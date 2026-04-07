"Украина обязательно взорвется". Эксперты о ситуации на Украине, в России и в Европе

В экспертном сообществе обсуждают, почему сотрудники ТЦК передвигаются стаями, могут ли украинцы организовать сопротивление военкомам-беспредельщикам и таким образом спастись от верной гибели.

2026-04-07T07:10

Покинувший страну бывший депутат Верховной Рады Василий Волга считает, что украинцам, не желающим попадать в руки ТЦКашников и затем погибать за интересы Зеленского, нужно объединяться и вместе оказывать сопротивление незаконным действиям военкомов и полицаев (которые не имеют никаких законных оснований просо похищать людей с улиц).Он призвал всех жителей Украины понять, что "страну очищают от украинцев, Украину вычищают, вырезают от украинцев...". И этому надо научиться противостоять и сопротивляться."Противостоять по одиночке невозможно. Они (ТЦКашники — ред.) поэтому стаями и ездят. Здесь нет другого выхода, мужики, просто нет другого выхода. Есть возможность — бегите. Нет такой возможности — то тогда надо объединяться (…) и защищать себя", - сказал Волга в интервью журналисту Александру Шелесту*.Политик добавил, что людям надо внутренне понимать, что они на организацию такого сопротивления имеют полное право - "право природное, право конституционное, право законное"."Ежели вы видите, что эти люди уничтожают вашу страну, то ваше поведение — патриотическое. Патриотизм заключается не в том, чтобы страну уничтожить, а в том, чтобы сохранить и развить", - пояснил Волга. Он подчеркнул, что трагедией является подмена понятия патриотизма — вместо мира и созидания, многие украинцы сегодня считают патриотизмом насилие и убийства.Насилие и убийства стали нормой не только на Украине. Продолжается война США и Израиля с Ираном, цели не достигнуты, между тем, по результатам соцопросов, 92% американцев хотят закончить эту войну и оставить её на своих европейских и восточных союзников. Об этом напомнил украинский политолог Руслан Бортник, отметив, что война в Иране уже привела к падению ресурсности стран Запада и показала грань их конвенциональных возможностей — Запад не может одержать победу над заведомо более слабым противником.По словам эксперта, Трампу нужно как-то выйти из иранской войны с сохранением лица, с сохранением репутации, объявить о "победе" и - уйти. Похоже на то, что сейчас он пытается нащупать путь к какой-то сделке с Тегераном. Если это получится, то союзники США останутся наедине с Ираном и будут платить ему дань. На эти деньги Иран будет восстанавливаться.Если же найти приемлемые условия сделки не удастся, например, если Тегеран будет настаивать на выплате репараций, то тогда Трампу "придётся дальше воевать, придумывать какие-то гибридные модели продолжения войны в ситуации, когда это выглядит очень плохо", сказал политолог в эфире ютуб-канала Politeka.Что касается украинского конфликта, то, по мнению Бортника, Трамп не просто так отказался от помощи, которую Зеленский предлагал ему в войне с Ираном, отказался от торга, дав понять, что - "ни на что вы (киевский режим — ред.) эту помощь не обменяете"."Трамп продолжает, его команда продолжает считать, что у Украины наиболее слабая позиция в этой переговорной модели, и она должна пойти первой и на самые глубокие уступки для того, чтобы это переговорное колесо закрутилось", - сказал эксперт.Бортник также прокомментировал ситуацию с блокированием Telegram в РФ. По его мнению, Россия таким образом "пытается изолироваться от западного информационного пространства", пойти по китайскому пути. Получится или нет — пока вопрос."Но то, что Россия закрывается — это означает, что Россия действительно планирует вести длинную войну или, как минимум, длинное противостояние с Западом, что ей больше эти связи не нужны", - считает украинский политолог.Напомним, однако, что в Киеве в последнее время тоже регулярно звучат призывы заблокировать или ограничить Telegram. Но означает ли это, что украинским политикам тоже надоели связи с Западом? Вероятно, причины надо искать и в чём-то другом.Что дальше? Бывший советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин подчеркнул в эфире одного из каналов, что Европа виновна в создавшемся положении, поскольку она "принуждает Зеленского всё время продолжать бойню".Он напомнил, что в сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин приглашал Зеленского в Москву на переговоры, а европолитики тогда обещали Зеленскому всё, лишь бы тот продолжал войну — и деньги, и вступление в ЕС вне очереди...По словам экс-советника, эти обещания Европой не были выполнены, но ведь ещё в сентябре Зеленский мог бы вместе с Трампом побывать в Москве — "и уже был бы какой-то результат".А вот визиты европолитиков в Киев пока ничего дельного киевскому режиму не дали, глава дипломатии ЕС Кая Каллас в ходе такой поездки сказала, что денег нет - точнее, нет ясности с европейским кредитом в размере 90 млрд евро.Да и перспектива вступления в ЕС для Киева теперь более чем туманна, вот зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России следует пересмотреть свою позицию относительно вступления стран-соседей, включая Украину, в "военно-экономический Европейский союз".Внутри Украины спокойствия не будет, люди уже ненавидят ТЦКашников, противодействие им растёт, считает Соскин. По его словам, ситуация в стране сложилась взрывоопасная, и она непременно взорвётся - "потому что оружия нет. Успехов на фронте нет, потери огромные, плюс, денег нет".Экс-советник Кучмы предостерёг, что внутри страны все ресурсы исчерпаны, а "если не будет денег, то народ терпеть не будет".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Telegram, VPN, война и английские банки. Эксперты о ситуации на Украине, в России и вокруг"

Сергей Зуев

