Полковник Геннадий Алехин: ВСУ вступили в битву за малое небо, чтобы хоть как-то укрепить Харьков и Сумы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2026-04-09T16:59
16:59 09.04.2026
 
Геннадий Алёхин
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
На Харьковском направлении ВС РФ продолжают вести ожесточенные бои, отодвигая ВСУ от государственной границы с Белгородской и Курской областями.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
В районе Волчанских Хуторов и по направлению к Липцам продолжаются активные боестолкновения. Наши штурмовые группы зачищают лесные массивы около Верхней Писаревки, уничтожают разрозненные группы противника вдоль Травянского водохранилища и реки Волчья на рубеже Зыбино — Волоховка — Охримовка. На Великобурлукском участке, где ВСУ оказывают наиболее ожесточенное сопротивление, наши штурмовые группы захватили и зачистили несколько опорников, расположенных на важных тактических высотах.
Полоса безопасности в Сумской области составляет на данный момент более 25 километров в глубину и 60 километров по фронту. Интенсивность боев с каждым днем усиливается.
В том, что касается атак по украинским тылам, то я бы прежде всего отметил удары по важным транспортным узлам в Мерефе и Лозовой, где расположены вагоноремонтные помещения и ангары с техникой и боеприпасами.
Противник укрепляет свои оборонительные рубежи на подступах к Харькову и Сумам, а также прилагает все усилия к тому, чтобы вернуть себе утраченное преимущество в малом небе, которым он владел на этом направлении еще полгода назад. В чем это выражается?
Во-первых, заметен рост количества применений тактических ударных дронов. Во-вторых, заметно резкое увеличение эффективной дальности украинских БПЛА (в 2,5-3 раза дальше, чем максимальная дистанция наших серийных оптоволоконников). В-третьих, массовое использование дронов с автоматическим наведением, которые работают без связи с оператором.
Тыловые пункты управления противника располагаются за пределами двадцатикилометровой линии соприкосновения. Техника зачастую не высовывается к переднему краю, стоит в глубине. Остаются диверсионные группы и пункты управления беспилотниками, которые сидят в передовых опорниках и тщательно маскируются. Учитывая установившуюся теплую погоду, вполне пригодные грунтовые и лесные дороги, противник использует "кочующие артсистемы" и минометы, а также беспилотники при регулярных обстрелах российского приграничья.
Это преимущество ВСУ быстро закончится, когда ВС РФ резко нарастят свои МОГи (мобильные огневые группы), как это еще раньше сделали украинцы, а также увеличат массовый выпуск зенитных дронов. Эти процессы уже полным ходом идут в российской армии.
Пока же в приграничных районах Белгородской области устанавливаются антидроновые коридоры, чтобы хоть как-то обеспечить безопасность общественного транспорта. Это очень важно, учитывая, что порой прилетает по микроавтобусам, на которых местные жители ездят на работу на сельхозпредприятия. К сожалению, время от времени и так сообщалось о погибших и раненых, а сейчас такие случаи участились.
При этом все понимают, что пока не появится зона безопасности, которая будет находиться подальше от границы — сюда будет что-то прилетать, громыхать, взрываться, а обстрелы продолжатся. Только по официальным данным 57 белгородцев погибли от атак ВСУ с 1 января 2026 года, ранения получили 487 человек. С начала года в регионе разрушены или пострадали более 3 тысяч домовладений, повреждено или сожжено свыше тысячи автомобилей.
