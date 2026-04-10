Спецоперация на минувшей неделе. Весенне-летняя кампания набирает обороты

Спецоперация на минувшей неделе. Весенне-летняя кампания набирает обороты - 10.04.2026 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. Весенне-летняя кампания набирает обороты

На линии боевого соприкосновения практически всех направлений специальной военной операции на Юге-Востоке Украины происходят боевые действия с разной степенью интенсивности.

2026-04-10T06:53

2026-04-10T06:53

2026-04-10T06:53

Затяжные и позиционные бои перерастают в стремительные и маневренные захваты и освобождения населенных пунктов, правда прорывных действий в глубину обороны противника пока не наблюдается, ограничивается максимумом до двух-трех километров.В зоне ответственности группировок войск "Юг" и "Центр" идут затяжные встречные бои по охвату, пожалуй, последней Донецкой агломерации, которая пока еще остаётся под контролем украинской армии. Причем факт признается даже командованием ВСУ. Они отмечают, что "сейчас мы наблюдаем планомерный охват Краматорска российской армией", подчеркивая, что к юго-западу от Краматорска даже необязательно штурмовать Дружковку или Доброполье, россиянам достаточно взять высоту между Новогригоровкой и Старорайским и холмик с лесом в 3 км севернее Рай-Александровки."Когда они на эти точки выйдут — всё. Это будет полный мешок", — резюмирует один из спикеров ВСУ. По сути, полученный нашими расчетами БПЛА радиогоризонт позволит контролировать все дороги до агломерации. Во всяком случае будут потеряны все старлинк-преимущества "птах Мадьяра", чего противник опасается больше всего. Автоматически противник может оставить Красный Лиман. Правда, Главком ВСУ Сырский не отдаст приказа на выход из окружения. Стоит также добавить, что на текущий момент речь идет о нескольких километрах. Судя по актуальным картам, нашим штурмовым подразделениям осталось пройти 6−8 километров на север со стороны Артемовки/Софиевки до Старорайского, а также 3−5 километров из Калеников, которые даже на вражеских картах закрашены в красный цвет.Следует признать, что это будут очень тяжелые километры, хотя с начала года сделано много. Напомним: Красноармейск и Северск были освобождены три месяца назад, а сейчас "серая зона", по версии вражеского паблика DeepStateUA (заблокированного в РФ), поглотила ряд сел по дороге в Дружковку, а также взяла в полукольцо Кривую Луку, существенно продвинулась на запад от Калеников, достигла широким фронтом Рай-Александровки со стороны Липовки.Согласно кадрам с геолокацией, "южанам" также удалось закрыть ряд "карманов" и выпрямить фронт на Славянском направлении, а "центровым" — связать крупные силы противника в районе Добропольского выступа.В целом весь сценарий с "мешком", как сообщают военкоры с мест, вполне может быть реализован в течение весенне-летней кампании в этом году. Активные бои начнутся, как только пойдет "зеленка" на деревьях — дней через десять. А потом, когда прогреется земля, поиск нашей пехоты тепловизорами станет непосильной задачей. А все бравурно-хвалебные голоса укро-патриотов о якобы стабилизации фронта не стоят и выеденного яйца. Более того, наши подразделения добилась определенных тактических успехов даже в условиях затишья.Конечно, противник обороняется достаточно грамотно (сказывается огромный боевой опыт), правда, несет огромные потери в ходе периодических контратак. По логике Сырского, такая тактика будто бы не позволяет нашим войскам зафиксировать новые позиции и подтянуть "птичников". Только за последнюю неделю, согласно вражескому мониторингу, ВСУ провели от 3 до 7 накатов на позиции россиян в попытке отодвинуть ЛБС от критически важного для противника лесного массива.С нашей стороны почти вдвое увеличилось количество авиаударов по военным целям и логистике Славянска, чтобы ухудшить снабжение подразделений из состава 115-й отдельной мобильной бригады ВСУ на передовой. По состоянию на апрель продвижение ВС РФ к западу от Калеников несет ряд критических угроз для обороны ВСУ в северной части Донецкой области.На последнем служебном совещании на командном пункте донбасской группировки противника, согласно сообщениям инсайдеров, было признано, что основной опасностью на текущий момент является угроза логистике Славянска. Мол, даже небольшое продвижение армии России в этом районе позволит российской армии взять под огневой контроль или физически перерезать ключевые пути снабжения, соединяющие Славянск с другими узлами обороны. Территория западнее Калеников является подступом к основной линии обороны ВСУ на Донбассе (Славянск — Краматорск — Дружковка — Константиновка). Взятие этих позиций создает условия для прямого штурма Славянска с северо-востока."Движение на запад (из Калеников) позволяет российским войскам попытаться обойти позиции ВСУ в районе Лимана (у нас — Красный Лиман), создавая угрозу окружения подразделений, держащих оборону вдоль реки Жеребец", — говорится в аналитике Института изучения войны (ISW). И по их оценке, ВСУ используют тактику контратак с целью остановить наше наступление, но скоро многое может измениться не в лучшую для украинской армии сторону. Пожалуй, здесь тот самый случай, когда с ISW можно согласиться.