Энергодар под ударами: на ЗАЭС повреждён транспортный цех

ВСУ атаковали Энергодар, на Запорожской АЭС повреждён транспортный цех. Об этом 23 мая сообщает официальный телеграм-канал ЗАЭС

2026-05-23T18:51

ВСУ усиливают давление на Энергодар и персонал Запорожской АЭС. По данным официального телеграм-канала станции, повреждены восемь автобусов, используемых для перевозки сотрудников ЗАЭС. Ещё два пассажирских автобуса пострадали в самом городе.Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. В публикации подчёркивается, что Энергодар практически непрерывно подвергается обстрелам. Под ударами оказываются автомобили, объекты городской инфраструктуры, антенны мобильной связи и жилые дома.По словам директора Запорожской АЭС Юрия Черничука, который выступил перед российскими СМИ 19 мая, зона, в которой Вооружённые силы Украины наносят удары в районе станции и Энергодара, за последние две недели существенно увеличилась. Подробнее в материале ВСУ все активнее атакуют Запорожскую АЭСБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предотвращение крупного теракта, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 23 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

