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ПВО России сбила 231 дрон ВСУ за ночь

ПВО России сбила 231 дрон ВСУ за ночь - 12.06.2026 Украина.ру

ПВО России сбила 231 дрон ВСУ за ночь

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь отразили очередную массированную атаку беспилотной авиации Вооруженных сил Украины. Как 12 июня сообщили в Министерстве обороны РФ, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 231 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа

2026-06-12T07:55

2026-06-12T07:55

2026-06-12T07:55

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География отраженных атак охватила центральные, приграничные, южные и приволжские регионы страны, Московский регион, территории Крыма и Татарстана, а также акваторию Азовского моря.Дроны сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской и Ульяновской областями, Московским регионом, Республикой Крым, Республикой Татарстан, а также над акваторией Азовского моря.О том, что тем временем происходит на фронте, — в публикации "Герани" под Киевом, продвижение под Боровой, падение Константиновки: новости СВО за прошедшую ночь.

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азовское море

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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