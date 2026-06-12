Оптимизм Вашингтона против реальности Тегерана: соглашение с Ираном снова под вопросом - 12.06.2026 Украина.ру
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Оптимизм Вашингтона против реальности Тегерана: соглашение с Ираном снова под вопросом
Оптимизм Вашингтона против реальности Тегерана: соглашение с Ираном снова под вопросом - 12.06.2026 Украина.ру
Оптимизм Вашингтона против реальности Тегерана: соглашение с Ираном снова под вопросом
Ночь на юге Ирана прошла под звуки взрывов. По данным иранской гостелерадиокомпании IRIB, удары прогремели в районе города Бендер-Аббас, а также в населенном пункте Сирик. Часть местных СМИ сообщает, что огонь ведется по судам, пытающимся нарушить блокаду Ормузского пролива. Об этом 12 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-06-12T06:55
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новости
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Президент США Дональд Трамп, с одной стороны, заверяет о скором подписании соглашения с Ираном, с другой — отказывается называть конкретные сроки.При этом накануне Трамп был куда оптимистичнее. Он говорил, что идет "финализация документов" между США и Ираном, а подписание может пройти в Европе "в ближайшие несколько дней".Однако иранская сторона, судя по всему, не разделяет энтузиазма Трампа. Агентство Fars со ссылкой на информированный источник сообщает: Иран не утверждал никакой текст соглашения с США по урегулированию конфликта, несмотря на заявления американского президента об обратном.О том, что тем временем происходит на фронте, — в публикации "Герани" под Киевом, продвижение под Боровой, падение Константиновки: новости СВО за прошедшую ночь.
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новости, иран, сша, европа, дональд трамп
Новости, Иран, США, Европа, Дональд Трамп

Оптимизм Вашингтона против реальности Тегерана: соглашение с Ираном снова под вопросом

06:55 12.06.2026
 
© REUTERS / Evelyn Hockstein
- РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
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Ночь на юге Ирана прошла под звуки взрывов. По данным иранской гостелерадиокомпании IRIB, удары прогремели в районе города Бендер-Аббас, а также в населенном пункте Сирик. Часть местных СМИ сообщает, что огонь ведется по судам, пытающимся нарушить блокаду Ормузского пролива. Об этом 12 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
Президент США Дональд Трамп, с одной стороны, заверяет о скором подписании соглашения с Ираном, с другой — отказывается называть конкретные сроки.
"Мы думаем, что это произойдет довольно быстро. Я не хочу называть крайний срок, потому что если я назову крайний срок, вы скажете: "О, он не уложился в срок". Знаете, это не будет иметь большого значения, потому что соглашение будет подписано", — заявил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов.
При этом накануне Трамп был куда оптимистичнее. Он говорил, что идет "финализация документов" между США и Ираном, а подписание может пройти в Европе "в ближайшие несколько дней".
Однако иранская сторона, судя по всему, не разделяет энтузиазма Трампа. Агентство Fars со ссылкой на информированный источник сообщает: Иран не утверждал никакой текст соглашения с США по урегулированию конфликта, несмотря на заявления американского президента об обратном.
О том, что тем временем происходит на фронте, — в публикации "Герани" под Киевом, продвижение под Боровой, падение Константиновки: новости СВО за прошедшую ночь.
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