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Оптимизм Вашингтона против реальности Тегерана: соглашение с Ираном снова под вопросом

Оптимизм Вашингтона против реальности Тегерана: соглашение с Ираном снова под вопросом - 12.06.2026 Украина.ру

Оптимизм Вашингтона против реальности Тегерана: соглашение с Ираном снова под вопросом

Ночь на юге Ирана прошла под звуки взрывов. По данным иранской гостелерадиокомпании IRIB, удары прогремели в районе города Бендер-Аббас, а также в населенном пункте Сирик. Часть местных СМИ сообщает, что огонь ведется по судам, пытающимся нарушить блокаду Ормузского пролива. Об этом 12 июня написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-06-12T06:55

2026-06-12T06:55

2026-06-12T06:55

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Президент США Дональд Трамп, с одной стороны, заверяет о скором подписании соглашения с Ираном, с другой — отказывается называть конкретные сроки.При этом накануне Трамп был куда оптимистичнее. Он говорил, что идет "финализация документов" между США и Ираном, а подписание может пройти в Европе "в ближайшие несколько дней".Однако иранская сторона, судя по всему, не разделяет энтузиазма Трампа. Агентство Fars со ссылкой на информированный источник сообщает: Иран не утверждал никакой текст соглашения с США по урегулированию конфликта, несмотря на заявления американского президента об обратном.О том, что тем временем происходит на фронте, — в публикации "Герани" под Киевом, продвижение под Боровой, падение Константиновки: новости СВО за прошедшую ночь.

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новости, иран, сша, европа, дональд трамп