"Удары по узлам в Мерефе и Лозовой": Алехин о том, как Россия перерезает снабжение ВСУ
ВС РФ наносят удары по украинским тылам в Харьковской области, в первую очередь по важным транспортным узлам в Мерефе и Лозовой. Армия методично уничтожает логистические хабы ВСУ, лишая противника возможности подвозить боеприпасы. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
"Удары по узлам в Мерефе и Лозовой": Алехин о том, как Россия перерезает снабжение ВСУ

Продолжая разговор о ситуации на Харьковском направлении, Алехин рассказал об ударах по тылам противника.
"В том, что касается атак по украинским тылам, то я бы прежде всего отметил удары по важным транспортным узлам в Мерефе и Лозовой, где расположены вагоноремонтные помещения и ангары с техникой и боеприпасами", — ответил эксперт.
По словам Алехина, тыловые пункты управления противника располагаются за пределами двадцатикилометровой линии соприкосновения.
Техника зачастую не высовывается к переднему краю, стоит в глубине. Остаются диверсионные группы и пункты управления беспилотниками, которые сидят в передовых опорниках и тщательно маскируются.
"Учитывая установившуюся теплую погоду, вполне пригодные грунтовые и лесные дороги, противник использует "кочующие артсистемы" и минометы, а также беспилотники при регулярных обстрелах российского приграничья", — резюмировал собеседник издания.
