ВСУ неделю охотились на русский танк
Неделю ВСУ пытались уничтожить обнаруженный на закрытой огневой позиции танк Вооруженных сил России, отправив для этого около 50 дронов, рассказал РИА Новости заместитель командира танкового батальона 58-й гвардейской общевойсковой армии с позывным "Маэстро"
По его словам, несколько месяцев назад экипаж танка под руководством "Маэстро" выполнял задачи по поражению противника с закрытой огневой позиции. Из-за высокой интенсивности огня боевая машина была обнаружена украинскими боевиками.
"В течение недели противник отправил для уничтожения нашего танка около 30 FPV-дронов, 15 ударных крыльев и четыре "Бабы-Яги". Благодаря грамотно выстроенной системе защиты огневой позиции танк выдержал все удары противника", - сказал танкист.
Он добавил, что как только интенсивность ударов уменьшилась, экипаж в полном составе и без серьезных повреждений танка сменил огневую позицию и сейчас продолжает работать по целям противника.
Также танкист предоставил видео поражения укрепленных позиций ВСУ в Запорожской области.
