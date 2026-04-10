Генштаб ВСУ уличил Зеленского во лжи: потери русских меньше, чем он говорит
Генштаб ВСУ свидетельствует: ВС РФ несут значительно меньше потерь, чем утверждает официальный Киев. Об этом 10 апреля сообщил украинский канал "Политика страны"
2026-04-10T13:51
По данным Генштаба ВСУ, российские потери за год упали почти на треть.
"Вот уже несколько месяцев украинские власти заявляют о том, что потери войск РФ достигли самого высокого уровня с начала войны. Первым об этом заявил еще в январе Федоров, который сказал, что в декабре потери россиян убитыми и тяжелоранеными составили 35 тысяч. И, по его словам, это был рекорд. 3 апреля Зеленский заявил, что в марте у россиян был "самый высокий уровень потерь с начала войны", однако назвал примерно ту же цифру, что и в декабре - более 35 тысяч", - пишет "Политика страны".
Однако интересно другое - названная президентом цифра за март не бьется с данными Генштаба ВСУ. По состоянию на 1 апреля он сообщил о 1.298.730 погибших и раненых россиянах. А месяцем ранее, 1 марта - о 1.266.770. То есть, разница составила 31 960 человек, а не "более 35 тысяч", как заявлял президент.
Издание также выяснило, что, по данным Генштаба, сокращение числа погибших бойцов ВС РФ за последний год составило 28.5%.
При этом "Политика страны" отмечает, что данные о потерях очень условны и служат "элементом информационной войны".
При этом, как замечает издание, цифры Зеленского "не бьются даже с цифрами собственно украинского Генштаба, хотя, безусловно, и их не стоит воспринимать как предельно точные оценки".