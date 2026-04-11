ВСУ промахнулись, а "Сушки" накрыли цели: эксперт о разгроме врага на Запорожье и Херсонщине - 11.04.2026 Украина.ру
ВСУ промахнулись, а "Сушки" накрыли цели: эксперт о разгроме врага на Запорожье и Херсонщине
На Запорожском направлении ВСУ безуспешно атакуют Новояковлевку, не считаясь с потерями. Под Чаплинкой Patriot попытался сбить Су-34, но промахнулся — через несколько минут русские лётчики накрыли цели в областном центре. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
04:15 11.04.2026
 
© РИА Новости . Андрей Катаев / Перейти в фотобанкГосударственный летно-испытательный центр Минобороны России им. В. П. Чкалова
На Запорожском направлении ВСУ безуспешно атакуют Новояковлевку, не считаясь с потерями. Под Чаплинкой Patriot попытался сбить Су-34, но промахнулся — через несколько минут русские лётчики накрыли цели в областном центре. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Описывая обстановку на Запорожском направлении, Алехин сообщил, что ВСУ лезут вперёд, не жалея солдат. "На Запорожском направлении ВСУ отчаянно, не считаясь с потерями, атакуют Новояковлевку и пытаются продавить оборону ВС РФ к югу от Лукьяновского", — пишет автор.
По словам эксперта, вражеские диверсионные группы тоже не добились успеха. "Вражеские ДРГ лезут в сторону Каменского и Плавней, а также Степового и Лобкового, но безуспешно", — отмечает Алехин.
Он также рассказал о попытке Patriot сбить российский истребитель. "Появилась информация, что ЗРК Patriot попытался сбить наш Су-34 недалеко от Чаплинки в Херсонской области. Попытка провалилась", — сообщает эксперт.
"Через несколько минут второй Су-34, прикрываемый Су-35, пролетел по другому маршруту, запустив три планирующие авиабомбы по целям в областном центре. Это означает, что Украина развернула одну из своих ценных батарей Patriot на Херсонщине", — пишет Алехин.
По словам аналитика, враг ожидает десантирования на правый берег и хочет пытается прикрыть свои береговые рубежи.
"Зафиксировано успешное уничтожение безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря ударами барражирующих боеприпасов "Ланцет", — констатировал собеседник издания.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Весенне-летняя кампания набирает обороты" на сайте Украина.ру.
Киевский режим усиливает мобилизацию и заказывает у Европы дополнительные вооружения. Подробности в материале "Андрей Коц: России нужно создавать новые огневые группы ПВО и готовиться отражать летнее наступление ВСУ" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
