Пытки в рядах ВСУ и планы на Тирасполь. Что говорят на Украине о ситуации на фронте - 11.04.2026 Украина.ру
Пытки в рядах ВСУ и планы на Тирасполь. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
Пытки в рядах ВСУ и планы на Тирасполь. Что говорят на Украине о ситуации на фронте - 11.04.2026 Украина.ру
Пытки в рядах ВСУ и планы на Тирасполь. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
На этой неделе украинские военные и эксперты вновь обсуждали российское масштабное наступление, которое, по их мнению, начнется в конце апреля, а также жестокую практику, распространяющуюся в ВСУ, чтобы заставить "крепостных" воевать.
2026-04-11T07:24
2026-04-11T07:24
Экс-комбриг 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел рассказывает об избиениях военнослужащих. По его словам, солдат, склонных к дезертирству и пойманных дезертиров в первую очередь бросают на убой. "На своем опыте - такие позорные поступки, как там избиения, подвалы, задержание - есть. Общался с человеком из 108-й бригады ТРО, просил не называть. Этот человек сейчас исполняет обязанности, служит. И этот человек действительно подтвердил эти факты, что все было", - рассказывает Козел.В то же время украинская военкор Анна Калюжная рассказывает, что в некоторых штурмовых полках есть "дерево правды", к которому привязывают за любое нарушение и бьют шлангами.Неонацист Денис Капустин из Российского добровольческого корпуса (российские нацисты, воющие за Украину) не без гордости рассказывал на этой неделе о практике телесных наказаний в их подразделении. "У нас есть система шпицерутенов как в старой доброй прусской армии. Это банально битье палками по спине. Конечно, это целая церемония, скамья, строй. Но это благородное наказание", - хвастался Капустин в новом интервью.По словам Капустина, есть и более жестокое наказание - "задача 200", то есть самоубийственная миссия - отправка на штурм на наиболее опасный участок. Капустин добавил, что система дисциплинарных и физических наказаний существует в огромном количестве подразделений ВСУ.Экс-комбат 47-й бригады ВСУ "Магура" майор Александр Ширшин рассказывает в интервью изданию "Бабель", что украинских военнослужащих буквально под дулом автомата заставляют подниматься идти в наступление. В частности, он выделял печально известный "мясными штурмами" 225-й полк "Скала". "Одной из бригад поставили задачу заштурмовать участок. Они говорят: "У нас нет людей". А там, по-моему, он уже бригадный генерал был, или полковник, не помню, говорит: "Тю, давай сейчас вон 225-й дадим, они им пальцы поломают, они пойдут штурмовать", - рассказывает Ширшин. Он также утверждает, что многих обманным путем отправляют на штурм – их шлют в один конец на российские позиции, уверяя, что там, дескать, позиции ВСУ.Ранее Ширшин также рассказывал, что приказы украинского командования зачастую игнорировали реальную обстановку, что приводило к тяжёлым потерям, поэтому из групп 10-15 человек живыми возвращались в лучшем случае 1-2 человека.Националист и пропагандист Юрий Бутусов, недавно мобилизованный в ВСУ, рассказывал на этой неделе, что такие "мясные штурмы" производятся исключительно ради пиар-эффекта. "Иногда возникает впечатление, что у нас некоторым высшим руководителям очень интересно проводить контрнаступления и контратаки, потому что это очень медийно, красиво, об этом любят говорить. И ни разу я не слышал о плановых грамотных действиях, которые отмечены были в обороне. У нас оборонные операции почему-то считаются немедийными", - говорит Бутусов.Однако, несмотря на подобную практику ВСУ, этой "армии рабов" не удается остановить продвижение российской армии, которое фиксируется каждый день. Украинские военкоры паникуют по поводу усиления давления ВС РФ в Константиновке, где идут ожесточенные бои. Сообщается, что российские силы предпринимают попытки обойти Константиновку с западного направления. Боестолкновения фиксируются в районе Ильиновки. В свою очередь, ВСУ проводят контратаки, пытаясь не допустить охвата своих позиций с фланга.Украинский военкор с позывным "Мучной" пишет 9 апреля об общей ситуации на фронте, что россияне не делают ставку не на прорывы, но на систематическое истощение украинской армии."