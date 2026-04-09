https://ukraina.ru/20260409/1077717496.html

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ вступили в битву за малое небо, чтобы хоть как-то укрепить Харьков и Сумы

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2026-04-09T16:59

эксклюзив

спецоперация

харьков

сумы

россия

геннадий алехин

вооруженные силы украины

дроны

белгородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0d/1036281924_199:9:941:426_1920x0_80_0_0_b8556af508660d42d520cb3bde28362d.jpg

На Харьковском направлении ВС РФ продолжают вести ожесточенные бои, отодвигая ВСУ от государственной границы с Белгородской и Курской областями.В районе Волчанских Хуторов и по направлению к Липцам продолжаются активные боестолкновения. Наши штурмовые группы зачищают лесные массивы около Верхней Писаревки, уничтожают разрозненные группы противника вдоль Травянского водохранилища и реки Волчья на рубеже Зыбино — Волоховка — Охримовка. На Великобурлукском участке, где ВСУ оказывают наиболее ожесточенное сопротивление, наши штурмовые группы захватили и зачистили несколько опорников, расположенных на важных тактических высотах.Полоса безопасности в Сумской области составляет на данный момент более 25 километров в глубину и 60 километров по фронту. Интенсивность боев с каждым днем усиливается.В том, что касается атак по украинским тылам, то я бы прежде всего отметил удары по важным транспортным узлам в Мерефе и Лозовой, где расположены вагоноремонтные помещения и ангары с техникой и боеприпасами.Противник укрепляет свои оборонительные рубежи на подступах к Харькову и Сумам, а также прилагает все усилия к тому, чтобы вернуть себе утраченное преимущество в малом небе, которым он владел на этом направлении еще полгода назад. В чем это выражается?Во-первых, заметен рост количества применений тактических ударных дронов. Во-вторых, заметно резкое увеличение эффективной дальности украинских БПЛА (в 2,5-3 раза дальше, чем максимальная дистанция наших серийных оптоволоконников). В-третьих, массовое использование дронов с автоматическим наведением, которые работают без связи с оператором.Тыловые пункты управления противника располагаются за пределами двадцатикилометровой линии соприкосновения. Техника зачастую не высовывается к переднему краю, стоит в глубине. Остаются диверсионные группы и пункты управления беспилотниками, которые сидят в передовых опорниках и тщательно маскируются. Учитывая установившуюся теплую погоду, вполне пригодные грунтовые и лесные дороги, противник использует "кочующие артсистемы" и минометы, а также беспилотники при регулярных обстрелах российского приграничья.Это преимущество ВСУ быстро закончится, когда ВС РФ резко нарастят свои МОГи (мобильные огневые группы), как это еще раньше сделали украинцы, а также увеличат массовый выпуск зенитных дронов. Эти процессы уже полным ходом идут в российской армии.Пока же в приграничных районах Белгородской области устанавливаются антидроновые коридоры, чтобы хоть как-то обеспечить безопасность общественного транспорта. Это очень важно, учитывая, что порой прилетает по микроавтобусам, на которых местные жители ездят на работу на сельхозпредприятия. К сожалению, время от времени и так сообщалось о погибших и раненых, а сейчас такие случаи участились.При этом все понимают, что пока не появится зона безопасности, которая будет находиться подальше от границы — сюда будет что-то прилетать, громыхать, взрываться, а обстрелы продолжатся. Только по официальным данным 57 белгородцев погибли от атак ВСУ с 1 января 2026 года, ранения получили 487 человек. С начала года в регионе разрушены или пострадали более 3 тысяч домовладений, повреждено или сожжено свыше тысячи автомобилей.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Геннадий Алёхин

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

