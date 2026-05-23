Пашинян пообещал уйти в отставку и назвал условие

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе предвыборной встречи в Ереване 23 мая заявил, что готов уйти в отставку при определённых условиях

2026-05-23T19:53

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе предвыборной встречи в Ереване заявил, что покинет пост, если минимум 300 тысяч человек выступят за его отставку."В ту минуту, когда народ решит, что я должен уйти, в ту же минуту я уйду тихо-мирно, без обсуждений. <...> Если 300-500 тысяч человек встанут рядом с тобой, обещаю, через пять минут я уйду. Вы идите собирайтесь", — сказал Пашинян.При этом премьер-министр уточнил, что останется на посту в случае поддержки 700 тысяч человек. "Это 50 плюс один процент избирателей. Если люди скажут: "Никол, уходи", кто такой Никол, чтобы не уйти? Никол — слуга. Разве бывает такое, чтобы слуга сказал: "Нет, не уйду"?" — добавил он.Парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 мая заявил, что не считает проблемой приглашение Владимира Зеленского на саммит в Ереване, объяснив это тем, что Армения официально не рассматривает себя как союзника России в контексте украинского конфликта. Подробнее в материале Пашинян не видит проблемы в том, что Зеленский с территории Армении обещает бомбить МосквуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трагедия в Старобельске и лицемерие Запада. Итоги 23 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