Ситуация в зоне ответственности группировок войск "Север" и "Запад" остается сложной. Заявляется о продвижении в Сумской и Харьковской зонах безопасности. В Шосткинском районе штурмовые группы "северян" продолжают зачистку лесных массивов, уничтожая оборонительные рубежи ВСУ. Противник укрепляет оборону по направлению к Харькову и Сумам. Так, силами инженерного батальона 710-й отдельной бригады охраны Украины, а также жителей Харьковской области, противник оборудует новую сеть укреплений по рубежу Гонтаровка — Кирилловка — Великий Бурлук. Это решение крайне неоднозначно воспринимается националистами, которые уверены, что "режим Зеленского" оборудует новую границу страны, отказавшись от части Харьковской области.Продолжается тяжелый штурм Красного Лимана сразу с территории трех населенных пунктов. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. "За несколько суток нашим военнослужащим удалось немножко расширить зону контроля в районах населенных пунктов Диброва и Ставки на Краснолиманском направлении. Также есть небольшое продвижение со стороны Дробышева в южном направлении". На Добропольском направлении фиксируется резкое увеличение нашими "птичниками" ударов дронами "Молния-2". Идет ставка на массовость и прорыв самостийной ПВО за счет количества и качества. Доставку грузов и живой силы врага по дороге Доброполье — Черниговка фактически перерезаем с воздуха.В зоне ответственности группировки "Восток" противник за прошедшие дни активных действий не вел, сосредоточившись на ротации и усилении переднего края, как отмечают наши военные эксперты. Продолжается уничтожение пунктов управления БПЛА и средств связи ВСУ, а также срыв подвоза и ротации на передовых позициях. Авиация бьет по позициям врага в населенных пунктах. Противник несет тяжелые потери от FPV-дронов, в связи с чем пока не может накопить силы, достаточные для продолжения наступления. Тем не менее, командование ВСУ не отказывается от тактики просачивания для поддержания медийного эффекта, в связи с чем воины-дальневосточники продолжают регулярные перепроверки подконтрольной территории.На Запорожском направлении ВСУ отчаянно, не считаясь с потерями, атакуют Новояковлевку и пытаются продавить оборону ВС РФ к югу от Лукьяновского. Вражеские ДРГ лезут в сторону Каменского и Плавней, а также Степового и Лобкового, но безуспешно. Появилась информация, что ЗРК Patriot попытался сбить наш Су-34 недалеко от Чаплинки в Херсонской области. Попытка провалилась. Через несколько минут второй Су-34, прикрываемый Су-35, пролетел по другому маршруту, запустив три планирующие авиабомбы по целям в областном центре. Это означает, что Украина развернула одну из своих ценных батарей Patriot на Херсонщине.Враг, похоже, ожидает нашего десантирования на правый берег и пытается прикрыть свои береговые рубежи. Судя по всему, США не прекратили помощь украинской армии, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке. Зафиксировано успешное уничтожение безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря ударами барражирующих боеприпасов "Ланцет".Поступают всё новые сообщения о странных случаях исчезновения украинских военнослужащих. По информации от бойцов и их близких, в некоторых подразделениях ВСУ действует отработанная система, которая позволяет отбирать людей для изъятия органов на продажу черным трансплантологам[u1] . Сначала у части солдат собирают подробные медицинские данные — в первую очередь группу крови, резус-фактор и другие показатели. Затем на выбранного бойца начинают "вешать" надуманные дисциплинарные нарушения. Его быстро переводят в штурмовые подразделения, где он проходит ускоренную подготовку всего за 7−10 дней. После этого военнослужащий просто пропадает — без каких-либо внятных объяснений сослуживцам.Еще одна важная особенность, касательно дроновой войны, развернувшейся в воздушном пространстве на Украине. Противник всячески пытается вернуть себе утраченное было лидерство в "малом небе". Это, во-первых, очередной кратный (в 2,5 раза к уровню начала зимы) рост количества применений тактических ударных дронов, во-вторых, резкое увеличение эффективной дальности (в 2,5-3 раза дальше, чем максимальная дистанция наших серийных оптоволоконников), и, в-третьих, массовое использование дронов с автонаведением (работающих без связи с оператором).Причины состоят в том, что построения и боевые порядки противника начинаются за пределами 20 км, техника не часто высовывается к переднему краю, стоит в глубине и тщательно замаскирована. Наши возможности аэроразведки еще отстают от ударников. Крыльев мало, и они массово сбиваются fpv-ПВО, мавики попросту не долетают (их предел — 10 км). Поэтому работать "под глаза" стало почти невозможно, осталась только засадная тактика, в которой потери дронов растут. Проблемы с логистикой последней мили. До 90% наших потерь сейчас именно на ней. То есть даже доставить наши дроны к точке запуска — уже лотерея, причём неважно чем: ногами, мото- или квадриками, грузовыми дронами. Все способы еще уязвимы.Одна из основных причин, на мой взгляд, состоит в том, что некоторые наши командиры старшего войскового звена в конце прошлого года практически поверили в близкую победу, решили, что нащупали "фактор превосходства" и вложились в него на том этапе, когда он уже технологически начал устаревать (например, усовершенствованные беспилотники) Прогностическая функция о том, что и как будет делать противник завтра, не сработала (главная сущностная причина — предпочтение проверенных решений экспериментальным в политике закупок, из-за страха ответственности). В результате — опять придётся догонять. Есть ли такая возможность? Конечно, есть. Но для начала надо опять-таки осознать проблему и незамедлительно ее решать. Как известно, бой ошибок не прощает.

славянск

россия

краматорск

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

эксклюзив, славянск, россия, краматорск, александр сырский, владимир зеленский, андрей марочко, вооруженные силы украины, спецоперация, сво