Удары по тылам, логистике и постоянное давление с воздуха. Основная цель — дестабилизировать оборону, создать проблемы со снабжением и постепенно подготовить условия для наступления", - характеризует "Мучной" тактику ВС РФ.В среду 8 апреля украинские СМИ сообщили, что несколько военных из 81-й аэромобильная бригады ВСУ оказались в подвале под завалами, где находятся уже 35 дней, но командование не делает ничего, чтобы их спасти. Военные еще больше месяца назад сообщили командованию, что находятся в подвале под завалами, что у них есть еда, но с тех пор не было ни одной попытки их спасти. Эта бригада воюет в нескольких городах ДНР, в том числе и в Константиновке.Политолог Руслан Бортник пророчил на днях, что окончательное падение Константиновки следует ожидать к лету. Тогда же, по его словам, начнется сражение в Славянске, Краматорске и Орехове (укрепрайон ВСУ в Запорожской области).Кроме того, по его словам, тактика захвата пограничных буферных зон будет продолжаться, особенно в Сумской области. Главком ВСУ Александр Сырский говорил на этой неделе, что Россия пытается создать буферную зону и в Днепропетровской области. Однако заместитель главы офиса президента Павел Палиса пошел еще дальше. Он говорит, что Россия попытается создать буферную зону в далекой от фронта Винницкой области. Руководствуется он некими "планами РФ", о которых, вероятно, российский Генштаб ему лично докладывает."У них в планах даже появился пункт по созданию буферной зоны в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья. Это впервые зафиксированы у них планы такого характера", - рассказывает Палиса. Одесский анархист Вячеслав Азаров отмечает, что сил у Приднестровье для таких действий явно недостаточно, но комментарий Палисы может свидетельствовать о том, что Киев продолжает рассматривать днестровское направление, как второй фронт. Киев, таким образом, дескать, посылает сигнал россиянам, что готов к боевым действиям против Тирасполя при неком обострении обстановки на фронте.О том, что тем временем происходит в столице Украины - в статье "Озолотившиеся сотрудники ТЦК и угроза затопления нечистотами. Что происходит в Киеве"
эксклюзив, вооруженные силы украины, павел палиса, константиновка, руслан бортник, юрий бутусов, генштаб, украина, всу
Эксклюзив, Вооруженные силы Украины, Павел Палиса, Константиновка, Руслан Бортник, Юрий Бутусов, Генштаб, Украина, ВСУ

Пытки в рядах ВСУ и планы на Тирасполь. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

07:24 11.04.2026
 
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
На этой неделе украинские военные и эксперты вновь обсуждали российское масштабное наступление, которое, по их мнению, начнется в конце апреля, а также жестокую практику, распространяющуюся в ВСУ, чтобы заставить "крепостных" воевать.
Экс-комбриг 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел рассказывает об избиениях военнослужащих. По его словам, солдат, склонных к дезертирству и пойманных дезертиров в первую очередь бросают на убой. "На своем опыте - такие позорные поступки, как там избиения, подвалы, задержание - есть. Общался с человеком из 108-й бригады ТРО, просил не называть. Этот человек сейчас исполняет обязанности, служит. И этот человек действительно подтвердил эти факты, что все было", - рассказывает Козел.
В то же время украинская военкор Анна Калюжная рассказывает, что в некоторых штурмовых полках есть "дерево правды", к которому привязывают за любое нарушение и бьют шлангами.
Неонацист Денис Капустин из Российского добровольческого корпуса (российские нацисты, воющие за Украину) не без гордости рассказывал на этой неделе о практике телесных наказаний в их подразделении. "У нас есть система шпицерутенов как в старой доброй прусской армии. Это банально битье палками по спине. Конечно, это целая церемония, скамья, строй. Но это благородное наказание", - хвастался Капустин в новом интервью.
По словам Капустина, есть и более жестокое наказание - "задача 200", то есть самоубийственная миссия - отправка на штурм на наиболее опасный участок. Капустин добавил, что система дисциплинарных и физических наказаний существует в огромном количестве подразделений ВСУ.
