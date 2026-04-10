Путин унизил Стармера. "Как "Адмирал Григорович" бороздил Ла-Манш

Путин унизил Стармера. "Как "Адмирал Григорович" бороздил Ла-Манш - 10.04.2026 Украина.ру

Путин унизил Стармера. "Как "Адмирал Григорович" бороздил Ла-Манш

Британская пресса и политики - в шоке. Российский фрегат "Адмирал Григорович" сопроводил два нефтяных танкера так называемого "теневого флота" России через пролив Ла-Манш. Они благополучно отправились "на запад, к Плимуту", под наблюдением местных журналистов.

2026-04-10T17:34

2026-04-10T17:34

2026-04-10T17:34

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

"Нагло шли на запад", - пишет британская пресса.И это после того, как британский премьер Стармер угрожал захватывать "подсанкционные российские корабли".Журналист издания "The Telegraf" провел прямой репортаж с места события, он находился на борту небольшого корабля "Royal Charlotte" и буквально зафиксировал поминутно это историческое событие.в таком милом пасторальном стиле описывают британские журналисты проход фрегата и двух танкеров."А следом за ней, словно не решаясь вмешаться, плёлся британский корабль RFA Tideforce", - закончили описание унизительной картины репортёры.Другой материал, написанный с трагической ноткой "всё пропало!" имеет заголовок:"Putin mocks Starmer in Channel"Слово "mocks" можно перевести по разному: издевался, глумился, дразнил, иронизировал. Можно перевести как "унижал".В общем, самый мягкий перевод: "Путин унизил Стармера в Ла-Манше.""Бить еще сильнее!"За сутки до этого, кстати, через Ла-Манш прошли ещё два российских нефтяных танкера.30 марта - группа из восьми танкеров, правда, шли они во французских водах. Очевидно, что Франция не дала бы разрешения на "захват нефти" британцами - им-то зачем ссориться, если нефть хочет захватить Британия.В марте через Ла-Манш в сопровождении военного российского корабля прошёл танкер с нефтью, который следовал на Кубу.Тогда наш танкер сопровождал корвет Балтийского флота "Сообразительный"."Королевский флот лишь наблюдал за ним в течение 48 часов", - меланхолично отметили журналисты.А месяц тому назад премьер Стармер дал британским спецподразделениям разрешение "захватывать российскую нефть".Если же корабли будут находиться в британских территориальных водах, то Стармер обещал "бить по ним еще сильнее"!То есть захватывать нефтяные танкеры Стармер собирался и в чужих, и в нейтральных водах?Но одно дело - обещать и давать распоряжения, другое дело - исполнять "разрешение на захват", если танкеры сопровождают военные корабли.Как Стармер себе это представляет? Это не на остров Эпштейна летать с членами королевской семьи."Адмирал Григорович" королевский флот Фрегат Черноморского флота России "Адмирал Григорович" имеет на вооружении противокорабельные, крылатые и зенитные ракеты. И наверняка может задействовать это и другое вооружение при нападении на сопровождаемые танкеры.Майор парашютно-десантного полка в прошлом, а ныне - политический аналитик Эндрю Фокс сообщил британскому изданию, что:"Если мы действительно серьёзно настроены помогать Украине, то мы должны обуздать этот флот! Русские водят Стармера за нос".Бравый десантник, казалось бы, должен быть лучше, чем Стармер, знаком с возможностями "захвата нефти", которую, конечно же, "ради Украины" хочет присвоить Британия. Так каковы же они?Обратимся к мнению ближайших соратников Великобритании - это политики США.Глава Пентагона Хегсет назвал Британский Королевский флот "большим и страшным". Безусловно, это была ирония. То самое слово "mocks" очень хорошо подходит.Президент Трамп назвал два авианосца Британии "игрушками".Единственный эсминец британского флота был отправлен на Ближний Восток из-за войны с Ираном. Добирался он до театра военных действий 3 недели. После чего сразу же отправился в порт на ремонт, так как сломался.Над этим американцы уже не смеются, так как их собственный авианосец "Джеральд Форд" сломался "из-за пожара в прачечной", и будет теперь ремонтироваться не меньше, чем полгода.А журналисты британского издания отмечают, что для операции захвата, которую "разрешил" Стармер, нужны ещё спецподразделения, десантники, правоохранители, морская пехота.