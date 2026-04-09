В США нашли могилы американских наемников, убитых на Украине
В Соединенных штатах появились новые могилы американских наемников, воевавших на стороне ВСУ. Об этом 9 апреля сообщили РИА Новости
В США нашли могилы американских наемников, убитых на Украине

18:12 09.04.2026
 
В Соединенных штатах появились новые могилы американских наемников, воевавших на стороне ВСУ. Об этом 9 апреля сообщили РИА Новости
Один из них — Кори Навроцки из штата Пенсильвания. По данным журнала Newsweek, это ветеран морской пехоты с 20-летним стажем, участвовавший в боях в Ираке, Афганистане и Кувейте.
Российские войска ликвидировали его при попытке украинской ДРГ прорваться в Брянскую область в конце октября 2024 года. Член палаты представителей Пенсильвании Стивен Малагари рассказывал об обстоятельствах смерти наемника в июле 2025-го. Эту информацию также подтверждали телеканал CNN и другие СМИ.
Еще один — уроженец Техаса Эрик Гигглмен. Как следует из некролога, он служил в американской армии с 2013 по 2021 год, был в двух боевых командировках в Афганистане. В апреле 2022-го Гигглмен стал воевать на стороне ВСУ. В ноябре 2025-го его ликвидировали в Запорожской области
Минобороны не раз заявляло, что Киев использует иностранных наемников как пушечное мясо, а российские бойцы продолжают уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что командиры ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
Главные события 9 апреля: Обмен телами говорит о кризисе ВСУ. Хаменеи жив. Украина готовит теракты на День Победы. Итоги 9 апреля
