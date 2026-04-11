https://ukraina.ru/20260411/minotavr-v-kannakh-sinyaya-boroda-s-ostrova-epshteyna-skoropadskiy-vmesto-lenina-sobytiya-kultury-1077778040.html

"Минотавр в Каннах", “Синяя борода" с острова Эпштейна, Скоропадский вместо Ленина. События культуры

Модное кино и "хороших русских" покажут в Каннах- кинофестиваль назвал фильмы, которые претендуют на "пальмы". Сразу отметим: Украины там нет. Любителей литературы ждет новый роман Пелевина об острове Эпштейна и реинкарнациях политиков - можно спорить, что его сметут с полок.

2026-04-11T09:17

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0d/1076778433_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9087e4be4d270b64db2957188384a45b.png

А вот в "культурном" Киеве ничего не меняется: там 12-й год спорят кого поставить на место памятника Ленину и в качестве замены предлагают гетмана-предателя."Господин Никто…" и "Минотавр" - на мировых киноплощадках в фаворе фильмы против РФНа этой неделе Каннский кинофестиваль объявил свою программу. В основном конкурсе участвует 21 кинокартина. Успех предрекают российскому режиссеру Андрею Звягинцеву и его "Минотавру", а также представительнице "Берлинской школы" Валеске Гризебах с фильмом "Путешествие мечты". Есть в анонсах и Джон Траволта, впервые выступивший как режиссер и, "Барашек в ящике" японца Хирокадзу Корээды, который развивает модную нынче тему искусственного интеллекта: бездетная пара усыновляет андроида вместо погибшего сына. Но конечно главное внимание будет приковано к Андрею Звягинцеву и его шестому полнометражному фильму. Кстати именно с "Минотавра" программный директор фестиваля Тьерри Фремо начал перечисление картин, которые претендуют в 2026 году на "Золотую пальмовую ветвь".По словам Фремо, на экране зритель увидит не ту Россию, к которой привык. Звягинцев покажет мир обеспеченных российских граждан, столкнувшихся с новой реальностью - спецоперацией, мобилизацией, коррупцией. Эзоповым языком греческих трагедий Звягинцев рассказывает историю бизнесмена, которому приходится одновременно принимать решения на двух фронтах: личном и политическом, и тема "трагедии СВО" там проходит красной нитью. Ничего удивительного, что кинокритики еще за несколько месяцев до фестиваля "вручили" Звягинцеву условную "Пальму" - точно также, как в Голливуде недавно присудили "Оскара" документалке "Господин Никто против Путина", снятой бывшим учителем из Карабаша Павлом Таланкиным. Челябинский педагог собирал материал подпольно, а потом вывез отснятое видео в США и там смонтировал в полнометражный фильм о влиянии военной пропаганды в российской школе. И вот вам пожалуйста - "российский фильм" получает престижную кинонаграду, хотя его режиссер живет в Праге. Точно также и "Минотавр" неизбежно будут называть российским фильмом, хотя и Звягинцев, и его постоянный оператор Михаил Кричман и художник-постановщик Андрей Понкратов покинули Россию, сам фильм снимался в Латвии, а продюсировала его французская кинокомпания.Несложно заметить, что крупные кинофестивали всё чаще продвигают фильмы российских режиссёров, выступающих против политики Москвы. При этом многие такие киноленты посвящены теме войны на Украине и показывают её как личную трагедию - через страдания людей и критику происходящего. В результате складывается пикантная ситуация: российское кино никуда не исчезает, но на международных площадках остаются в основном те авторы, чья позиция совпадает с западной повесточкой. То есть, и "Пальмы" и "Оскар" четко указывают какую интерпретацию событий считают правильной и посылают соответствующие сигналы режиссерам, актерам и продюсерам - другую точку зрения зрителям показывать не стоит. В общем, как ни прискорбно это звучит, но международные киноплощадки превращаются в инкубаторы пропаганды и модераторов "холодной войны" в области культуры.