Генштаб ВСУ уличил Зеленского во лжи: потери русских меньше, чем он говорит - 10.04.2026 Украина.ру
Генштаб ВСУ уличил Зеленского во лжи: потери русских меньше, чем он говорит
Генштаб ВСУ уличил Зеленского во лжи: потери русских меньше, чем он говорит - 10.04.2026 Украина.ру
Генштаб ВСУ уличил Зеленского во лжи: потери русских меньше, чем он говорит
Генштаб ВСУ свидетельствует: ВС РФ несут значительно меньше потерь, чем утверждает официальный Киев. Об этом 10 апреля сообщил украинский канал "Политика страны"
2026-04-10T13:51
2026-04-10T13:51
По данным Генштаба ВСУ, российские потери за год упали почти на треть. "Вот уже несколько месяцев украинские власти заявляют о том, что потери войск РФ достигли самого высокого уровня с начала войны. Первым об этом заявил еще в январе Федоров, который сказал, что в декабре потери россиян убитыми и тяжелоранеными составили 35 тысяч. И, по его словам, это был рекорд. 3 апреля Зеленский заявил, что в марте у россиян был "самый высокий уровень потерь с начала войны", однако назвал примерно ту же цифру, что и в декабре - более 35 тысяч", - пишет "Политика страны".Однако интересно другое - названная президентом цифра за март не бьется с данными Генштаба ВСУ. По состоянию на 1 апреля он сообщил о 1.298.730 погибших и раненых россиянах. А месяцем ранее, 1 марта - о 1.266.770. То есть, разница составила 31 960 человек, а не "более 35 тысяч", как заявлял президент. Издание также выяснило, что, по данным Генштаба, сокращение числа погибших бойцов ВС РФ за последний год составило 28.5%. При этом "Политика страны" отмечает, что данные о потерях очень условны и служат "элементом информационной войны".При этом, как замечает издание, цифры Зеленского "не бьются даже с цифрами собственно украинского Генштаба, хотя, безусловно, и их не стоит воспринимать как предельно точные оценки".Главные события на этот час: Мобилизованные в ВСУ устроили мятеж. Трамп вылил на Рютте поток оскорблений. Хроника событий на 13.00
россия
киев
новости, россия, киев, владимир зеленский, трамп и зеленский, александр федоров, генштаб, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Александр Федоров, Генштаб, Вооруженные силы Украины

Генштаб ВСУ уличил Зеленского во лжи: потери русских меньше, чем он говорит

13:51 10.04.2026
 
Генштаб ВСУ свидетельствует: ВС РФ несут значительно меньше потерь, чем утверждает официальный Киев. Об этом 10 апреля сообщил украинский канал "Политика страны"
По данным Генштаба ВСУ, российские потери за год упали почти на треть.
"Вот уже несколько месяцев украинские власти заявляют о том, что потери войск РФ достигли самого высокого уровня с начала войны. Первым об этом заявил еще в январе Федоров, который сказал, что в декабре потери россиян убитыми и тяжелоранеными составили 35 тысяч. И, по его словам, это был рекорд. 3 апреля Зеленский заявил, что в марте у россиян был "самый высокий уровень потерь с начала войны", однако назвал примерно ту же цифру, что и в декабре - более 35 тысяч", - пишет "Политика страны".
Однако интересно другое - названная президентом цифра за март не бьется с данными Генштаба ВСУ. По состоянию на 1 апреля он сообщил о 1.298.730 погибших и раненых россиянах. А месяцем ранее, 1 марта - о 1.266.770. То есть, разница составила 31 960 человек, а не "более 35 тысяч", как заявлял президент.
Издание также выяснило, что, по данным Генштаба, сокращение числа погибших бойцов ВС РФ за последний год составило 28.5%.
При этом "Политика страны" отмечает, что данные о потерях очень условны и служат "элементом информационной войны".
При этом, как замечает издание, цифры Зеленского "не бьются даже с цифрами собственно украинского Генштаба, хотя, безусловно, и их не стоит воспринимать как предельно точные оценки".
