https://ukraina.ru/20260612/zrada-ekspress-bulgakov-predskazal-buduschee-ukrainy-pochemu-v-kieve-tak-boyatsya-ego-knig-1080127729.html
Зрада Экспресс: Булгаков предсказал будущее Украины. Почему в Киеве так боятся его книг
Зрада Экспресс: Булгаков предсказал будущее Украины. Почему в Киеве так боятся его книг - 12.06.2026 Украина.ру
Зрада Экспресс: Булгаков предсказал будущее Украины. Почему в Киеве так боятся его книг
В свежем выпуске "Зрада Экспресс" Дарина Боровик разбирает самые удивительные совпадения между "Белой гвардией", "Собачьим сердцем" и современной украинской... Украина.ру, 12.06.2026
2026-06-12T07:33
2026-06-12T07:33
2026-06-12T07:33
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В свежем выпуске "Зрада Экспресс" Дарина Боровик разбирает самые удивительные совпадения между "Белой гвардией", "Собачьим сердцем" и современной украинской политикой. Смена власти, бесконечные обещания политиков, языковые войны, надежды на иностранных спасителей и многое другое — все это Булгаков описал больше ста лет назад.И возникает неудобный вопрос: что именно сегодня пытаются отменить — писателя или его слишком точные наблюдения?
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Украина.ру
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Зрада Экспресс: Булгаков предсказал будущее Украины. Почему в Киеве так боятся его книг
В свежем выпуске "Зрада Экспресс" Дарина Боровик разбирает самые удивительные совпадения между "Белой гвардией", "Собачьим сердцем" и современной украинской политикой. Смена власти, бесконечные обещания политиков, языковые войны, надежды на иностранных спасителей и многое другое — все это Булгаков описал больше ста лет назад.
И возникает неудобный вопрос: что именно сегодня пытаются отменить — писателя или его слишком точные наблюдения?