Ну, а среди самых серьезных конкурентов Звягинцева - испанец Педро Альмодовар с "Горьким Рождеством", уже вовсю идущим в испанском прокате и восторженно встреченном зрителями, а еще поляк Павел Павликовский. Его новый фильм называется "Фатерлянд" и рассказывает о возвращении Томаса Манна в Германию после войны и его противостоянии нацизму. Интересно было бы узнать, что польский режиссер думает о нацизме украинском, который пышным цветом расцвел и в его стране - после эмиграции в Польшу миллиона украинцев с бандеровскими корнями? Не удивило и появление в каннских списках и иранца Асгара Фархади с его "Параллельными историями". Тут повторяется ситуация с российским учителем: Фархади уехал из Ирана по политическим мотивам и теперь снимает кино на французском и с французскими артистами. Иранский режиссер рассказал языком кино о парижских терактах 2015 года, а вот американско-израильский терроризм в его родной стране на пленку не попал. Почему, мы уже сказали выше. Внеконкурсная программа фестиваля тоже пестрит яркими именами. Так, среди участников и Стивен Содерберг ("Джон Леннон: Последнее интервью"), и Рон Ховард ("Аведон" — о легендарном фотографе), и даже Джон Траволта, снявший семейный приключенческий фильм "Ночной рейс в один конец" по собственной детской книге актера, опубликованной в 1997 году. А вот украинских фильмов и режиссеров в Каннах в этом году не будет - Украина становится неинтересной европейским и американским культуртрегерам даже несмотря на то, что во главе страны стоит актер и продюсер Зеленский.Македонский и император Тиберий были на острове Эпштейна?Зато западные "скрепы" привлекают российских мэтров пера - Виктор Пелевин оперативно написал и выпустил книгу о сексуальных развлечениях западной элиты на острове Эпштейна. Новое произведение Пелевина под названием "Возвращение Синей Бороды" выйдет уже 23 апреля, хотя традиционно автор презентует новые творения осенью. Но тут, видимо, ждать было нельзя - уж слишком читабельная тема.История закручивается вокруг резонансного дела Джеффри Эпштейна, "автор откроет тайну зловещего острова Синей бороды и покажет, как Эпштейн стал Эпштейном", - говорится в анонсе. В романе фигурируют Жиль де Рэ - сподвижник Жанны дʼАрк, маршал Франции и кровавый серийный убийца-маньяк. Римский император Тиберий - современник Иисуса Христа и один из самых известных развратников в истории. Параллели провести несложно, да и прототипы узнаваемы. А расследование Константина Голгофского сорвет покровы с тайн зловещего острова и разоблачит чудовищное моральное падение мировых элит с радикально новой стороны. Например, расскажет, чем занимались гости "Синей бороды" помимо педофилии, и в чем роль тайного общества "Pink Sunset" и его медиумов.Но автор также оставляет зашифрованные предостережения и пророчества для тех, кто слишком уж заигрывает с "синебородыми", или требует майданов. "Перемен требуют наши сердца". С тех пор, как нашу покойную Родину вдохновила на подвиги эта песня, сильно изменились и обстоятельства, и сам певец... Как искрометно пошутил в Афинах Саша Македонский, "сердца получили свое". Надо полагать и экранизации "Синей бороды" ждать недолго. Но в Каннах этот фильм точно не покажут.Комики бегут от комика: из "краины мрий" тикают сподвижники ЗеленскогоИз Украины начали потихоньку валить "мастера культуры". Так, известный украинский телеведущий, бывший модератор музыкального конкурса "Евровидение-2017" Владимир Остапчук решил эмигрировать в Канаду вместе с семьей. Конечно же - ради детей. Двое из них и так уже обживаются в Торонто, почему-то игнорируя любимую Неньку, остальные скоро присоединятся. О "трудном выборе" рассказала жена Остапчука. Она призналась, что супруг является резидентом Канады еще с 2017 года и все это время жил на две страны, имея в кармане паспорт Канадийщины- прибежища всех украинских патриотов."