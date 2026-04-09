https://ukraina.ru/20260409/otstegivayte-za-prokhod-cherez-ormuz-bavyrin-obyasnil-pochemu-iran-trebuet-platu-za-proliv-1077715355.html

"Отстегивайте за проход через Ормуз": Бавырин объяснил, почему Иран требует плату за пролив

"Отстегивайте за проход через Ормуз": Бавырин объяснил, почему Иран требует плату за пролив - 09.04.2026 Украина.ру

"Отстегивайте за проход через Ормуз": Бавырин объяснил, почему Иран требует плату за пролив

Перемирие между США и Ираном не означает, что Тегеран получил законное право блокировать Ормузский пролив. Иран сделал это из вынужденной необходимости, его экономика уничтожена. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин

2026-04-09T15:53

2026-04-09T15:53

2026-04-09T15:53

новости

иран

сша

тегеран

дональд трамп

ближний восток

международные отношения

международная политика

война

ормуз

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0c/1076683288_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_7a0805487cc718636af2c8626cf8481a.jpg

Разговор зашел о перемирии между США и Ираном, которое стороны взяли на две недели для проведения переговоров. Журналист спросила Бавырина, можно ли сказать, что Иран получил право брать деньги за проход через Ормуз, а Трамп потерпел сокрушительное поражение. Эксперт ответил, что это не так."На самом деле Иран не получил право брать деньги за проход через Ормузский пролив. Это противоречит международному и морскому праву. Ирану принадлежит только один берег. На острова претендуют Эмираты", — ответил он.По словам Бавырина, Тегеран просто открывает пролив на эти две недели, ведь право на блокировку ему никто не давал. "Иран сделал это из вынужденной необходимости. Его экономику уничтожили. Ей нужен кислородный баллон. "Нам надо на что-то жить. Поэтому, пожалуйста, отстегивайте за проход через Ормуз", — пояснил американист."Если эта ситуация удовлетворит страны Залива, которые относятся к суннитам, а не к шиитам, я очень сильно удивлюсь", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Бавырин: После завершения войны США против Ирана на Украине может начаться грандиозный шухер" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию на Ближнем Востоке "Ормуз открыт, но мир в опасности. Дмитрий Краснов о том, почему перемирие США и Ирана — игра с огнем" на сайте Украина.ру.

иран

сша

тегеран

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, сша, тегеран , дональд трамп, ближний восток, международные отношения, международная политика, война, ормуз, главные новости, главное, война на ближнем востоке