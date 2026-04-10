https://ukraina.ru/20260410/udary-po-uzlam-v-merefe-i-lozovoy-alekhin-o-tom-kak-rossiya-pererezaet-snabzhenie-vsu-1077753067.html

"Удары по узлам в Мерефе и Лозовой": Алехин о том, как Россия перерезает снабжение ВСУ

ВС РФ наносят удары по украинским тылам в Харьковской области, в первую очередь по важным транспортным узлам в Мерефе и Лозовой. Армия методично уничтожает логистические хабы ВСУ, лишая противника возможности подвозить боеприпасы. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2026-04-10T12:54

новости

россия

харьковская область

харьков

геннадий алехин

всу

украина.ру

харьков новости

харьковскийфронт

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074545715_0:42:610:385_1920x0_80_0_0_3971aec5800e66e9b9eefc93eb2d3cd3.jpg

Продолжая разговор о ситуации на Харьковском направлении, Алехин рассказал об ударах по тылам противника."В том, что касается атак по украинским тылам, то я бы прежде всего отметил удары по важным транспортным узлам в Мерефе и Лозовой, где расположены вагоноремонтные помещения и ангары с техникой и боеприпасами", — ответил эксперт.По словам Алехина, тыловые пункты управления противника располагаются за пределами двадцатикилометровой линии соприкосновения. Техника зачастую не высовывается к переднему краю, стоит в глубине. Остаются диверсионные группы и пункты управления беспилотниками, которые сидят в передовых опорниках и тщательно маскируются."Учитывая установившуюся теплую погоду, вполне пригодные грунтовые и лесные дороги, противник использует "кочующие артсистемы" и минометы, а также беспилотники при регулярных обстрелах российского приграничья", — резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ вступили в битву за малое небо, чтобы хоть как-то укрепить Харьков и Сумы" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Сапер "Аристокл" о курсантах-зеках, вежливом "приморском партизане" и мине в душевой" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

