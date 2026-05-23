https://ukraina.ru/20260523/generator-problem-kak-britanskoe-pravo-i-naftogaz-stavyat-kazakhstan-v-neudobnoe-polozhenie-1079342731.html

Генератор проблем: как британское право и "Нафтогаз" ставят Казахстан в неудобное положение

Генератор проблем: как британское право и "Нафтогаз" ставят Казахстан в неудобное положение - 23.05.2026 Украина.ру

Генератор проблем: как британское право и "Нафтогаз" ставят Казахстан в неудобное положение

Судья Эндрю Спинк Международного финансового центра (МФЦ) "Астана" постановил, что МФЦА "Астана" обладает юрисдикцией для признания и исполнения арбитражных решений, даже если они были вынесены за пределами Казахстана, чем признал право "Нафтогаза" на взыскание в Казахстане с "Газпрома" свыше 1,4 млрд долларов.

2026-05-23T19:42

2026-05-23T19:42

2026-05-23T19:42

казахстан

украина

россия

газпром

нафтогаз

вооруженные силы украины

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102611/76/1026117692_0:158:1666:1095_1920x0_80_0_0_90ac3b9e403680fa2cd05a5b014f4b1b.jpg

Дело уходит корнями в 2022 год. Когда ВС РФ в ходе СВО взяли под контроль северную часть ЛНР, то под контролем России оказалась газоперекачивающая станция "Сохрановка" — одна из двух, по которой осуществлялся транзит газа по территории Украины.Киев утрату физического контроля над "Сохрановкой" счёл форс-мажором и остановил транзит газа. Однако инфраструктура не пострадала и "Газпром" неоднократно выражал готовность прокачивать газ, но Киев по политическим причинам транзит через "Сохрановку" восстанавливать не пожелал, предложив перенести мощности на станцию "Суджа" (ныне уничтожена в ходе нескольких ударов ВСУ). Москва от переноса отказалась по техническим причинам, аргументировав свою позицию изменением схем прокачки газа в самой России в связи с постепенным "усыханием" объёмов прокачки через Украину. В итоге Украина подала иск в арбитраж. Киев настаивал на том, что "Газпром" нарушил принцип "качай или плати": компания была обязана оплатить прокачку газа даже если топливо не было транспортировано, но не доказано, что "Нафтогаз" не предоставил возможности для транзита. "Газпром", собственно, ничего в Швейцарии не доказывал так как не признал юрисдикцию суда из-за санкций.И вот теперь суд МФЦ "Астана" принял решение об автоматическом признании решения Международного арбитражного суда Международной торговой палаты.Это ставит Астану в крайне неудобное положение. Решения суда МФЦ "Астана" должны исполняться в Казахстане напрямую, приравниваясь к решениям государственных судов.Возникает ситуация, когда МФЦ "Астана" — созданный властями Казахстана финансовый хаб, работающий по британскому праву — вынуждает власти Казахстана решать деструктивную дилемму.Исполнить решения суда нельзя так как это противоречит интересам Казахстана как члена ЕАЭС, который выстраивает тесное сотрудничество с "Газпромом" (у него СП с "Казмунайгазом" —"Казросгаз"), рассчитывает на участие "Газпрома" в газификации северных регионов (в Казахстане дефицит газа и прокачивать его на север слишком дорого из-за больших расстояний) и зарабатывает на транзите газа в другие страны Центральной Азии. Но и не исполнить решение нельзя так как это чревато обострением отношений с США, ЕС и Украиной. А Казахстан сильно зависит от западных ТНК, которые добывают большую часть нефти в республике по соглашениям о разделе продукции.Получается, что Казахстан стал заложником своей глобализации и создания МФЦ "Астана". И если исполнять решение швейцарского арбитража, то тогда, чтобы быть последовательным и неизбирательным, придётся признать ещё и решение Арбитражного суда Москвы по иску ЦБ России к бельгийскому депозитарию Euroclear о взыскании убытков в размере 200,1 млрд евро (свыше 18 трлн рублей) из-за заморозки в ЕС российских золотовалютных резервов.А это приведёт к возникновению таких проблем, которые властям Казахстана совершенно не нужны: сперва придётся испортить отношения с Россией, усложнив реализацию проектов в том числе и по газификации, а затем испортить отношения с Евросоюзом, обратив взыскание на европейские активы в самом Казахстане.Поэтому в итоге дело сведётся к поиску юридических способов отмены судебного решения МФЦ "Астана" так как даже сам судья МФЦ признаёт спорность юрисдикции, а "Газпром", чей представитель при рассмотрении дела не присутствовал, имеет право подать заявление об отмене решения МФЦ "Астана". Дополнительно судья в решении ссылается на ст. 14 (4) Конституционного закона об МФЦ "Астана", указывая, что "решения арбитражных судов Республики Казахстан подлежат признанию и приведению в исполнение на территории МФЦА в соответствии с законодательством Республики Казахстан". Далее судья резонно отмечает, что если приведенная им выдержка из закона верна, то МФЦА может признать только решения судов Казахстана.Но представитель "Нафтогаза" в суде утверждал, что перевод соответствующего положения закона является неверным и МФЦ "Астана" должна признавать любое решение арбитражных судов, в том числе и тех, что находятся за пределами Казахстана.В итоге судья, судя по тексту решения, запутался в деле, и сохранил возможность для пересмотра позиции. Поэтому оспаривание решения будет вестись с упором на некорректность расширенного толкования "Нафтогазом" норм законодательства Казахстана.Однако, помимо самого спора, стоит отметить два важных момента.После такого необходимо пересматривать если не саму концепцию финансовых хабов, — они создавались как инструмент глобализации и инструмент интеграции элит Казахстана в мировую финансовую систему, но глобализации трещит по швам — то уж точно создавать условия для единообразного толкования норм законодательства Казахстана. В противном случае иностранные судьи периодически будут подставлять власти Казахстана, создавая для них лишние проблемы.Кроме того, Казахстан не единственный, кому киевская власть создаёт проблемы.Возле греческого острова был обнаружен украинский морской дрон с 300 кг взрывчатки на борту, а НАТО поддержало не возмущения Греции, обвинившей Украину в создании угрозы судоходству в Средиземном море, а Украину, чьё использование безэкипажных катеров является частью "ассиметричной войны".Главные русофобы Европы — Литва, Латвия и Эстония — вынуждены сбивать пролетающие через их воздушное пространство украинские дроны, которыми ВСУ пытаются уничтожить нефтяные терминалы России в Ленобласти.Поэтому решение суда в Казахстане должно стать моментом перехода изменений из количества в качество: киевская власть создала для Казахстана массу проблем и помимо иска в суд МФЦ. Украинские дипломаты не раз отмечались русофобскими заявлениями, на территории Казахстана обнаруживали залетевшие украинские дроны, ВСУ на время вывели из строя выносное причальное устройство Каспийского трубопроводного консорциума. Собственно, Киев неоднократно показывал, что интересы Казахстана его не интересуют. Так почему тогда суд МФЦ "Астана" должны интересовать проблемы Украины, особенно если от них у чиновников Казахстана лишь одна головная боль?

казахстан

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

казахстан, украина, россия, газпром, нафтогаз, вооруженные силы украины, эксклюзив