И самое главное - в Британии будет просто негде пришвартовать захваченные танкеры. Портов, которые могут принять суда длиной более 250 метров, в Британии ограниченное количество, и там все места заняты и расписаны по дням и часам.Посол России Андрей Келин и министр ХилиПо другому поводу, но очевидно близко связанному с Ла-Маншем и угрозами Стармера, отреагировал министр обороны Британии Джон Хили. Он обеспокоен активностью российских подлодок и обратился почему-то не к своему коллеге, министру обороны России, а к президенту:"Обращаюсь к президенту России Владимиру Путину. Мы видим вашу активность над нашими кабелями и трубопроводами."Это интересный поворот! Асимметричный ответ, так сказать.А посол России в Великобритании Андрей Келин предупредил: если британские военные попробуют захватить российские корабли, последуют "сюрпризы":"Это решение не останется без ответа. Соответствующие меры разрабатываются. Пусть это станет сюрпризом для британцев", - сказал посол, не уточняя, какие будут приняты меры. И посоветовал "подумать о последствиях", в том числе юридических.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что "за последние месяцы были зафиксированы неоднократные эпизоды пиратства в открытом море."Ответственность за некоторые такие эпизоды, кстати, берет на себя Украина. Но стоит за всем этим Британия, которая снабжает Украину и разведданными, и системами вооружений.Доктор экономических наук Алексей Зубец отмечает:"Именно Британия стоит за атаками на российские порты Усть-Луга и Приморск, а также за провокациями прибалтов, которые пытались перехватывать суда так называемого "теневого флота" России.""Теневой флот"Интересный, кстати, вопрос: а что такое "теневой флот"? Для кого он "теневой"?Это флот, который не застрахован главными страховщиками мира - лондонским Сити, США или ЕС. Вот и всё.Они и объявили флот, не застрахованный у них, "теневым".А нефть на танкерах, как пишет та же "Телеграф": "незаконная", "для пополнения казны Кремля".Как будто приняты какие-то международные законы? Или это просто решение Кира Стармера и страховщиков из лондонского Сити, которые клацают зубами: прибыль проходит мимо!А ведь вслед за Россией и другие перестанут платить в казну всемирных страховщиков-ростовщиков, и начнут пополнять свою собственную казну? Какая "наглость"!И кстати, кому принадлежит нефть на танкерах в открытом море? Это тоже очень интересно. Вполне возможно, что уже не России. В зависимости от контрактов.Ну а танкеры, которые Стармер зачем-то назвал "ржавая армада"? Пусть посмотрит на "большой и страшный" Королевский флот.Танкеры тоже, и с очень большой вероятностью, могут принадлежать не России, а Индии, Китаю, ОАЭ или Греции. Это те страны, которые в последние годы очень активно развивали свой танкерный флот.Британские издания пишут: мимо Британии прошли "танкеры - призраки". Ну, это чтобы нагнать страху на читателя. Все танкеры кому-то принадлежат.Как британцы собираются захватывать танкер, например, который принадлежит Греции и находится в нём нефть, которую уже купила Индия и принадлежит нефть уже Индии?Собственные законы Великобритания, конечно, может переписать, но существует всё-таки до сих пор и международное морское право."Северное НАТО" - новые "Пираты нашего времени"Но сопровождать танкеры, даже уже и с купленной нефтью, видимо, придётся. Эксперты отмечают, что скоро придётся сопровождать группы танкеров через Балтийское море, мимо Дании и через Ла-Манш, вплоть до Северной Атлантики.С начала этого года США, Британия, Франция и Швеция задержали 12 кораблей, которые были связаны с Россией.Кстати, объявил о решении "захватывать танкеры" Стармер на встреча представителей военного союза десяти североевропейских стран.Туда входят: Швеция, Норвегия, Финляндия, Нидерланды, Исландия, Дания. А также Латвия, Литва и Эстония. И Великобритания.Все эти страны - так называемое "северное НАТО", которым руководит, конечно, Британия.Новые "пираты нашего времени".Но есть еще одно интересное "но".Если новоявленные пираты начнут активно захватывать нефтяные танкеры, цена на нефть начнёт расти.А как показала история с блокированием Ормузского пролива, это очень сильно не нравится вообще всем в мире.

россия

британия

ла-манш

2026

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

россия, британия, ла-манш, кир стармер, владимир путин, пит хегсет, нато, черноморский флот, пентагон, эксклюзив