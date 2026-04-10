Украину поразила эпидемия свиной чумы
Украину поразила эпидемия свиной чумы

18:50 10.04.2026
 
На Украине свирепствует эпидемия африканской чумы свиней. По данным украинского оппозиционного канала "Женщина с косой", уже заражено свыше полутора миллионов голов. Об этом 10 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру
Болезнь затрагивает как крупные фермы, так и частный сектор. При этом эпидемия развивается с осени, но системных шагов по её сдерживанию власти не предпринимают.
"Показательной стала история в Харькове. После журналистского расследования выяснилось, что лаборатории, которые обязаны проверять качество мяса, фактически не проводят необходимые исследования. Продукция поступает на прилавки без полноценного контроля. И это происходит в стране, где до сих пор не внедрена вакцина против АЧС, несмотря на её использование в других регионах мира", - пишет журнал "Женщина с косой".
Эпизоотия, по данным журнала, уже нанесла серьёзный удар по отрасли - цены на свинину в 2025 году удвоились, а с начала боевых действий утроились. В 2024 году было потеряно до 2 млн голов свиней, то есть до 40% от поголовья.
В результате формируется парадоксальная ситуация: на рынок попадает мясо без должного контроля, т.е. зараженное, а цена на него при этом продолжает расти. Уже сейчас свинина достигает около 250 грн за кг, и по некоторым прогнозам станет дефицитным товаром, стоимость 1 кг достигнет отметки в 500 грн, т.е. продолжит расти и будет дороже в 2–3 раза.
