Зрада Экспресс: Булгаков предсказал будущее Украины. Почему в Киеве так боятся его книг - 12.06.2026 Украина.ру
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Зрада Экспресс: Булгаков предсказал будущее Украины. Почему в Киеве так боятся его книг
Зрада Экспресс: Булгаков предсказал будущее Украины. Почему в Киеве так боятся его книг - 12.06.2026 Украина.ру
Зрада Экспресс: Булгаков предсказал будущее Украины. Почему в Киеве так боятся его книг
В свежем выпуске "Зрада Экспресс" Дарина Боровик разбирает самые удивительные совпадения между "Белой гвардией", "Собачьим сердцем" и современной украинской... Украина.ру, 12.06.2026
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В свежем выпуске "Зрада Экспресс" Дарина Боровик разбирает самые удивительные совпадения между "Белой гвардией", "Собачьим сердцем" и современной украинской политикой. Смена власти, бесконечные обещания политиков, языковые войны, надежды на иностранных спасителей и многое другое — все это Булгаков описал больше ста лет назад.И возникает неудобный вопрос: что именно сегодня пытаются отменить — писателя или его слишком точные наблюдения?
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452
60
видео, украина, киев, михаил булгаков, вандализм, украинский язык, русский язык, языки, русскоязычные, русофобия, бывший ссср, русская литература, видео
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Зрада Экспресс: Булгаков предсказал будущее Украины. Почему в Киеве так боятся его книг

07:33 12.06.2026
 
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В свежем выпуске "Зрада Экспресс" Дарина Боровик разбирает самые удивительные совпадения между "Белой гвардией", "Собачьим сердцем" и современной украинской политикой. Смена власти, бесконечные обещания политиков, языковые войны, надежды на иностранных спасителей и многое другое — все это Булгаков описал больше ста лет назад.

И возникает неудобный вопрос: что именно сегодня пытаются отменить — писателя или его слишком точные наблюдения?
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