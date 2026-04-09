Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260409/otstegivayte-za-prokhod-cherez-ormuz-bavyrin-obyasnil-pochemu-iran-trebuet-platu-za-proliv-1077715355.html
"Отстегивайте за проход через Ормуз": Бавырин объяснил, почему Иран требует плату за пролив
Перемирие между США и Ираном не означает, что Тегеран получил законное право блокировать Ормузский пролив. Иран сделал это из вынужденной необходимости, его экономика уничтожена. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
новости
иран
сша
тегеран
дональд трамп
ближний восток
международные отношения
международная политика
война
ормуз
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0c/1076683288_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_7a0805487cc718636af2c8626cf8481a.jpg
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0c/1076683288_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_51bcd1a8d5b58f3c3b47f856ac87b442.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
"Отстегивайте за проход через Ормуз": Бавырин объяснил, почему Иран требует плату за пролив

© REUTERS / Benoit Tessier
- РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© REUTERS / Benoit Tessier
Читать в
ДзенTelegram
Перемирие между США и Ираном не означает, что Тегеран получил законное право блокировать Ормузский пролив. Иран сделал это из вынужденной необходимости, его экономика уничтожена. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
Разговор зашел о перемирии между США и Ираном, которое стороны взяли на две недели для проведения переговоров. Журналист спросила Бавырина, можно ли сказать, что Иран получил право брать деньги за проход через Ормуз, а Трамп потерпел сокрушительное поражение. Эксперт ответил, что это не так.
"На самом деле Иран не получил право брать деньги за проход через Ормузский пролив. Это противоречит международному и морскому праву. Ирану принадлежит только один берег. На острова претендуют Эмираты", — ответил он.
По словам Бавырина, Тегеран просто открывает пролив на эти две недели, ведь право на блокировку ему никто не давал.
"Иран сделал это из вынужденной необходимости. Его экономику уничтожили. Ей нужен кислородный баллон. "Нам надо на что-то жить. Поэтому, пожалуйста, отстегивайте за проход через Ормуз", — пояснил американист.
"Если эта ситуация удовлетворит страны Залива, которые относятся к суннитам, а не к шиитам, я очень сильно удивлюсь", — констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Бавырин: После завершения войны США против Ирана на Украине может начаться грандиозный шухер" на сайте Украина.ру.
Также про ситуацию на Ближнем Востоке "Ормуз открыт, но мир в опасности. Дмитрий Краснов о том, почему перемирие США и Ирана — игра с огнем" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