Переезд туда нам кажется закономерным и логичным. Всем сердцем любим Украину и Киев, но нужно думать не только о себе, но и о сыночке Тимофее", – оправдывается будущая гражданка Канады. Блогерша Катерина Остапчук отметила, что о переезде они начали думать около года назад. "Эмиграция – это тяжелый шаг, поэтому лично я находила 1091 причину, чтобы оттянуть его", – написала жена Остапчука и отметила, что не воспринимает это решение как окончательное. Переезд пара планирует уже в ближайшее время – в июне, а сам Владимир Остапчук не прекратит работу ведущим и будет работать на мероприятиях в Европе. В принципе, это закономерный итог каждого цеевропейца: поскакать на майданах, прославить Бандеру, а потом тихо свалить подальше от обожаемой Неньки. Cейчас семья распродает имущество: автопарк и загородный дом, который несколько месяцев назад подвергся обстрелу. Интересно, что сам Остапчук пробовал себя в актерском мастерстве и даже сыграл эпизодическую роль в российском сериале "Возвращение Мухтара". Кроме того, озвучивал на русском языке американские мультфильмы и кино для украинского зрителя: "Умизуми", "Сверхвоины", "Неуловимый Люк". Правда после того, как президент Порошенко включил свой "армовир", Остапчук предпочел переждать русофобию и бандеризацию в Канаде. А после победы Зеленского вернулся в Киев и открыл в себе талант стендап-комика - Остапчук презентовал в 2020-м авторскую юмористическую программу "Неудобный" Stand Up. Потом вел музыкальные шоу "Маска" и "Співають всі!" на телеканале Рината Ахметова "Украина". После начала войны, как и многие украинские лицедеи, сыграл героя и записался в какой-то батальон территориальной обороны Украины. А теперь "отвоевал" и бежит из страны, явно сомневаясь и в перемоге, и в светлом послевоенном будущем в Незалежной. Но на камеры Остапчук заламывает руки и плачется из-за расставания с родиной. Сразу вспоминаются почему-то ленинские письма соратникам по борьбе: "душой я с вами, на каторге в Сибири, а телом, к сожалению здесь, в Цюрихе".Кстати, о Ленине. В Киеве снова ищут, кем заместить "вакантное" место Ильича в центре города - после того, как мраморный памятник вождю мирового пролетариата в революционном порыве кувалдами разнесли майдауны в 2014-м, ленинский постамент пустует. Попытки пристроить к нему лестницы, или водрузить синюю руку успехами не увенчались - киевляне это арт-убожество не оценили. Зато теперь новый глава украинского института Нацпамяти Алексей Алферов предлагает поставить на Крещатике статую гетмана Скоропадского."Киев – это столица независимого государства, которое ведёт кровавую войну. И именно в это время, как никогда, нам необходимо очень внимательно и тщательно расставлять свои маркеры идентичности и выстраивать прочную границу памяти и мемориализации", - уверяет он. Глава УИНП считает, что нельзя допустить "серую зону" там, где должен торчать очередной символ идентичности и укреплять сознательность молодого поколения. Правда, молодому поколению, судя по всему, плевать на гетманов ушедшей в небытие с позором УНР, но "вятровичи" упорно сталкивают Украину в прошлый век. Стоит напомнить, что Павел Скоропадский сыграл позорную роль в истории Украины: 4 декабря 1918 года гетман подписал акт отречения от власти в Киеве после поражения в противостоянии с Директорией УНР под руководством Петлюры. Оказавшись без поддержки немецких войск Скоропадский тайно покинул город и бежал в Германию, что ознаменовало крах украинского государства. Уже тогда. К слову, Михаил Булгаков в романе "Белая Гвардия" детально описал падение режима Скоропадского и конфликт "старого порядка" с сельским национализмом, а главное - предательство гетманом воинских частей, поддержавших его. Стоит ли удивляться тому, что нынешний гетман Голобородько так ревностно запрещает Булгакова и сносит памятники киевскому писателю? Что говорят на Украине о ситуации на фронте"

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Елена Кирюшкина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

