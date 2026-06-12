https://ukraina.ru/20260612/chempionat-mira-po-khaosu-mundial-2026-stanet-samym-skandalnym-v-istorii-1080114333.html

"Чемпионат мира по хаосу". Мундиаль-2026 станет самым скандальным в истории

"Чемпионат мира по хаосу". Мундиаль-2026 станет самым скандальным в истории - 12.06.2026 Украина.ру

"Чемпионат мира по хаосу". Мундиаль-2026 станет самым скандальным в истории

Чемпионат мира 2026 года вошел в историю мирового футбола еще до своего открытия. Мундиаль впервые пройдет на территории сразу трех государств – Соединенных Штатов Америки, Мексики и Канады

2026-06-12T06:50

2026-06-12T06:50

2026-06-12T06:50

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сша

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фифа

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Число участников турнира расширено – в финальной части чемпионата мира впервые будут играть сразу 48 команд, вместо 32 национальных сборных, как это было раньше. Хотя эксперты считают, что это убьет интригу соревнований.Но главной особенностью этого глобального спортивного шоу стало совершенно неспортивное поведение американской администрации. Потому что она сходу превратила чемпионат мира по футболу в сплошной скандал, шокируя своими действиями как футбольных болельщиков, так и равнодушных к этому виду спорта людей, которые читают новости из Америки.Власти США как будто бы специально хотят показать миру, что в их государстве нет, а, может быть, и не было никакой демократии.Футболистам из сборной Ирана, которые должны играть свои матчи в Лос-Анджелесе и Сиэтле, запретили оставаться на ночь на американской территории. Иранцам придется жить в Мексике, въезжая в США утром в день матча и покидать их вечером после игры, снова переезжая через границу. Дональд Трамп открыто угрожал иранским спортсменам, заявив, что он не может гарантировать их безопасность.Болельщиков из Исламской Республики вообще не пропустили в Америку. Хотя устав Международной федерации футбола (ФИФА) в обязательном порядке гарантирует квоту для болельщиков из каждой страны, которая представлена на турнире.Все это является беспрецедентным нарушением правил проведения международных соревнований, однако спортивные чиновники трусливо молчат. Как мрачно шутят спортивные журналисты, руководство ФИФА не станет протестовать, даже если сборную Ирана арестуют прямо на поле, предъявят ей обвинения в терроризме и осудят на пожизненный срок тюремного заключения – просто потому, что Трамп захочет написать про это у себя в блоге.Этот юмор возникает не на пустом месте. Сомалиец Омар Артан, которого признали в прошлом году лучшим футбольным арбитром Африки, прилетел в аэропорт Майами с дипломатическим паспортом и необходимыми документами, чтобы судить матчи на мундиале согласно решению ФИФА. Однако сотрудники иммиграционной службы отказали ему во въезде. После чего Омара Артана без каких-либо объяснений депортировали в Стамбул.Американцы до сих пор не забыли унизительного поражения во время городских боев в Могадишо, которое им нанесли в далеком 1993 году сомалийцы. Власти США откровенно дискриминируют представителей этой страны, отказываясь выдавать визы для ее граждан. И Вашингтон не стал делать исключение даже для уважаемого футбольного арбитра, походя прировняв его к лицам, представляющим опасность для национальной безопасности Соединенных Штатов Америки.Футболисты из других стран Третьего мира тоже столкнулись на границе США с беспределом, который невозможно объяснить никакой рациональной причиной. Так, нападающего иракской сборной Аймана Хусейна семь часов подряд допрашивали в чикагском аэропорту, как будто там полагали, что главная звезда иракского футбола собирается напасть на американцев.Игроков сборной Сенегала обыскивали прямо на летном поле в Техасе, заставив их снять обувь и вывернуть сумки. Сборная Узбекистана – единственная команда из постсоветских стран, которая попала на мундиаль, – тоже подверглась усиленному досмотру со стороны американских служб безопасности. Узбекских футболистов заставили пройти унизительный досмотр с использованием служебных собак и металлодетекторов, а их личные вещи были тщательно осмотрены – как будто американские силовики заведомо подозревали среднеазиатских спортсменов в чем-то предосудительном.Эксперты единодушно видят в этих инцидентах проявления системной дискриминации, основанной на обыкновенном расизме – отмечая, что представители европейских сборных не испытывают со въездом в США никаких проблем. А известные футбольные ветераны называют происходящие события позором, которого еще никогда не было в истории этого популярного вида спорта."Я только что прочитал, что сомалийскому арбитру отказали во въезде в США. Каждые несколько часов появляются новые истории с тем же сюжетом. Отказывают во въезде футболистам, официальным лицам, журналистам, болельщикам, а теперь еще и судьям. Я смеюсь, но ничего веселого нет. Это вовсе не смешно, об этом нужно говорить вслух. Самые дорогие билеты на матчи в истории, дорогое жилье, заоблачные цены на транспорт. Так ли должны себя вести хозяева величайшего турнира в мире? Я сочувствую американским фанатам, которые отчаянно ждут турнир. Как же им должно быть стыдно за происходящее. Это чемпионат мира по хаосу", – прокомментировал бывший футболист сборной Англии Иан Райт.Журналисты напоминают, что Дональд Трамп стал лауреатом "премии мира", которую специально учредили для него угодливые боссы ФИФА – в качестве замены Нобелевской премии, которая не досталась в прошлом году американскому президенту.Трамп получил эту награду "за выдающиеся заслуги в борьбе за мир и единство". Жесткие преследования участников мундиаля, которые по каким-то причинам не нравятся американским властям, выглядят на этом фоне особенно цинично. Но происходящее не вызывает особого удивления, потому что все заранее знали – американцы принципиально игнорируют нормы международных законов, даже если речь идет о формально аполитичном спорте."Когда принималось решение о проведении чемпионата мира в США, то в ФИФА прекрасно понимали, что такие инциденты будут. Америке вообще плевать на всех. Они живут в собственном мире, считают себя лучшими и гегемонами в политическом плане. И им глубоко плевать на то, что кто-то скажет или подумает. А если кто-то рот откроет, то они его заткнут. Это видно по всему: США и в политике себя так ведут, и такое же поведение, как мы видим, переносится и на спорт. Я ничему не удивляюсь. Думаю, что подобный хаос будет продолжаться и во время турнира. Будут возникать инциденты, и возмущения у других стран будет очень много", – сказал известный в прошлом российский футболист Сергей Кирьяков, который работает сейчас тренером.Чемпионат мира в Северной Америке действительно обещает быть чемпионатом хаоса, который запомнится всем надолго.Он с неизбежностью утонет в разнообразных скандалах, которые перечеркнут спортивную составляющую этих соревнований. А это еще раз напоминает, в каком глубоком кризисе находится сейчас большой мировой спорт, превратившийся в заложника больших амбиций теряющего свое былое влияние гегемона.О том, как отличаются чемпионаты мира в России-2018 и мировое первенство в Америке - в материале Ценный урок для США от России: как сделать чемпионат мира по футболу мощным политическим инструментом.

https://ukraina.ru/20260610/donald-tramp-zayavil-chto-ssha-khotyat-videt-na-chempionate-mira-po-futbolu-tolko-pravilnykh-1080074698.html

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эксклюзив, мир без границ, сша, америка, мексика, дональд трамп, фифа