он предпочитает "пробивочки" в поиске слабого звена. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, руководитель организации "Поколение Победителей" Дмитрий Краснов
Говоря о других внешнеполитических планах Трампа, Краснов упомянул Кубу. По его словам, американский президент действительно хотел бы "закрыть гештальт" времен Холодной войны.
"Теоретически, это как воробью проглотить букашку. Но, зная особенности менталитета кубинского народа, не исключу, что США подавятся, пытаясь сожрать Кубу", — заявил эксперт.
Краснов также отметил, что Трампу не терпится обрести славу "собирателя земель".
"Канада, Гренландия, Венесуэла, Иран, Куба — Трампу не терпится обрести славу "собирателя земель". Он не строит конкретные планы, он предпочитает "пробивочки" в поиске слабого звена. Только этот громкий перебор вариантов заставляет соперников быть настороже", — отметил он.
Эксперт также сделал прогноз о последствиях политики Белого дома. "В среднесрочной перспективе не удивлюсь, если "собирательство" Трампа приведёт не к расширению, а к усыханию американского влияния в мире", — констатировал собеседник издания.
