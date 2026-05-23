Энергодар под ударами: на ЗАЭС повреждён транспортный цех - 23.05.2026 Украина.ру
Энергодар под ударами: на ЗАЭС повреждён транспортный цех
ВСУ атаковали Энергодар, на Запорожской АЭС повреждён транспортный цех. Об этом 23 мая сообщает официальный телеграм-канал ЗАЭС
2026-05-23T18:51
2026-05-23T18:52
Энергодар под ударами: на ЗАЭС повреждён транспортный цех

18:51 23.05.2026 (обновлено: 18:52 23.05.2026)
 
ВСУ атаковали Энергодар, на Запорожской АЭС повреждён транспортный цех. Об этом 23 мая сообщает официальный телеграм-канал ЗАЭС
ВСУ усиливают давление на Энергодар и персонал Запорожской АЭС. По данным официального телеграм-канала станции, повреждены восемь автобусов, используемых для перевозки сотрудников ЗАЭС. Ещё два пассажирских автобуса пострадали в самом городе.
Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. В публикации подчёркивается, что Энергодар практически непрерывно подвергается обстрелам. Под ударами оказываются автомобили, объекты городской инфраструктуры, антенны мобильной связи и жилые дома.
По словам директора Запорожской АЭС Юрия Черничука, который выступил перед российскими СМИ 19 мая, зона, в которой Вооружённые силы Украины наносят удары в районе станции и Энергодара, за последние две недели существенно увеличилась. Подробнее в материале ВСУ все активнее атакуют Запорожскую АЭС
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предотвращение крупного теракта, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 23 мая
