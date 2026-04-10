В Брюсселе заткнули "Голос украинцев"
Городские власти Брюсселя выгнали из помещения крупнейший в ЕС украинский общественный центр "Голос украинцев" Сделали это без объяснения причин. Альтернативное помещение им тоже не дали. Об этом пишет 10 апреля издание Euractiv
Местные власти, по данным издания, сократили финансирование организации, бюджет которой составлял €800 тысяч в год (72,2 млн рублей), а ежемесячные расходы, включая налоги и коммунальные услуги, — около €30 тысяч (более 2,7 млн рублей).
Основную часть денег предоставляла брюссельская администрация. Как отмечает издание, "Голос" переезжает уже третий раз.
