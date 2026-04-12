"США подавятся, пытаясь сожрать Кубу": эксперт предупредил, чем обернутся амбиции Трампа

Трамп действительно хотел бы "закрыть гештальт" времен Холодной войны и разобраться с Кубой. Президент США не строит конкретные планы, он предпочитает "пробивочки" в поиске слабого звена. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, руководитель организации "Поколение Победителей" Дмитрий Краснов

2026-04-12T05:30

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Говоря о других внешнеполитических планах Трампа, Краснов упомянул Кубу. По его словам, американский президент действительно хотел бы "закрыть гештальт" времен Холодной войны.Краснов также отметил, что Трампу не терпится обрести славу "собирателя земель". "Канада, Гренландия, Венесуэла, Иран, Куба — Трампу не терпится обрести славу "собирателя земель". Он не строит конкретные планы, он предпочитает "пробивочки" в поиске слабого звена. Только этот громкий перебор вариантов заставляет соперников быть настороже", — отметил он.Эксперт также сделал прогноз о последствиях политики Белого дома. "В среднесрочной перспективе не удивлюсь, если "собирательство" Трампа приведёт не к расширению, а к усыханию американского влияния в мире", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Ормуз открыт, но мир в опасности. Дмитрий Краснов о том, почему перемирие США и Ирана — игра с огнем" на сайте Украина.ру.Также по теме — в материале "Александр Перенджиев: США, НАТО и Украина пытаются задушить Россию "Петлей Анаконды" от Каспия до Арктики" на сайте Украина.ру.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

новости, сша, куба, иран, дональд трамп, украина.ру, краснов, нато, канада, гренландия, венесуэла, холодная война, главные новости, главное, срочно, латинская америка, эксперты, аналитики, аналитика