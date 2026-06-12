https://ukraina.ru/20260612/zrada-ekspress-bulgakov-predskazal-buduschee-ukrainy-pochemu-v-kieve-tak-boyatsya-ego-knig-1080127729.html

Зрада Экспресс: Булгаков предсказал будущее Украины. Почему в Киеве так боятся его книг

Зрада Экспресс: Булгаков предсказал будущее Украины. Почему в Киеве так боятся его книг - 12.06.2026 Украина.ру

Зрада Экспресс: Булгаков предсказал будущее Украины. Почему в Киеве так боятся его книг

В свежем выпуске "Зрада Экспресс" Дарина Боровик разбирает самые удивительные совпадения между "Белой гвардией", "Собачьим сердцем" и современной украинской... Украина.ру, 12.06.2026

2026-06-12T07:33

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В свежем выпуске "Зрада Экспресс" Дарина Боровик разбирает самые удивительные совпадения между "Белой гвардией", "Собачьим сердцем" и современной украинской политикой. Смена власти, бесконечные обещания политиков, языковые войны, надежды на иностранных спасителей и многое другое — все это Булгаков описал больше ста лет назад.И возникает неудобный вопрос: что именно сегодня пытаются отменить — писателя или его слишком точные наблюдения?

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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