Экс-комбат 47-й бригады ВСУ "Магура" майор Александр Ширшин рассказывает в интервью изданию "Бабель", что украинских военнослужащих буквально под дулом автомата заставляют подниматься идти в наступление. В частности, он выделял печально известный "мясными штурмами" 225-й полк "Скала". "Одной из бригад поставили задачу заштурмовать участок. Они говорят: "У нас нет людей". А там, по-моему, он уже бригадный генерал был, или полковник, не помню, говорит: "Тю, давай сейчас вон 225-й дадим, они им пальцы поломают, они пойдут штурмовать", - рассказывает Ширшин. Он также утверждает, что многих обманным путем отправляют на штурм – их шлют в один конец на российские позиции, уверяя, что там, дескать, позиции ВСУ.
Ранее Ширшин также рассказывал, что приказы украинского командования зачастую игнорировали реальную обстановку, что приводило к тяжёлым потерям, поэтому из групп 10-15 человек живыми возвращались в лучшем случае 1-2 человека.
Националист и пропагандист Юрий Бутусов, недавно мобилизованный в ВСУ, рассказывал на этой неделе, что такие "мясные штурмы" производятся исключительно ради пиар-эффекта. "Иногда возникает впечатление, что у нас некоторым высшим руководителям очень интересно проводить контрнаступления и контратаки, потому что это очень медийно, красиво, об этом любят говорить. И ни разу я не слышал о плановых грамотных действиях, которые отмечены были в обороне. У нас оборонные операции почему-то считаются немедийными", - говорит Бутусов.
Однако, несмотря на подобную практику ВСУ, этой "армии рабов" не удается остановить продвижение российской армии, которое фиксируется каждый день. Украинские военкоры паникуют по поводу усиления давления ВС РФ в Константиновке, где идут ожесточенные бои. Сообщается, что российские силы предпринимают попытки обойти Константиновку с западного направления. Боестолкновения фиксируются в районе Ильиновки. В свою очередь, ВСУ проводят контратаки, пытаясь не допустить охвата своих позиций с фланга.
Украинский военкор с позывным "Мучной" пишет 9 апреля об общей ситуации на фронте, что россияне не делают ставку не на прорывы, но на систематическое истощение украинской армии.
"Удары по тылам, логистике и постоянное давление с воздуха. Основная цель — дестабилизировать оборону, создать проблемы со снабжением и постепенно подготовить условия для наступления", - характеризует "Мучной" тактику ВС РФ.
В среду 8 апреля украинские СМИ сообщили, что несколько военных из 81-й аэромобильная бригады ВСУ оказались в подвале под завалами, где находятся уже 35 дней, но командование не делает ничего, чтобы их спасти. Военные еще больше месяца назад сообщили командованию, что находятся в подвале под завалами, что у них есть еда, но с тех пор не было ни одной попытки их спасти. Эта бригада воюет в нескольких городах ДНР, в том числе и в Константиновке.
Политолог Руслан Бортник пророчил на днях, что окончательное падение Константиновки следует ожидать к лету. Тогда же, по его словам, начнется сражение в Славянске, Краматорске и Орехове (укрепрайон ВСУ в Запорожской области).
Кроме того, по его словам, тактика захвата пограничных буферных зон будет продолжаться, особенно в Сумской области. Главком ВСУ Александр Сырский говорил на этой неделе, что Россия пытается создать буферную зону и в Днепропетровской области. Однако заместитель главы офиса президента Павел Палиса пошел еще дальше. Он говорит, что Россия попытается создать буферную зону в далекой от фронта Винницкой области. Руководствуется он некими "планами РФ", о которых, вероятно, российский Генштаб ему лично докладывает.
"У них в планах даже появился пункт по созданию буферной зоны в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья. Это впервые зафиксированы у них планы такого характера", - рассказывает Палиса.
Одесский анархист Вячеслав Азаров отмечает, что сил у Приднестровье для таких действий явно недостаточно, но комментарий Палисы может свидетельствовать о том, что Киев продолжает рассматривать днестровское направление, как второй фронт. Киев, таким образом, дескать, посылает сигнал россиянам, что готов к боевым действиям против Тирасполя при неком обострении обстановки на фронте.
О том, что тем временем происходит в столице Украины - в статье "Озолотившиеся сотрудники ТЦК и угроза затопления нечистотами. Что происходит в Киеве"
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
